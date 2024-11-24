Вглубь области – экскурсии в Калининграде

Найдено 4 экскурсии в категории «Вглубь области» в Калининграде, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
На автобусе
41 отзыв
4.5 часа
Групповая
В тренде
Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
Отправиться к рыцарскому наследию
Начало: У ТЦ «Акрополь»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:00
21 дек в 14:00
24 дек в 14:00
1400 за человека
Поразительное Прусское Полесье
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Поразительное Прусское Полесье
История, природа и прусская архитектура в авторском путешествии по северо-востоку области
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
32 000 за всё до 2 чел.
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
Отправиться на восток Калининградской области и погрузиться в атмосферу «маленькой Германии»
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
17 340 за всё до 3 чел.
В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда
Исследовать Полесск, Заливино и Гвардейск за 1 день
Начало: На центральной площади
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatiana
    24 ноября 2024
    Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
    Все прошло великолепно 💕 было приятно видеть гида, который в любой момент вне основной информации включался в диалог, прекрасно ориентируюсь в истории. Человек, который не навязываю свое мнение, а давал оценку с точки зрения "плюсы" и "минусы". Спасибо 🌿
  • С
    Сергей
    19 ноября 2024
    Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
    Сказать, что остались довольны поездкой - ничего не сказать! Евгений - лучший! Изложение материала, основанное на глубоких знаниях и пронизанное любовью к своему краю, очень впечатлило и заинтересовало нас. Спасибо огромное. Питерские гости Галина и Сергей

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Вглубь области»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Замки Вальдау и Тапиау + обзорная по Гвардейску
  2. Поразительное Прусское Полесье
  3. Восточные пасторали: Озёрск и окрестности
  4. В край рек, озёр, рыцарей и замков - из Калининграда
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Остров Канта
  3. Куршская Коса
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Кафедральный собор
  7. Высота Эфа
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в декабре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Вглубь области" можно забронировать 4 экскурсии от 1400 до 32 000. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Калининграде на 2025 год по теме «Вглубь области», 43 ⭐ отзыва, цены от 1400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль