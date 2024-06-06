По популярности

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 232 отзыва Калининград: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда Начало: На площади Победы «Остров Канта и магия Старого города» от 5 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 204 отзыва Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де... «Я расскажу историю и легенды мостов Старого города, покажу интересные скульптурные композиции и памятники герцогу Альбрехту и Юлиусу Руппу» от 3 320 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 146 отзывов Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга Начало: У Центрального парка «В результате вы откроете историю «зеленого сердца» Старого города и получите удовольствие от уютного и самобытного района» от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 137 отзывов Семь ворот Калининграда Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана «Наш маршрут пройдет вдоль Фортификационного кольца Кенигсберга – мимо немецких башен и старинных городских ворот, которые некогда окружали и надежно защищали город» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 140 отзывов Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя Начало: У гостиницы «Шкиперская» «Кроме того, вы узнаете, какое место в жизни кёнигсбержцев занимали книги, и удивитесь, как романтический полёт и бюргерское благополучие шли рука об руку в укладе старинного города» 6 800 ₽ за всё до 11 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 104 отзыва Рыцарские замки Восточной Пруссии Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре Начало: У входа в гостиницу «Калининград» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 58 отзывов Амалиенау - вдохновение Кенигсберга Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида Начало: У центрального парка «А еще покажу оригинальные архитектурные детали в Доме художника и помогу отыскать в Старом городе сказочных персонажей» 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 44 отзыва Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке Начало: На стоянке у Дома Советов 7 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 107 отзывов Подземный Кёнигсберг: легенды старого города Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости Начало: У входа в музей янтаря 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 47 отзывов Приморская классика: истории трех городов Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области 20000 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4 часа 24 отзыва По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой Начало: На ул. Октябрьской 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Обворожительный Калининград Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу Начало: В Рыбной деревне «Вы увидите, где проходила граница Старого города» 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 7 отзывов Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей «Здесь же вы найдёте маленькую скульптурку хомлина — дедушку Карла, который подскажет, где находится сердце Старого города» 11 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 5 отзывов «Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области Начало: Калининград, улица Шевченко 2 к 5 «Мы с вами окажемся в стенах рыцарского, а затем герцогского замка Тапиау, увидим невероятно красивые, живописные кирхи XIV века и прогуляемся по атмосферным средневековым, старинным городам и посёлкам» Расписание: Ежедневно, по договоренности 2 600 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 86 отзывов Выездная экскурсия «Тени старых городов» Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград Расписание: По вторникам в 13:00 1 750 ₽ за человека

🚗 На машине Круиз 7 часов 14 отзывов Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру Начало: По договоренности 13 340 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 13 отзывов Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта Нескучное погружение в биографию мыслителя и историю философии Начало: На острове Канта «Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не покидая его, и при этом сумел постичь всю глубину и разнообразие мира» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 10 отзывов Тильзитские доминанты Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате Начало: В Рыбной деревне «Отыщем сердце старого города — физическое и метафорическое» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 7 отзывов Путешествие на край Калининградской области Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 168 отзывов Калининград сквозь столетия Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 6 отзывов Гастрономическое путешествие по Калининграду и области Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни Начало: Остров Канта «Обзорная экскурсия по Старому городу» 9 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам Начало: в Рыбной деревне «Сердце и душа старинного города» от 2 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 4 отзыва Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате Начало: У Медового моста Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 7 отзывов Автобусная экскурсия «По следам Наполеона» Посетить старинные города Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и перенестись в 19 век Начало: На площади Победы Расписание: в субботу в 12:00 1 850 ₽ за человека