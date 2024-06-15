Все на высшем уровне! Тур, и организация, и турлидеры и конечно же лучший хостел со всеми удобствами!

А Александра

Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)