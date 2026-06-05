23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Подземный Кёнигсберг: легенды старого города

Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Я погружу вас в атмосферу главного мифа Калининграда — о подземном городе с тайными заводами, подводными лодками, железнодорожными станциями и спрятанной Янтарной комнатой. Все эти сокровища, конечно, охраняют вервольфы в ржавых немецких касках.

Вы пройдёте по «зелёному поясу» Кёнигсберга и с необычного ракурса увидите наши бастионы и городские ворота.
4.9
135 отзывов
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города

Описание экскурсии

Бархатный полог неба с искорками звёзд освещал путь двух парней. Балтийский бриз обдувал их сосредоточенные лица. Зыбкое марево форта манило искателей приключений. Поддев ломиком люк и включив фонарики, по стальным скобам они спустились вниз. По узкому коридору и хрустящим костям ребята двинулись навстречу железной двери, через которую пробивался свет. Молодость открывает любые ставни, и взору исследователей предстал огромный сверкающий железнодорожный туннель с пыхтящим паровозом, танками и пушками, стоящими в открытых вагонах. «Гутен таг!» — вдруг раздалось над их ухом…

Примерно так начинаются детские страшилки по-калининградски. Что там истории о привидениях, когда несметные драгоценности спрятаны в наших казематах! Кто знает, вдруг повезёт именно вам? От меня — местные байки из склепа.

  • Вы спуститесь в бункер Отто Ляша — последнего коменданта Кёнигсберга. В этом подземелье немецкий генерал подписал акт о капитуляции, а сейчас здесь находится музей
  • Я покажу казарму «Кронпринц» — величественное сооружение 19 века. Заглянем в её внутренний двор, осенённый тенью зубчатой башни, где я расскажу о создании вального оборонительного обвода
  • Полюбуемся на грозный бастион «Грольман» и изящные Росгартенские ворота, где я упомяну о прусских генералах — героях войны с Наполеоном
  • От башни Дона (нынешнего Музея янтаря) мы направимся к нарядным Королевским воротам — одному из символов города. Обсудим подземные ходы, мощный вал, глубокий ров, большие кроны деревьев и маленькие водопады
  • Доберёмся до форта №11 «Дёнхофф», где в хрупком ирреальном мире мерцают коридоры-потерны, готические сводчатые потолки и подъёмные механизмы. По пути вы узнаете о создании «Ночной перины Кёнигсберга»

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходно-автомобильная
  • Посещение музея-бункера — 500 ₽ с чел., пенсионерам и студентам — 300 ₽; посещение форта № 11 «Дёнхофф» — 600 ₽ с чел., льготные билеты — 300 ₽ с чел.

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в музей янтаря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 6341 туриста
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
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себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 135 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
117
4
13
3
3
2
1
1
1
Анна
Очень насыщенная экскурсия! казалось бы, всего 4-4, 5 часа, а посмотрели очень много. Сергей очень доступно, интересно все рассказывал и показывал! Узнали не только много исторических фактов о Калининграде, но и послушали многочисленные легенды. Спасибо большое!
Очень насыщенная экскурсия! казалось бы, всего 4-4, 5 часа, а посмотрели очень много. Сергей очень доступно,
Очень насыщенная экскурсия! казалось бы, всего 4-4, 5 часа, а посмотрели очень много. Сергей очень доступно,
Очень насыщенная экскурсия! казалось бы, всего 4-4, 5 часа, а посмотрели очень много. Сергей очень доступно,
Очень насыщенная экскурсия! казалось бы, всего 4-4, 5 часа, а посмотрели очень много. Сергей очень доступно,
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Е
Очень интересная поездка для тех, кто уже бывал в городе и видел бОльшую часть известных туристических мест. Гид-водитель Сергей рассказывает как о давнишних, стародавних временах, об истории не столь отдалённой,
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о новейшей истории. Локации поездки интересны всем, кто хочет разобраться и добавить информации к переплетениям исторических событий. В некоторые объекты без умелого и чуткого руководства гида Сергея лучше вообще не забредать. Также были интересны легенды и байки старины глубокой и не очень, а уж верить или не верить в них - личное дело каждого!

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Екатерина
В Калининград мы приехали первый раз и эта экскурсия была самая первая в нашей копилке. Хочу порекомендовать и данную экскурсию, и гида Сергея, как прекрасного рассказчика, собеседника и просто человека. Показал все самые лучшие локации, рассказал важные подробности, было здорово
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Г
Спасибо Сергею за замечательную экскурсию по форту Дëнхофф. Два моих подростка заценили! Мне тоже очень понравилось. Доступно и понятно рассказано!
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Е
Прекрасная, познавательная интересная экскурсия, замечательный гид. Очень понравился весь путь и объекты. Остались очень хорошие впечатления.
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А
Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию! Было интересно, познавательно, очень довольны!
Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию! Было интересно, познавательно, очень довольны!
Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию! Было интересно, познавательно, очень довольны!
Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию! Было интересно, познавательно, очень довольны!
Спасибо Сергею за прекрасно организованную экскурсию! Было интересно, познавательно, очень довольны!
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