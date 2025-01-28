Анна — Организатор в Калининграде

Провела экскурсии для 47920 туристов

За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊