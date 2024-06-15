Туры с животными в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Животные» в Калининграде, цены от 9 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калининград и 3 морских курорта за выходные
На автобусе
2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Г. Калининград, площадь Победы 10, 13:45
«Увидите немецкие виллы, кирхи, один из лучших зоопарков страны, знаменитый остров Канта с Кафедральным собором и могилой мыслителя, музей-заповедник «Музей Мирового океана», драмтеатр и оборонительные сооружения города»
27 июля в 13:45
3 авг в 13:45
9 200 за человека
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
На автобусе
Конные прогулки
На яхте
SUP-прогулки
3 отзыва
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
«Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся»
2 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от 54 900 за человека
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
На автобусе
Конные прогулки
На байдарках
4 дня
Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Научиться управлять байдаркой, прокатиться на лошади и увидеть прусское наследие Калининграда
Начало: Калининград, до 18:00
«Пешком, на сапбордах, на байдарке и даже на лошади — увидим Калининградскую область под разными углами, каждый день меняя средства передвижения»
21 июля в 08:00
2 авг в 08:00
39 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Константин
    15 июня 2024
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Все на высшем уровне! Тур, и организация, и турлидеры и конечно же лучший хостел со всеми удобствами!
  • А
    Александра
    25 августа 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
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    питания и досуга происходит по четко озвученному плану, согласно каждому дню. Внимание и поддержка со стороны сотрудников принимающей стороны на протяжении всего тура гарантирована. Просто приезжайте, чтобы насладиться отдыхом и красотами Калининградского края!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Животные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Калининград и 3 морских курорта за выходные
  2. AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
  3. Сплав по «Калининградской Венеции»: сапборды и байдарки
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Кафедральный собор
  5. Танцующий лес
  6. Рыбная деревня
  7. Высота Эфа
  8. Балтийская коса
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Животные" можно забронировать 3 тура от 9 200 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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