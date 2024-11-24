4.5 часа
Групповая
В трендеЗамки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
21 дек в 14:00
24 дек в 14:00
1400₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Поразительное Прусское Полесье
История, природа и прусская архитектура в авторском путешествии по северо-востоку области
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
32 000₽ за всё до 2 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Отправиться на восток Калининградской области и погрузиться в атмосферу «маленькой Германии»
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
17 340₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда
Исследовать Полесск, Заливино и Гвардейск за 1 день
Начало: На центральной площади
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatiana24 ноября 2024Все прошло великолепно 💕 было приятно видеть гида, который в любой момент вне основной информации включался в диалог, прекрасно ориентируюсь в истории. Человек, который не навязываю свое мнение, а давал оценку с точки зрения "плюсы" и "минусы". Спасибо 🌿
- ССергей19 ноября 2024Сказать, что остались довольны поездкой - ничего не сказать! Евгений - лучший! Изложение материала, основанное на глубоких знаниях и пронизанное любовью к своему краю, очень впечатлило и заинтересовало нас. Спасибо огромное. Питерские гости Галина и Сергей
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Вглубь области»
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