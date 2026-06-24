Приглашаю вас на завораживающую фотосессию-экскурсию в самом загадочном форте Калининграда «Король Фридрих I», в восстановлении которого я принимаю участие.
Вы увидите самые таинственные места, ощутите дух форта XIX века, узнаете всё об истории форта и заберёте с собой самые сказочные фотографии.
Вы увидите самые таинственные места, ощутите дух форта XIX века, узнаете всё об истории форта и заберёте с собой самые сказочные фотографии.
Описание фото-прогулкиЧто вас ждет: Мы отправимся с вами в форт 8 «Король Фридрих I». Где я проведу для вас краткую экскурсию. А после мы проведем завораживающие фотосессии в 3-4 локациях. При желании после фотосета можно будет поесть у камина.
Ежедневно. По договорённости с путешественником
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Древний форт XIX века
- Загадочные подземелья
- Тайные ходы
- Подземные реки
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Декорации для фотосессии
Что не входит в цену
- Вход в форт 200р
Место начала и завершения?
Калининградское шоссе 6А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Вера просто потрясающая. Не просто формально фотографирует, а создаёт настоящую сказку из простой фотосессии.
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Е
Апрель 2025.
Бронировали экскурсию заранее.
В первую очередь нас заинтересовало описание: загадочная фотосессия в форте.
Семён написал сразу, что конкретно в этот день он не сможет выделить нам время и спросил, что нас
Бронировали экскурсию заранее.
В первую очередь нас заинтересовало описание: загадочная фотосессия в форте.
Семён написал сразу, что конкретно в этот день он не сможет выделить нам время и спросил, что нас
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М
Это было захватывающее приключение. Мы осмотрели форт, узнали его историю и принципы работы. Семён провел для нас фотосессию в трёх местах, а после этого мы разожгли камин в одной из казарм. Семён предлагал осмотреть секретное подземелье, но мы решили оставить это на следующий раз.
Семён фотографирует на телефон, но в умелых руках после обработки фотки получаются очень красивые
Семён фотографирует на телефон, но в умелых руках после обработки фотки получаются очень красивые
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Д
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