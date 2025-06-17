История рыцарства — неотъемлемая часть Калининграда, в прошлом Кёнигсберга. Практически в каждом городе области можно найти настоящие орденские замки 13–14 веков. Мы покажем вам самые хорошо сохранившиеся из них — Вальдау и Тапиау. А ещё — старинный город Гвардейск и его достопримечательности.

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Описание экскурсии

Побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году. В музее замка вы познакомитесь с повседневной жизнью Тевтонского ордена и Прусского королевства.

Затем мы посетим рыцарский Тапиау. Вы узнаете, как этот средневековый замок превратился в тюрьму и какое будущее его ожидает.

Напоследок — обзорная экскурсия по Гвардейску. Вы увидите дом Ловиса Коринта, храм Иоанна Предтечи, памятник русским воинам четырёх войн, ратушу Тапиау.

Организационные детали