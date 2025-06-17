История рыцарства — неотъемлемая часть Калининграда, в прошлом Кёнигсберга. Практически в каждом городе области можно найти настоящие орденские замки 13–14 веков. Мы покажем вам самые хорошо сохранившиеся из них — Вальдау и Тапиау. А ещё — старинный город Гвардейск и его достопримечательности.
Описание экскурсии
Побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году. В музее замка вы познакомитесь с повседневной жизнью Тевтонского ордена и Прусского королевства.
Затем мы посетим рыцарский Тапиау. Вы узнаете, как этот средневековый замок превратился в тюрьму и какое будущее его ожидает.
Напоследок — обзорная экскурсия по Гвардейску. Вы увидите дом Ловиса Коринта, храм Иоанна Предтечи, памятник русским воинам четырёх войн, ратушу Тапиау.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Входные билеты в замки оплачиваются дополнительно: Вальдау — 300 ₽ за человека, Тапиау — 600 ₽ за взрослого, льготный — 450 ₽
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 53505 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!Задать вопрос
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 3 чел.
Арнау, Вальдау и Шаакен: тевтонское наследие Калининграда
Путешествие в Калининград: откройте для себя тевтонское наследие в Арнау, Вальдау и Шаакен. Уникальные замки и кирхи ждут вас
Начало: Площадь Центральная. Дом Советов
Завтра в 10:00
19 июн в 10:00
18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие к замкам Тевтонского ордена
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Вальдау, Нойхаузен, Нессельбек и Шаакен
Начало: Калининград
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
14 888 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Замки Калининграда: путешествие в прошлое Восточной Пруссии
Познакомьтесь с историей и архитектурой замков Восточной Пруссии в увлекательной экскурсии по Калининграду
25 июн в 09:00
2 июл в 09:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.