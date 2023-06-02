Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»

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Приглашаю вас на завораживающую фотосессию-экскурсию в самом загадочном форте Калининграда «Король Фридрих I», в восстановлении которого я принимаю участие.

Вы увидите самые таинственные места, ощутите дух форта XIX века, узнаете всё об истории форта и заберёте с собой самые сказочные фотографии.
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Завораживающая фотосессия «Загадки древнего форта»
Ближайшие даты:
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
8
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Древний форт XIX века
  • Загадочные подземелья
  • Тайные ходы.
  • Подземные реки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Мы отправимся с вами в форт 8 «Король Фридрих I». Где я проведу для вас краткую экскурсию. А после мы проведем завораживающие фотосессии в 3-4 локациях.
  • При желании после фотосета можно будет поесть у камина.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-фотографа
  • Вход в форт
  • Декорации для фотосессии
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Калининградское шоссе 6А
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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