AQUA CAMP в Калининграде
Тренировки на воде сочетаются с интереснейшими экскурсиями по самым красивым местам Калининградской области.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заселение, знакомство
Прилетаем в Калининград в любое удобное время.
Ранний заезд!
Заселиться можно с 08:00 до 16:30.
Днем можно отдохнуть после дороги, пообедать в нашем кафе или прогуляться по городу — мы с удовольствием подскажем классные места.
В 17:00 на брифинге в комплексе знакомимся с группой и организаторами.
После — приветственный ужин в компании турлидеров.
Сплав на SUP-бордах. Прогулка по Калининграду
После завтрака выезжаем в Полесск.
Пройдем на SUP-бордах по живописным каналам «Калининградской Венеции».
Первые планы на судоходство здесь появились еще в Средневековье, а Полесский канал — рукотворное сооружение 17 века.
Мы пройдём мимо старинных домов с черепичными крышами и рыбацких причалов, и вдоль берегов, заросших дикими яблонями и грушами.
На обед вернёмся в комплекс.
После небольшого отдыха прогуляемся по историческому центру города.
Увидим элитный город-сад и колонию уникальных вилл, исторический оазис в современном Калининграде.
Почему этот район так хорошо сохранился?
Кто жил здесь в начале прошлого века и как традиции поддерживаются сейчас?
На этой прогулке мы почувствуем дух старого Кёнигсберга.
На ужин вернёмся в комплекс.
Сплав на байдарках. Конезавод Георгенбург
Завтракаем и отправляемся в столицу байдарок России — Озёрск.
Учимся управлять байдарками и сплавляемся по узкой извилистой реке Анграпе.
Здесь нет сильных течений и опасных порогов, со сплавом легко справятся новички.
Главное - успевать наслаждаться прекрасными видами сочной зелени по берегам, солнцем и чистым воздухом.
После обеда отправляемся в Черняховск.
Посетим знаменитый конезавод Георгенбург.
Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся.
На ужин вернёмся в комплекс.
Тренировка по вейкбордингу. Старинный замок
Завтракаем и отправляемся в огромный новый вейк-парк.
Делаем первые шаги в вейк-бординге.
Учимся держать баланс, правильно ловить волну и получать удовольствие.
Обедаем в парке и отдыхаем на пляже.
После — едем в настоящий средневековый замок.
Узнаем интересную историю: как здание из крепости превратилось в замок, а потом — в советскую коммуналку.
Здесь даже есть пыточное подземелье.
Заглянем в сыроварню неподалёку, где воссоздали старинные рецепты, производят вкуснейший сыр и шоколад.
На ужин вернёмся в комплекс.
Тренировка на парусных яхтах. Янтарный
Сразу после завтрака выезжаем в яхт-клуб на Калининградском заливе.
Узнаём всё о парусных яхтах и учим много новых терминов: геннакер, гротошкот, фал, стаксель…
Выходим в открытую воду, поднимаем паруса и мчимся наперегонки с ветром!
После обеда в яхт-клубе отправимся в тайный музей янтаря.
Там нам подробно расскажут о производстве янтарных украшений.
После чего мы сможем сами провести эксперименты и определить, настоящий ли янтарь у нас в руках.
Далее выезжаем в Янтарный, где прогуляемся и отдохнёем на лучших пляжах России.
Мельчайший белый кварцевый песок, бесконечная прибрежная полоса, длинный променад сквозь прекрасное озеро, море и солнце.
Вечером в комплексе, устроим финальный ужин и поделимся эмоциями от поездки.
Отъезд
Завтракаем в комплексе.
Собираемся и прощаемся.
Идеальный день, чтобы отдохнуть после гипернасыщенных выходных!
А если осталась энергия — можно отправиться за сувенирами, ещё раз сгонять на море или погулять по городу самостоятельно.
Вещи могут ждать вас в номере до вечера!
Выезд из номеров поздний, до 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комплексе FridayCenter.
В базовую стоимость тура входит двухместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой.
Можно выбрать более комфортное размещение:
- доплата за одноместное размещение в двухместном номере с общей ванной комнатой 5000 рублей за номер / за весь период проживания;
- доплата за одноместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 12500 рублей за номер / за весь период проживания;
- доплата за двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой 10000 рублей за номер / за весь период проживания. Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой возможно только при бронировании тура для двух участников с проживанием в одном номере.
Варианты проживания
Хостел «Фрайдей Центр»
Это современный и уютный туристический комплекс в Калининграде, где есть все, чтобы отдохнуть после активного дня, в том числе сауна и бассейн.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тренировка на парусных яхтах, 2,5-3 часа
- Сплав на sup-бордах, 2,5-3 часа
- Тренировка по wake-бордингу, лебёдка-реверс, 2 сета по 10 минут
- Сплав на байдарках, 2,5-3 часа
- Экскурсия по старинному району Калининграда - Амалиенау
- Экскурсия в замок
- Экскурсия на конезавод Георгенбург с катанием на лошадях (1 круг)
- Посещение музея янтарных инклюзов и украшений
- Экскурсия в поселок Янтарный
- Полный комплект снаряжения для сплавов и тренировок
- Сопровождение: гиды и турлидеры
- Проживание в тур. комплексе, двухместное размещение в номере
- Ранний заезд в день приезда
- Поздний выезд в день отъезда
- Трёхразовое питание по программе
- Приветственный ужин
- Финальный ужин
- Переезды на комфортабельном автобусе по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Трансферы из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Правила и условия проживания в Центре
- согласно правилам комплекса, уличная обувь складируется на первом этаже в специальном гардеробе, в комплексе гости находятся в тапочках, поэтому обязательно возьмите их с собой;
- если вы забудете или не будет возможности приобрести, их можно будет приобрести на рецепции;
- обязательно позаботьтесь и возьмите с собой ванные принадлежности — шампуни, гели, зубные щетки и т. д.;
- полотенца и фены брать не нужно;
- обратите внимание на лекарственные средства, которые Вам необходимы, и привезите их с собой;
- в комплексе есть аптечка, но там только стандартные препараты;
- аптека находится в шаговой доступности от комплекса;
- в комплексе бесплатный wi-fi;
- в комплексе есть гостевая кухня, с плитой, посудой и холодильниками, которой может воспользоваться любой участник;
- фильтр-кофе, вода, печенье — бесплатно, в свободном доступе 24/7;
- утром и вечером можно пользоваться бассейном. Позаботьтесь о плавательных принадлежностях.
Нужны ли специальные навыки для участия в туре?
Для участия необходимы базовые навыки плавания.
Распорядок тренировок может быть изменён (исходя из прогноза погоды).