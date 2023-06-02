Приглашаю вас на завораживающую фотосессию-экскурсию в самом загадочном форте Калининграда «Король Фридрих I», в восстановлении которого я принимаю участие.
Вы увидите самые таинственные места, ощутите дух форта XIX века, узнаете всё об истории форта и заберёте с собой самые сказочные фотографии.
Вы увидите самые таинственные места, ощутите дух форта XIX века, узнаете всё об истории форта и заберёте с собой самые сказочные фотографии.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
июн
5
июн
июн
6
июн
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7
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8
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июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Древний форт XIX века
- Загадочные подземелья
- Тайные ходы.
- Подземные реки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Мы отправимся с вами в форт 8 «Король Фридрих I». Где я проведу для вас краткую экскурсию. А после мы проведем завораживающие фотосессии в 3-4 локациях.
- При желании после фотосета можно будет поесть у камина.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-фотографа
- Вход в форт
- Декорации для фотосессии
- Что не входит
- Еда и напитки
- Место начала и завершения?
- Калининградское шоссе 6А
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании