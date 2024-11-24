T Tatiana

Все прошло великолепно 💕 было приятно видеть гида, который в любой момент вне основной информации включался в диалог, прекрасно ориентируюсь в истории. Человек, который не навязываю свое мнение, а давал оценку с точки зрения "плюсы" и "минусы". Спасибо 🌿