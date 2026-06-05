23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Я погружу вас в атмосферу главного мифа Калининграда — о подземном городе с тайными заводами, подводными лодками, железнодорожными станциями и спрятанной Янтарной комнатой. Все эти сокровища, конечно, охраняют вервольфы в ржавых немецких касках.
Вы пройдёте по «зелёному поясу» Кёнигсберга и с необычного ракурса увидите наши бастионы и городские ворота.
Бархатный полог неба с искорками звёзд освещал путь двух парней. Балтийский бриз обдувал их сосредоточенные лица. Зыбкое марево форта манило искателей приключений. Поддев ломиком люк и включив фонарики, по стальным скобам они спустились вниз. По узкому коридору и хрустящим костям ребята двинулись навстречу железной двери, через которую пробивался свет. Молодость открывает любые ставни, и взору исследователей предстал огромный сверкающий железнодорожный туннель с пыхтящим паровозом, танками и пушками, стоящими в открытых вагонах. «Гутен таг!» — вдруг раздалось над их ухом…
Примерно так начинаются детские страшилки по-калининградски. Что там истории о привидениях, когда несметные драгоценности спрятаны в наших казематах! Кто знает, вдруг повезёт именно вам? От меня — местные байки из склепа.
Вы спуститесь в бункер Отто Ляша — последнего коменданта Кёнигсберга. В этом подземелье немецкий генерал подписал акт о капитуляции, а сейчас здесь находится музей
Я покажу казарму «Кронпринц» — величественное сооружение 19 века. Заглянем в её внутренний двор, осенённый тенью зубчатой башни, где я расскажу о создании вального оборонительного обвода
Полюбуемся на грозный бастион «Грольман» и изящные Росгартенские ворота, где я упомяну о прусских генералах — героях войны с Наполеоном
От башни Дона (нынешнего Музея янтаря) мы направимся к нарядным Королевским воротам — одному из символов города. Обсудим подземные ходы, мощный вал, глубокий ров, большие кроны деревьев и маленькие водопады
Доберёмся до форта №11 «Дёнхофф», где в хрупком ирреальном мире мерцают коридоры-потерны, готические сводчатые потолки и подъёмные механизмы. По пути вы узнаете о создании «Ночной перины Кёнигсберга»
Организационные детали
Экскурсия пешеходно-автомобильная
Посещение музея-бункера — 500 ₽ с чел., пенсионерам и студентам — 300 ₽; посещение форта № 11 «Дёнхофф» — 600 ₽ с чел., льготные билеты — 300 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6341 туриста
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так читать дальшеуменьшить
себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху.
Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 135 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Очень насыщенная экскурсия! казалось бы, всего 4-4, 5 часа, а посмотрели очень много. Сергей очень доступно, интересно все рассказывал и показывал! Узнали не только много исторических фактов о Калининграде, но и послушали многочисленные легенды. Спасибо большое!
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Е
Елена
Очень интересная поездка для тех, кто уже бывал в городе и видел бОльшую часть известных туристических мест. Гид-водитель Сергей рассказывает как о давнишних, стародавних временах, об истории не столь отдалённой, читать дальшеуменьшить
о новейшей истории. Локации поездки интересны всем, кто хочет разобраться и добавить информации к переплетениям исторических событий. В некоторые объекты без умелого и чуткого руководства гида Сергея лучше вообще не забредать. Также были интересны легенды и байки старины глубокой и не очень, а уж верить или не верить в них - личное дело каждого!
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Екатерина
В Калининград мы приехали первый раз и эта экскурсия была самая первая в нашей копилке. Хочу порекомендовать и данную экскурсию, и гида Сергея, как прекрасного рассказчика, собеседника и просто человека. Показал все самые лучшие локации, рассказал важные подробности, было здорово
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Г
Галина
Спасибо Сергею за замечательную экскурсию по форту Дëнхофф. Два моих подростка заценили! Мне тоже очень понравилось. Доступно и понятно рассказано!
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Е
Елена
Прекрасная, познавательная интересная экскурсия, замечательный гид. Очень понравился весь путь и объекты. Остались очень хорошие впечатления.
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А
Анастасия
Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию! Было интересно, познавательно, очень довольны!
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