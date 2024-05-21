Прогулки на яхте в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На яхте» в Калининграде, цены от 54 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
🚗 На машине
🛥 На яхте
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
«Это активное приключение, где вас ждут шесть дней водного спорта и развлечений: байдарки, яхты, сапсёрфинг, вейкбординг в самых крутых локациях Калининградской области под руководством опытных инструкторов — профессионалов своего дела»
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900 за человека
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
«Сразу после завтрака выезжаем в яхт-клуб на Калининградском заливе»
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900 за человека
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
🛥 На яхте
Авторский тур
7 дней
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
«Экспедиция проходит на учебном 3-мачтовом судне «Мир» с полным парусным вооружением, который неоднократно занимал призовые места на престижных парусных регатах»
16 июня в 10:00
4 июля в 10:00
136 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 мая 2024
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
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    с тем, необременительным. Кооперация с командой принимающей стороны принесли свои плоды, очень удачный вариант! Организаторы были на постоянной связи, внимательны, шли навстречу и помогали во всём. Программа продуманная. Хостел порадовал. Была идеальная погода. Зелено, чисто, вкусно, красиво и познавательно - формула идеального отдыха, как я и хотела. Места абсолютно "мои", пришлись по душе, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск и окрестности равно любовь! От души рекомендую!

    Как я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным дляКак я рада, что подарила себе тур &quot;Балтийский экспресс&quot; от &quot;Большой Страны&quot;! Он получился идеальным для
  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
    Отдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
  • О
    Ольга
    3 октября 2023
    SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
    Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность. Спасибо за чудесный отдых!
    Профессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасностьПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность
  • И
    Ишмуратова
    3 октября 2023
    SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в Калининград
    Молодцы, так держать. Ребята знают своё дело. Спасибо всем. Молодцы.
  • А
    Александра
    25 августа 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
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    питания и досуга происходит по четко озвученному плану, согласно каждому дню. Внимание и поддержка со стороны сотрудников принимающей стороны на протяжении всего тура гарантирована. Просто приезжайте, чтобы насладиться отдыхом и красотами Калининградского края!

  • K
    KONSTANTIN
    25 августа 2022
    Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
    Впечатления хорошие. Аквакэмп понравился. Кроме водной программы (яхты, байдарки и САПы) были ещё интересные экскурсии на самокатах и экскурсия в замок. Хорошая организация всех мероприятий. Рябята очень старались. Повезло с погодой. Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На яхте»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
  2. AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
  3. В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На яхте" можно забронировать 3 тура от 54 900 до 136 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Узнайте сколько стоит прокат яхты или парусной лодки в Калининграде в 2024 на час или на весь день. Прогулки и туры на яхтах – идеальное развлечение на морских курортах России, можно поплавать в открытом море или устроить рыбалку, обед часто включен в стоимость. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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