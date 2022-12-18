Мы отправимся в самый атмосферный и пропитанный историей город Калининградской области - Черняховск. Ранее именуемый Инстербургом, город прекрасно сохранился и дарит возможность его гостям отправиться в путешествие во времени, прогулявшись по улочкам немецкого города 19 века. Увидим величественную кирху Инстербурга, действующий костел Святого Бруно, а также прогуляемся по старинным улочкам вдоль колоритных домов и вилл прусских времён. Из 19 века мы лихо переместимся на 6 столетий назад и окажемся в стенах замка Инстербург, где прочувствуем дух времен Тевтонского ордена.

Путь к следующему памятнику средневековья займет не более 10 минут. Прогуляемся внутри стен замка Георгенбург, история которого берет начало в 1258 году, после чего отправимся к старинному городку Тапиау (сегодня Гвардейск). В Гвардейске нас ждет проезд по исторической части города, где неплохо сохранилась прусская архитектура, а также остановка у орденского замка Тапиау.