Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы прогуляемся по Хуфену и Амалиенау — бывшим аристократическим районам с архитектурой от неоготики до модерна. Увидим Дом-колодец, единственную горгулью города и самого младшего хомлина. Вас ждут роскошные виллы, старинные подъезды и уютные улочки, где время будто остановилось. Откройте для себя романтичный Калининград! 5 2 отзыва

Арина Ваш гид в Калининграде Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Представьте себе улицу, где каждый дом — страница истории. Комсомольская — одна из самых живописных улиц Калининграда, сохранившая дух начала XX века. Здесь время замедляет ход, позволяя рассмотреть детали: изящные лепнину и витражи, резные двери и ту самую волшебную метлахскую плитку, пережившую войны и смену эпох. Наша прогулка пройдет по Хуфену и Амалиенау — районам, где когда-то селилась городская элита. Вы пройдёте по улочкам, хранящим секреты архитектурных шедевров: от строгой неоготики до игривого модерна и лаконичного функционализма. Мы отыщем единственное здание в городе, где обитает настоящая горгулья, увидим Дом-колодец и познакомимся с самым младшим хомлином. А ещё вас ждут роскошные виллы Амалиенау, каждая со своей историей, и старинные подъезды, будто сошедшие со страниц романов. Приходите — и Калининград откроется вам с новой, удивительно романтичной стороны! Важная информация: Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Старинные подъезды

Единственное здание в Калининграде, где живет горгулья

Дом-колодец

Самого младшего хомлина

Самые известные виллы района Амалиенау Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Комсомольская, д. 47 Завершение: Центральный парк Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.