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Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»

Фотосессия в самом загадочном месте Калининграда - форте «Король Фридрих I»
Приглашаю вас на завораживающую фотосессию-экскурсию в самом загадочном форте Калининграда «Король Фридрих I», в восстановлении которого я принимаю участие.

Вы увидите самые таинственные места, ощутите дух форта XIX века, узнаете всё об истории форта и заберёте с собой самые сказочные фотографии.
5
4 отзыва
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»

Описание фото-прогулки

Что вас ждет: Мы отправимся с вами в форт 8 «Король Фридрих I». Где я проведу для вас краткую экскурсию. А после мы проведем завораживающие фотосессии в 3-4 локациях. При желании после фотосета можно будет поесть у камина.

Ежедневно. По договорённости с путешественником

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Древний форт XIX века
  • Загадочные подземелья
  • Тайные ходы
  • Подземные реки
Что включено
  • Услуги гида-фотографа
  • Декорации для фотосессии
Что не входит в цену
  • Вход в форт 200р
Место начала и завершения?
Калининградское шоссе 6А
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. По договорённости с путешественником
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
Вера просто потрясающая. Не просто формально фотографирует, а создаёт настоящую сказку из простой фотосессии.
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Е
Апрель 2025.
Бронировали экскурсию заранее.
В первую очередь нас заинтересовало описание: загадочная фотосессия в форте.
Семён написал сразу, что конкретно в этот день он не сможет выделить нам время и спросил, что нас
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больше интересует: экскурсионная программа или все же фотографии… Нам интересно было второе.
И тут свершилось чудо!))) Он нас "передал" волшебнице Вере!)))
Чудесный, талантливый фотограф с огромной фантазией в съемке!)))
Мы с ней общались в трёх локациях: город, море и фантазии в древней Кирхе!

Невозможно передать словами итоговый вариант полученного творческого чуда!
Спасибо (слабо сказано) Вере, спасибо Семёну, что познакомил и подарил нам это волшебство!!!

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М
Это было захватывающее приключение. Мы осмотрели форт, узнали его историю и принципы работы. Семён провел для нас фотосессию в трёх местах, а после этого мы разожгли камин в одной из казарм. Семён предлагал осмотреть секретное подземелье, но мы решили оставить это на следующий раз.
Семён фотографирует на телефон, но в умелых руках после обработки фотки получаются очень красивые
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Д
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