23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Подземный Кёнигсберг: легенды старого города

Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости

Сергей
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Сергей – ваш гид
Я погружу вас в атмосферу главного мифа Калининграда – существование подземного города с тайными заводами, подводными лодками, железнодорожными станциями и спрятанной Янтарной комнатой.

Все эти сокровища, конечно, охраняют вервольфы в ржавых немецких касках.

Вы пройдете по «зеленому поясу» Кенигсберга и с необычного ракурса увидите наши бастионы и городские ворота.
3640 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии23 отзыва
4.43
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города

Что вас ожидает

Городские легенды
Бархатный полог неба с искорками звезд освещал путь двух парней. Балтийский бриз обдувал их сосредоточенные лица. Зыбкое марево форта манило искателей приключений. Поддев ломиком люк и включив фонарики, по стальным скобам они спустились вниз. По узкому коридору и хрустящим костям ребята двинулись навстречу железной двери, через которую пробивался свет. Молодость открывает любые ставни, и взору исследователей предстал огромный сверкающий железнодорожный туннель с пыхтящим паровозом, танками и пушками, стоящими в открытых вагонах. «Гутен таг!» – вдруг раздалось над их ухом…
Примерно так начинаются детские страшилки по-калининградски. Что там истории про привидения, когда несметные драгоценности спрятаны в наших казематах. Кто знает, вдруг повезет именно вам. От меня – местные байки из склепа.

Главные достопримечательности
Вы спуститесь в бункер Ляша – последнего коменданта Кенигсберга. Сейчас в этом подземном сооружении, где немецкий генерал подписал акт о капитуляции, находится музей, посвященный штурму города. Я вам покажу величественное сооружение XIX века – казарму «Кронпринц». Заглянем в ее внутренний двор, осененный тенью зубчатой башни, где я расскажу о создании вального оборонительного обвода. Заодно полюбуемся на грозный бастион «Грольман» и изящные Росгартенские ворота, где я упомяну о прусских генералах – героях войны с Наполеоном. От башни Дона (нынешнего Музея янтаря) мы направимся к нарядным Королевским воротам – одному из символов города. Подземные ходы, мощный вал, глубокий ров, большие кроны деревьев и маленькие водопады – все это вас будет сопровождать во время прогулки по верхнему Грольманскому фронту.

«Вкусный» эпилог
Поездка в форт №11 «Дёнхофф», где в хрупком ирреальном мире мерцают потерны, готические сводчатые потолки и подъемные механизмы. По пути от меня вы узнаете о создании «Ночной перины Кенигсберга». Как гласит наша поговорка: если не побывали в одном из фортов – Калининград вы не видели.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходно-автомобильная
  • Посещение музея-бункера — 200 руб. с чел., детям — 100 руб.; посещение форта №11 «Дёнхофф» — 250 руб. с чел., детям – 130 руб.
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города
Подземный Кёнигсберг: легенды старого города

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Очень интересная экскурсия. Вы увидите старый Кёнинсберг с его очаровательными постройками и невероятными тайнами .А благодаря необыкновенным историям гида вы погрузитесь в мир приключений,мистики и тайн,а что из этого правда решать только вам).
9 января 2020
Спасибо за две чудесные экскурсии. Все просто чудесно
Светлана
4 декабря 2019
Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию!
Очень необычный маршрут, узнали много нового и интересного о Калининграде. Сергей очень эрудированный человек и приятный собеседник! Несмотря на дождь и снег, время провели замечательно! Большое спасибо!!!
16 октября 2019
Сергей- очень позитивный, доброжелательный и любящий свой город человек.
Подробно рассказал про Кенигсберг, его сооружения, основные исторические события и его подземную жизнь, всегда отвечал на все наши вопросы по теме и без)
Сама же экскурсия достаточно насыщенная и интересная.
Все 4 Часа прошли очень непринужденно и увлекательно!
2 сентября 2019
Услышали очень много баек и, порой, было трудно понять где правда, а где ложь. Посетили уголки, куда точно не водят большие экскурсии. Было видно, что Сергей очень переживает за свой город.
Юлия
20 августа 2019
Сергей провёл замечательную экскурсию! Рассказал нам много интересного, очень здорово везде провёл и провёз, нашел подход к детям... Просто прекрасно, спасибо большое! Рекомендуем всем, самые превосходные впечатления!
29 мая 2019
Были на экскурсии с детьми, неплохо, но своих денег она не стоит. Из заявленных 4 часов, час мы были на экскурсии в форте и полчаса в бункере - это отдельные эускурсии, оплачиваются также отдельно и к нашему гиду отношения не имеют. Еще минут 40-50 мы были в дороге, так что рабрта самого гида заняла не более 2-х часов. При этом распределение времени внутри экскурсии было очень неправильным: гид постоянно боялся опоздать на экскурсию в форт, поэтому мы бежали по заданному маршруту со скоростью спринтеров, остановиться пофотографировать было просто нереально. Я лично, так как была с фртоаппаратом и иногда все же пыталась останавливаться, чтобы сделать фото, всю экскурсию видела только спину гида, периодически догоняя его бегом. Нечего и говорить, что я почти ничего не слышала из того, что говорил гид, а он как будьто и забыл, что я и мой старший сын, который тоже не мог за ним угнаться, тоже участники экскурсии и нам тоже интересно было бы его послушать, но гид не оставил нам шансов. При этом мы на экскурсию пришли точно по назначенному времени, везде следовали расписанию, то есть время в экскурсии гидом было изначально определено неверно. В плане рекомкндаций -надо начинать эту экскурсию раньше и идти медленнее, более вдумчиво и структурированно предоставляя информацию.
24 апреля 2019
Сергей отличный профессиональный гид!
Мы за 4 часа успели посмотреть практически все самые интересные места экспресс курсом ))
Сергей рассказывает факты, которых не найти в открытых источниках!
Интересный, эрудированный человек ))
Всем очень советуем!
21 апреля 2019
Были на экскурсии с сыном. Сергей прекрасно владеет темой и умеет рассказывать. Экскурсия очень небанальная, очень продуманная и, скажем прямо, впечатляет.
Первая часть - пешая, вы увидите старые прусские укрепления, вплетенные в инфраструктуру города и огромную крепость.

Далее поездка на 11 Форт, который прекрасно сохранился. Там помимо экскурсии можно очень вкусно пообедать в кафе, которое расположено прямо в стенах форта (эти своды придают ему особое очарование).

Последняя точка - блиндаж Ляша. Она осматривается самостоятельно, но там можно воспользоваться услугами как гида, так и аудиогида. Мы осмотрели без всякой помощи, так как вполне достаточно было предварительного рассказа Сергея и пояснений на стенах.

В целом получили огромное удовольствие. Ничего похожего ни у турагенств, ни у других гидов не предлагается.


Дальнейших Вам успехов, Сергей!
11 марта 2019
Благодаря Сергею наше первое знакомство с городом прошло просто замечательно! Интересный рассказчик, знаток своего дела, потрясающий гид! Экскурсия сама по себе очень оригинальная. Рассказ Сергея выходит и за рамки экскурсии: готов ответить на любые вопросы туристов и всегда идёт навстречу их пожеланиям и интересам! С удовольствием сходим с Сергеем и на другие экскурсии!!!!
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Сергей проводит ещё 11 экскурсий

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