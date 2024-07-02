В комфортной и располагающей атмосфере вы погуляете по старинным кварталам и погрузитесь в насыщенное прошлое города. Отыщете следы средневековых поселений, образовавших Кёнигсберг. Узнаете о тевтонских рыцарях и прусских вождях. Познакомитесь с главными памятниками и пройдёте по следам великих людей. А ещё навестите хомлина Карла и сможете отправить открытку близким.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Историческое сердце города. Я покажу, где основали Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт — городские поселения, которые позже объединились и образовали единый город
- Место, где зарождался Кёнигсберг. Вы увидите Королевскую гору и руины Кёнигсбергского замка
- Погружение в прошлое. Окинем взглядом 7-вековой путь города, с историями о тевтонских рыцарях и прусских вождях
- Следы великих людей. Пройдём по следам великого философа Иммануила Канта и автора «Щелкунчика» Эрнста Гофмана
- Историческая застройка. Я покажу старинные сооружения, которые уцелели от бомбардировок английской авиации и пережили штурм города
- Остров Канта. Дойдём до острова Кнайпхоф, где вы оцените величие Кафедрального собора 14 века и посетите могилу Канта
- Медовый мост и дедушка Карл. Здесь вы познакомитесь с историей тех самых хомлинов и поприветствуете одного из них
- Рыбная деревня и почтовые открытки. Кроме того, мы прогуляемся по туристическому комплексу, заглянем в сырную мастерскую «Бранден», а из домика смотрителя Высокого моста вы сможете отправить открытки близким
Помимо экскурса в историю, я с удовольствием помогу спланировать ваше пребывание в Калининграде до мелочей. Порекомендую лучшие музеи, концерты, рестораны, места отдыха и локации для фото.
Организационные детали
- На прогулке можно устроить кофе-паузу или взять кофе на вынос
- Дополнительно оплачиваются напитки, мороженное, сыр и отправка открыток — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 27 туристов
Мeня зoвут Дина. Я диплoмиpовaнный гид по Калинингрaду и Кaлининградcкoй oбласти и чeловeк, влюблённый в cвoй гopод. Для вас я прoведу пешие экcкуpcии пo историчeскoму центpу горoда. Xотитe пoзнaкомитьcя с Кaлинингрaдом? Увидеть в coвременном гоpоде чepты стaрого Kёнигcберга? Узнать его тайны и городские легенды? Тогда я предлагаю для вас авторские экскурсии по Калининграду-Кёнигсбергу!Задать вопрос
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