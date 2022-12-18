Замки и кирхи восточной Пруссии

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Замки и кирхи восточной Пруссии
Замки и кирхи восточной Пруссии
Замки и кирхи восточной Пруссии
Замки и кирхи восточной Пруссии

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха Арнау
  • Кирха Хайлигенвальде
  • Гвардейск
  • Замок Тапиау
  • Замок Инстербург
  • Замок Георгенбург
  • Черняховск
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы отправимся в самый атмосферный и пропитанный историей город Калининградской области - Черняховск. Ранее именуемый Инстербургом, город прекрасно сохранился и дарит возможность его гостям отправиться в путешествие во времени, прогулявшись по улочкам немецкого города 19 века. Увидим величественную кирху Инстербурга, действующий костел Святого Бруно, а также прогуляемся по старинным улочкам вдоль колоритных домов и вилл прусских времён. Из 19 века мы лихо переместимся на 6 столетий назад и окажемся в стенах замка Инстербург, где прочувствуем дух времен Тевтонского ордена.

Путь к следующему памятнику средневековья займет не более 10 минут. Прогуляемся внутри стен замка Георгенбург, история которого берет начало в 1258 году, после чего отправимся к старинному городку Тапиау (сегодня Гвардейск). В Гвардейске нас ждет проезд по исторической части города, где неплохо сохранилась прусская архитектура, а также остановка у орденского замка Тапиау.

Программа

Приготовьтесь окунуться в средневековую историю нашего края. Не более 10 минут после начала экскурсии - и нас ждёт остановка у одной из старейших орденских кирх - Арнау. Построенная в 14 веке и восстановленная по всем канонам, она поразит вас своей аутентичностью. Переезды не будут утомительными: всего полчаса - и нас ждёт следующая остановка. Осмотрим и поразимся потрясающим архитектурным ансамблем кирхи Хайлигенвальде, также построенной в 14 веке. А теперь - к замкам!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Обед (по желанию) экскурсия по замку Инстербург - 150 рублей с человека
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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