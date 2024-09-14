6 дней
Акватур по Калининграду и области: сапы, байдарки, вейкбординг и яхтинг (всё включено)
Каждый день пробовать новую водную активность, посетить конезавод и замок и искупаться в Балтике
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00...
«Также запланировано катание на лошадях на конезаводе (1 круг)»
27 июн в 14:00
25 июл в 14:00
49 900₽ за человека
6 дней
AQUA CAMP в Калининграде. Кэмп водных видов спорта для новичков и профессионалов
Начало: Россия, Калининград
«Полюбуемся на лошадей редких пород, узнаем о коневодстве и международных турнирах и даже покатаемся»
20 июн в 10:00
20 июл в 10:00
от 54 900₽ за человека
4 дня
Калининград и пригород на сапах, байдарках, лошадях и пешком: всё включено
Сплавиться по каналу и извилистой реке, посетить конезавод и прогуляться по Амалиенау
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00...
«Также запланировано катание на лошадях на конезаводе (1 круг)»
27 июн в 14:00
25 июл в 14:00
34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- РРадмир14 сентября 2024Все прошло супер.
- ААлександра25 августа 2023Это очень крутой тур! Было много активностей, время прошло очень быстро. Гиды и тур-лидеры невероятно внимательные и заботливые. Я была в Калининграде в первый раз, теперь хочу приехать еще:)
- ООльга25 июля 2023Отличный тур, наполненный водными активностями, с возможностью попробовать разные виды водного спорта и выбрать то, что действительно твоё. Организация мероприятий,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Конные прогулки»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 54 900. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Обзорные туры с верховой ездой на лошадях в Калининграде. Максимально сближение с природой Калининграда, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024