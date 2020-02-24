23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Городские легенды

Бархатный полог неба с искорками звезд освещал путь двух парней. Балтийский бриз обдувал их сосредоточенные лица. Зыбкое марево форта манило искателей приключений. Поддев ломиком люк и включив фонарики, по стальным скобам они спустились вниз. По узкому коридору и хрустящим костям ребята двинулись навстречу железной двери, через которую пробивался свет. Молодость открывает любые ставни, и взору исследователей предстал огромный сверкающий железнодорожный туннель с пыхтящим паровозом, танками и пушками, стоящими в открытых вагонах. «Гутен таг!» – вдруг раздалось над их ухом…

Примерно так начинаются детские страшилки по-калининградски. Что там истории про привидения, когда несметные драгоценности спрятаны в наших казематах. Кто знает, вдруг повезет именно вам. От меня – местные байки из склепа.

Главные достопримечательности

Вы спуститесь в бункер Ляша – последнего коменданта Кенигсберга. Сейчас в этом подземном сооружении, где немецкий генерал подписал акт о капитуляции, находится музей, посвященный штурму города. Я вам покажу величественное сооружение XIX века – казарму «Кронпринц». Заглянем в ее внутренний двор, осененный тенью зубчатой башни, где я расскажу о создании вального оборонительного обвода. Заодно полюбуемся на грозный бастион «Грольман» и изящные Росгартенские ворота, где я упомяну о прусских генералах – героях войны с Наполеоном. От башни Дона (нынешнего Музея янтаря) мы направимся к нарядным Королевским воротам – одному из символов города. Подземные ходы, мощный вал, глубокий ров, большие кроны деревьев и маленькие водопады – все это вас будет сопровождать во время прогулки по верхнему Грольманскому фронту.

«Вкусный» эпилог

Поездка в форт №11 «Дёнхофф», где в хрупком ирреальном мире мерцают потерны, готические сводчатые потолки и подъемные механизмы. По пути от меня вы узнаете о создании «Ночной перины Кенигсберга». Как гласит наша поговорка: если не побывали в одном из фортов – Калининград вы не видели.