Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на завораживающую фотосессию-экскурсию в самом загадочном форте Калининграда «Король Фридрих I», в восстановлении которого я принимаю участие.



Вы увидите самые таинственные места, ощутите дух форта XIX века, узнаете всё об истории форта и заберёте с собой самые сказочные фотографии. 5 4 отзыва

Семён Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная фото-прогулка 5600 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 1.5 часа 1-3 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание фото-прогулки Что вас ждет: Мы отправимся с вами в форт 8 «Король Фридрих I». Где я проведу для вас краткую экскурсию. А после мы проведем завораживающие фотосессии в 3-4 локациях. При желании после фотосета можно будет поесть у камина.

Ежедневно. По договорённости с путешественником Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Древний форт XIX века

Загадочные подземелья

Тайные ходы

Подземные реки Что включено Услуги гида-фотографа

Декорации для фотосессии Что не входит в цену Вход в форт 200р Место начала и завершения? Калининградское шоссе 6А Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно. По договорённости с путешественником Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.