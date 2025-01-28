С 13 века Тевтонский орден осваивал земли Восточной Пруссии и возводил на них замки. Руины некоторых сохранились.
Мы отправимся на восток области — в города Инстербург, Тильзит и Рагнит, известные сейчас под менее поэтичными названиями.
Осмотрим остатки замков, кирху 14 века, мост Королевы Луизы и заглянем в сыроварню, где вам предложат не меньше дюжины сортов крафтового сыра.
Мы отправимся на восток области — в города Инстербург, Тильзит и Рагнит, известные сейчас под менее поэтичными названиями.
Осмотрим остатки замков, кирху 14 века, мост Королевы Луизы и заглянем в сыроварню, где вам предложат не меньше дюжины сортов крафтового сыра.
Описание экскурсии
Черняховск (Инстербург). Прогуляемся по Старому городу, посмотрим на кирху 14 века, замок Инстербург и здание конезавода.
Советск (Тильзит), где в 1807 году был подписан знаменитый Тильзитский мир между Наполеоном и Александром I. Главная достопримечательность города — величественный мост Королевы Луизы.
Неман (Рагнит). Осмотрим руины одноимённой орденской крепости и посетим местную сыроварню Deutsches Haus, где производят крафтовые сорта сыра.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автобусе, услуги гида
- Дегустация в сыроварне (по желанию) оплачивается дополнительно — 350 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Профессора Баранова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 47920 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
28 янв 2025
Очень интересная экскурсия. Узнали много нового и интересного. Отдельное спасибо экскурсоводу Инне Васильевне.
Галина
16 дек 2024
Очень понравилась экскурсия у Инны Васильевны - интересный и подробный рассказ, отличная организация группы по времени. Да, экскурсия длинная, большие переезды - к этому нужно быть готовым.
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