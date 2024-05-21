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Авторский тур
6 дней
Яхтинг, байдарки, вейкбординг и сапсёрфинг: акватур по Калининграду и области
Освоить парусный спорт и зарядиться энергией моря, заливов, рек и озёр
Начало: Калининград, любое время
«Это активное приключение, где вас ждут шесть дней водного спорта и развлечений: байдарки, яхты, сапсёрфинг, вейкбординг в самых крутых локациях Калининградской области под руководством опытных инструкторов — профессионалов своего дела»
21 июня в 08:00
21 июля в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
«Сразу после завтрака выезжаем в яхт-клуб на Калининградском заливе»
21 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 54 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...
«Экспедиция проходит на учебном 3-мачтовом судне «Мир» с полным парусным вооружением, который неоднократно занимал призовые места на престижных парусных регатах»
16 июня в 10:00
4 июля в 10:00
136 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья21 мая 2024Как я рада, что подарила себе тур "Балтийский экспресс" от "Большой Страны"! Он получился идеальным для меня, насыщенным и, вместе
- ЕЕлена5 октября 2023SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в КалининградОтдых очень понравился. Спасибо большое организаторам, всё чётко по времени. Приятно удивлена безукоризненной чистотой в хостоле. Всем довольны, хочется вернутся вновь.
- ООльга3 октября 2023SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в КалининградПрофессиональный коллектив, чистота, комфорт и безопасность. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИшмуратова3 октября 2023SAIL CAMP PRO. Яхтенный тур в КалининградМолодцы, так держать. Ребята знают своё дело. Спасибо всем. Молодцы.
- ААлександра25 августа 2023Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
- ООльга25 июля 2023Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
- KKONSTANTIN25 августа 2022Впечатления хорошие. Аквакэмп понравился. Кроме водной программы (яхты, байдарки и САПы) были ещё интересные экскурсии на самокатах и экскурсия в замок. Хорошая организация всех мероприятий. Рябята очень старались. Повезло с погодой. Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На яхте»
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Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На яхте" можно забронировать 3 тура от 54 900 до 136 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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