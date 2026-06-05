23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я погружу вас в атмосферу главного мифа Калининграда — о подземном городе с тайными заводами, подводными лодками, железнодорожными станциями и спрятанной Янтарной комнатой. Все эти сокровища, конечно, охраняют вервольфы в ржавых немецких касках. Вы пройдёте по «зелёному поясу» Кёнигсберга и с необычного ракурса увидите наши бастионы и городские ворота.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бархатный полог неба с искорками звёзд освещал путь двух парней. Балтийский бриз обдувал их сосредоточенные лица. Зыбкое марево форта манило искателей приключений. Поддев ломиком люк и включив фонарики, по стальным скобам они спустились вниз. По узкому коридору и хрустящим костям ребята двинулись навстречу железной двери, через которую пробивался свет. Молодость открывает любые ставни, и взору исследователей предстал огромный сверкающий железнодорожный туннель с пыхтящим паровозом, танками и пушками, стоящими в открытых вагонах. «Гутен таг!» — вдруг раздалось над их ухом…

Примерно так начинаются детские страшилки по-калининградски. Что там истории о привидениях, когда несметные драгоценности спрятаны в наших казематах! Кто знает, вдруг повезёт именно вам? От меня — местные байки из склепа.

Вы спуститесь в бункер Отто Ляша — последнего коменданта Кёнигсберга. В этом подземелье немецкий генерал подписал акт о капитуляции, а сейчас здесь находится музей

— последнего коменданта Кёнигсберга. В этом подземелье немецкий генерал подписал акт о капитуляции, а сейчас здесь находится музей Я покажу казарму «Кронпринц» — величественное сооружение 19 века. Заглянем в её внутренний двор, осенённый тенью зубчатой башни, где я расскажу о создании вального оборонительного обвода

— величественное сооружение 19 века. Заглянем в её внутренний двор, осенённый тенью зубчатой башни, где я расскажу о создании вального оборонительного обвода Полюбуемся на грозный бастион «Грольман» и изящные Росгартенские ворота, где я упомяну о прусских генералах — героях войны с Наполеоном

и изящные Росгартенские ворота, где я упомяну о прусских генералах — героях войны с Наполеоном От башни Дона (нынешнего Музея янтаря) мы направимся к нарядным Королевским воротам — одному из символов города. Обсудим подземные ходы, мощный вал, глубокий ров, большие кроны деревьев и маленькие водопады

(нынешнего Музея янтаря) мы направимся к нарядным Королевским воротам — одному из символов города. Обсудим подземные ходы, мощный вал, глубокий ров, большие кроны деревьев и маленькие водопады Доберёмся до форта №11 «Дёнхофф», где в хрупком ирреальном мире мерцают коридоры-потерны, готические сводчатые потолки и подъёмные механизмы. По пути вы узнаете о создании «Ночной перины Кёнигсберга»

Организационные детали