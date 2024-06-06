1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Калининград: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальное сочетание русской и немецкой культур, исследуя исторические и современные достопримечательности Калининграда
Начало: На площади Победы
«Остров Канта и магия Старого города»
12 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
«Я расскажу историю и легенды мостов Старого города, покажу интересные скульптурные композиции и памятники герцогу Альбрехту и Юлиусу Руппу»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
«В результате вы откроете историю «зеленого сердца» Старого города и получите удовольствие от уютного и самобытного района»
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Семь ворот Калининграда
Авто-пешеходная историческая прогулка со вкусом марципана
«Наш маршрут пройдет вдоль Фортификационного кольца Кенигсберга – мимо немецких башен и старинных городских ворот, которые некогда окружали и надежно защищали город»
11 июня в 12:00
2 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана
Отыскать волшебные детали на улочках города и пройти по следам легендарного немецкого писателя
Начало: У гостиницы «Шкиперская»
«Кроме того, вы узнаете, какое место в жизни кёнигсбержцев занимали книги, и удивитесь, как романтический полёт и бюргерское благополучие шли рука об руку в укладе старинного города»
10 июня в 16:00
11 июня в 10:30
6 800₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Начало: У входа в гостиницу «Калининград»
16 июня в 09:00
6 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амалиенау - вдохновение Кенигсберга
Погулять по живописному району со старинными виллами в компании профессионального гида
Начало: У центрального парка
«А еще покажу оригинальные архитектурные детали в Доме художника и помогу отыскать в Старом городе сказочных персонажей»
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
Начало: На стоянке у Дома Советов
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Начало: У входа в музей янтаря
16 июня в 09:30
6 июля в 09:30
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Приморская классика: истории трех городов
Погрузитесь в уникальные истории Светлогорска, Янтарного и Балтийска, открыв для себя культурное наследие Калининградской области
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
2000018 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Калининграду на велосипеде: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Калининград на велосипеде! Узнайте о старинных воротах, бастионах и кирхе королевы Луизы. Погрузитесь в историю города и насладитесь его архитектурой
Начало: На ул. Октябрьской
9 июня в 09:00
10 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обворожительный Калининград
Автомобильно-пешеходная экскурсия по городу
Начало: В Рыбной деревне
«Вы увидите, где проходила граница Старого города»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Калининград, Зеленоградск и сыроварня Шаакен Дорф: история, красота и вкусная еда
Лёгкое и при этом насыщенное путешествие по самым атмосферным местам Калининграда и окрестностей
«Здесь же вы найдёте маленькую скульптурку хомлина — дедушку Карла, который подскажет, где находится сердце Старого города»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
11 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
«Сквозь пыль веков»: экскурсия по старинным городам Калининградской области
Начало: Калининград, улица Шевченко 2 к 5
«Мы с вами окажемся в стенах рыцарского, а затем герцогского замка Тапиау, увидим невероятно красивые, живописные кирхи XIV века и прогуляемся по атмосферным средневековым, старинным городам и посёлкам»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
21 июня в 08:30
28 июня в 08:30
2 600₽ за человека
Групповая
6 часов
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Расписание: По вторникам в 13:00
11 июня в 13:00
18 июня в 13:00
1 750₽ за человека
Круиз
7 часов
Балтийск и Янтарный: о царях, моряках и мастерах
Погулять по старинным городкам, насладиться морским круизом и заглянуть на янтарную мануфактуру
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 340₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Звёздное небо гения: Кёнигсберг Иммануила Канта
Нескучное погружение в биографию мыслителя и историю философии
Начало: На острове Канта
«Философ родился в год объединения трёх старых городов в один, прожил в нём всю свою жизнь, практически не покидая его, и при этом сумел постичь всю глубину и разнообразие мира»
10 июня в 12:00
13 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тильзитские доминанты
Проникнуться колоритом старинных городов Гвардейск и Советск на автопешеходной экскурсии
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От маяка до маяка - это дорога моряка! Семейная прогулка по Калининграду
Узнать об истории и портово-морской жизни города в игровом формате
Начало: В Рыбной деревне
«Отыщем сердце старого города — физическое и метафорическое»
17 июня в 15:00
18 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на край Калининградской области
Посетить старинные города Железнодорожный, Гвардейск и Знаменск и раскрыть их богатую историю
18 июня в 12:00
19 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Калининград сквозь столетия
Ощутить очарование старинного города и увидеть его главные места на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по Калининграду и области
Обзорная экскурсия по городу и окрестностям с погружением в мир кёнигсбергско-калининградской кухни
Начало: Остров Канта
«Обзорная экскурсия по Старому городу»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
О чём расскажет Кафедральный собор Кёнигсберга
Прогулка вокруг собора как увлекательное путешествие по историческим эпохам
Начало: в Рыбной деревне
«Сердце и душа старинного города»
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
от 2 000₽ за всё до 30 чел.
Квест
2.5 часа
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия «По следам Наполеона»
Посетить старинные города Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный и перенестись в 19 век
Начало: На площади Победы
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
1 850₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Калининград: история и современность
Посетить «визитные карточки» и тайные уголки города на авто-пешеходной экскурсии
«Въедете по брусчатой мостовой в действующие ворота Старого города, сохранившие черты готического стиля, и услышите о местных специалитетах: янтаре и марципане»
Завтра в 12:30
9 июня в 09:30
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман6 июня 2024Всё на максимально профессиональном уровне, спасибо большое!
- ТТатьяна5 июня 2024Знания у экскурсовода прекрасные. Но для нас экскурсия была скучной. Даты-факты-даты. Экскурсовод милая девушка, но говорит Очень тихо. Кого интересует история города в таком формате будет интересно. Кому нужно попроще, с разговорами, где-то с юмором, где-то не формально, будет данная экскурсия скучной.
- ВВиктория5 июня 2024Впервые была в городе. Моим гидом была Светлана- великолепный гид, знающая историю города и любящая свою работу. Интересно расскажет про
- ЕЕлена4 июня 2024Замечательная экскурсия с Натальей! Много интересных фактов о виллах Амалиенау и их владельцах. Огромное спасибо за прекрасную прогулку!
- ЮЮлия3 июня 2024Огромное спасибо Ирине за увлекательную экскурсию (на немецком языке!) и за терпение! Получили кёнигсбергский заряд позитива и знания! Ну и прекрасные фото, конечно:)
- ННаталия3 июня 2024Были на экскурсии. Светлана - очееь знающий экскурсовод, любящий свой город и свою работу. Узнали много подробностей о жизни знаменитого ученого. Спасибо, рекомендую
- ИИрина2 июня 2024Очень интересная, нестандартная экскурсия, удалось погрузиться в историю по полной. Сергей прекрасный гид и замечательный человек, пошел навстречу во всех моментах, даже помог с чемоданами. Время пролетело незаметно, с радостью советуем посетить экскурсию по замкам всем любителям истории и архитектуры!
- ННадежда31 мая 2024Большое спасибо Татьяне за интересную прогулку по Калининграду! Было очень интересно, весело, познавательно! Интересно было всем - и взрослым и детям подросткам! У Татьяны очень светлая энергетика! Получили большое удовольствие от общения!
- ЛЛюдмила30 мая 2024Виктор провел для нас с дочкой 10 лет отличную экскурсию про Кенигсберг и личность Гофмана. Интересно было обеим! Виктор великолепный рассказчик, он знает историю города и любит его и переплетенные с городом истории великих людей. Спасибо!
- ООксана30 мая 2024Анастасия-прекрасный рассказчик,любовь в городу безгранична! Время прошло незаметно)Спасибо огромное!!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Старый город»
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