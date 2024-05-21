Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире

Начало: Г. Калининград, точно место и время сбора организа...

«Экспедиция проходит на учебном 3-мачтовом судне «Мир» с полным парусным вооружением, который неоднократно занимал призовые места на престижных парусных регатах»