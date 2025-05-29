Мы прогуляемся по Хуфену и Амалиенау — бывшим аристократическим районам с архитектурой от неоготики до модерна. Увидим Дом-колодец, единственную горгулью города и самого младшего хомлина. Вас ждут роскошные виллы, старинные подъезды и уютные улочки, где время будто остановилось. Откройте для себя романтичный Калининград!
Описание экскурсииПредставьте себе улицу, где каждый дом — страница истории. Комсомольская — одна из самых живописных улиц Калининграда, сохранившая дух начала XX века. Здесь время замедляет ход, позволяя рассмотреть детали: изящные лепнину и витражи, резные двери и ту самую волшебную метлахскую плитку, пережившую войны и смену эпох. Наша прогулка пройдет по Хуфену и Амалиенау — районам, где когда-то селилась городская элита. Вы пройдёте по улочкам, хранящим секреты архитектурных шедевров: от строгой неоготики до игривого модерна и лаконичного функционализма. Мы отыщем единственное здание в городе, где обитает настоящая горгулья, увидим Дом-колодец и познакомимся с самым младшим хомлином. А ещё вас ждут роскошные виллы Амалиенау, каждая со своей историей, и старинные подъезды, будто сошедшие со страниц романов. Приходите — и Калининград откроется вам с новой, удивительно романтичной стороны! Важная информация: Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов. Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинные подъезды
- Единственное здание в Калининграде, где живет горгулья
- Дом-колодец
- Самого младшего хомлина
- Самые известные виллы района Амалиенау
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Комсомольская, д. 47
Завершение: Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Можно будет зайти в кафе и выпить вкусный кофе, чай, какао
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
29 мая 2025
Сегодня я познакомилась с прекрасной девушкой Ариной. Мы провели вместе 2.5 часа на увлекательной экскурсии по двум историческим районам Амалиенау и Хуфен. Несмотря на свой молодой возраст Арина профессионал своего
Е
Екатерина
19 янв 2025
В новогодние праздники Арина провела нашей семье интересную экскурсию по двум районам Амалиенау и Хуфен, 2,5 часа насыщенной и интересной прогулки! Арина рассказала нам про архитектуру данных районов, завела нас в подъезды, где сохранились еще те, старинные немецкие двери, окна и полы, показала нам интересные кафе, расположенные в данных районах. Мы остались довольны экскурсией
