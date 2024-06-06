Экскурсии по Старому городу в Калининграде

Найдено 26 экскурсий в категории «Старый город» в Калининграде, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
232 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
«Остров Канта и магия Старого города»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Я расскажу историю и легенды мостов Старого города, покажу интересные скульптурные композиции и памятники герцогу Альбрехту и Юлиусу Руппу»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
«В результате вы откроете историю «зеленого сердца» Старого города и получите удовольствие от уютного и самобытного района»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 4 000 за всё до 6 чел.
Семь ворот Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
137 отзывов
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
«Наш маршрут пройдет вдоль Фортификационного кольца Кенигсберга – мимо немецких башен и старинных городских ворот, которые некогда окружали и надежно защищали город»
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
140 отзывов
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
«Кроме того, вы узнаете, какое место в жизни кёнигсбержцев занимали книги, и удивитесь, как романтический полёт и бюргерское благополучие шли рука об руку в укладе старинного города»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800 за всё до 11 чел.
Рыцарские замки Восточной Пруссии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
104 отзыва
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
58 отзывов
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
«А еще покажу оригинальные архитектурные детали в Доме художника и помогу отыскать в Старом городе сказочных персонажей»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600 за всё до 5 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
44 отзыва
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340 за всё до 4 чел.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
107 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000 за всё до 4 чел.
Приморская классика: Светлогорск, Янтарный, Балтийск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
2000018 000 за всё до 4 чел.
По Калининграду на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Обворожительный Калининград
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
«Вы увидите, где проходила граница Старого города»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500 за всё до 4 чел.
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
7 отзывов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Здесь же вы найдёте маленькую скульптурку хомлина — дедушку Карла, который подскажет, где находится сердце Старого города»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990 за всё до 4 чел.
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
Начало: Калининград, улица Шевченко 2 к 5
«Мы с вами окажемся в стенах рыцарского, а затем герцогского замка Тапиау, увидим невероятно красивые, живописные кирхи XIV века и прогуляемся по атмосферным средневековым, старинным городам и посёлкам»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 июня в 08:30
28 июня в 08:30
2 600 за человека
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
86 отзывов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
11 июня в 13:00
18 июня в 13:00
1 750 за человека
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
🚗 На машине
Круиз
7 часов
14 отзывов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340 за всё до 3 чел.
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
Нескучное погружение в биографию мыслителя и историю философии
Начало: На острове Канта
«Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не покидая его, и при этом сумел постичь всю глубину и разнообразие мира»
10 июня в 12:00
13 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тильзитские доминанты
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000 за всё до 3 чел.
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
«Отыщем сердце старого города — физическое и метафорическое»
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000 за всё до 6 чел.
Путешествие на край Калининградской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие на край Калининградской области
Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю
18 июня в 12:00
19 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Калининград сквозь столетия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000 за всё до 3 чел.
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
«Обзорная экскурсия по Старому городу»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990 за всё до 4 чел.
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам
Начало: в Рыбной деревне
«Сердце и душа старинного города»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
от 2 000 за всё до 30 чел.
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 200 за человека
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
7 отзывов
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Посетить старинные города Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и перенестись в 19 век
Начало: На площади Победы
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 850 за человека
Калининград: история и современность
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Калининград: история и современность
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
«Въедете по брусчатой мостовой в действующие ворота Старого города, сохранившие черты готического стиля, и услышите о местных специалитетах: янтаре и марципане»
Завтра в 12:30
9 июня в 09:30
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    6 июня 2024
    Знакомьтесь, Калининград
    Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Калининград - первое свидание
    Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Впервые была в городе. Моим гидом была Светлана- великолепный гид, знающая историю города и любящая свою работу. Интересно расскажет про
    читать дальше

    историю исторического центра- остров Канта, где все зарождалась. Почему именно Кант? Где располагался первый университет? Почему мост медовый? Как Мюнхгаузен свой ботинок потерял- все это и не только вы узнаете из данной прогулки. Не пожалела, что пошла. Рекомендую к посещению)

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
    Замечательная экскурсия с Натальей! Много интересных фактов о виллах Амалиенау и их владельцах. Огромное спасибо за прекрасную прогулку!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Калининград - первое свидание
    Огромное спасибо Ирине за увлекательную экскурсию (на немецком языке!) и за терпение! Получили кёнигсбергский заряд позитива и знания! Ну и прекрасные фото, конечно:)
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
    Были на экскурсии. Светлана - очееь знающий экскурсовод, любящий свой город и свою работу. Узнали много подробностей о жизни знаменитого ученого. Спасибо, рекомендую
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Рыцарские замки Восточной Пруссии
    Очень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человек, пошел навстречу во всех моментах, даже помог с чемоданами. Время пролетело незаметно, с радостью советуем посетить экскурсию по замкам всем любителям истории и архитектуры!
    Очень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человекОчень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человек
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Знакомьтесь, Калининград
    Большое спасибо Татьяне за интересную прогулку по Калининграду! Было очень интересно, весело, познавательно! Интересно было всем - и взрослым и детям подросткам! У Татьяны очень светлая энергетика! Получили большое удовольствие от общения!
  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
    Виктор провел для нас с дочкой 10 лет отличную экскурсию про Кенигсберг и личность Гофмана. Интересно было обеим! Виктор великолепный рассказчик, он знает историю города и любит его и переплетенные с городом истории великих людей. Спасибо!
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Калининград - первое свидание
    Анастасия-прекрасный рассказчик,любовь в городу безгранична! Время прошло незаметно)Спасибо огромное!!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Калининград - первое свидание
  2. Знакомьтесь, Калининград
  3. Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
  4. Семь ворот Калининграда
  5. Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Старый город" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 1 200 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1654 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Калининграде с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам