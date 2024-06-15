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Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Г. Калининград, площадь Победы 10, 13:45
«Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города»
27 июля в 13:45
3 авг в 13:45
9 200₽ за человека
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
«Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся»
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 54 900₽ за человека
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
«Пешком, на сапбордах, на байдарке и даже на лошади — увидим Калининградскую область под разными углами, каждый день меняя средства передвижения»
21 июля в 08:00
2 авг в 08:00
39 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККонстантин15 июня 2024Все на высшем уровне! Тур, и организация, и турлидеры и конечно же лучший хостел со всеми удобствами!
- ААлександра25 августа 2023Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
- ООльга25 июля 2023Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Животные»
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