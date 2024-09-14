Туры на лошадях в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Конные прогулки» в Калининграде, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Акватур по Калининграду и области: сапы, байдарки, вейкбординг и яхтинг (всё включено)
Конные прогулки
На яхте
На байдарках
2 отзыва
6 дней
Акватур по Калининграду и области: сапы, байдарки, вейкбординг и яхтинг (всё включено)
Каждый день пробовать новую водную активность, посетить конезавод и замок и искупаться в Балтике
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00...
«Также запланировано катание на лошадях на конезаводе (1 круг)»
27 июн в 14:00
25 июл в 14:00
49 900 за человека
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
На автобусе
Конные прогулки
На яхте
SUP-прогулки
3 отзыва
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
«Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся»
20 июн в 10:00
20 июл в 10:00
от 54 900 за человека
Калининград и пригород на сапах, байдарках, лошадях и пешком: всё включено
Конные прогулки
На байдарках
SUP-прогулки
4 дня
Калининград и пригород на сапах, байдарках, лошадях и пешком: всё включено
Сплавиться по каналу и извилистой реке, посетить конезавод и прогуляться по Амалиенау
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00...
«Также запланировано катание на лошадях на конезаводе (1 круг)»
27 июн в 14:00
25 июл в 14:00
34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Радмир
    14 сентября 2024
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Все прошло супер.
  • А
    Александра
    25 августа 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
    Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
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    питания и досуга происходит по четко озвученному плану, согласно каждому дню. Внимание и поддержка со стороны сотрудников принимающей стороны на протяжении всего тура гарантирована. Просто приезжайте, чтобы насладиться отдыхом и красотами Калининградского края!

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Конные прогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Акватур по Калининграду и области: сапы, байдарки, вейкбординг и яхтинг (всё включено)
  2. AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
  3. Калининград и пригород на сапах, байдарках, лошадях и пешком: всё включено
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Замок Шаакен
  8. Янтарный комбинат
  9. Рыбная деревня
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Калининграде. Максимально сближение с природой Калининграда, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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