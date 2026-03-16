Экспедиция на паруснике Мир: неделя, которая останется с тобой навсегда

Представь: ты просыпаешься не от будильника, а от плеска волн и объявления вахтенного. За бортом — Балтийское море, над головой — небо и огромные белые паруса. Ты не турист, ты — часть экипажа самого быстрого парусника в мире.

Легендарный трёхмачтовый фрегат Мир приглашает в экспедицию. Вместе с профессиональной командой и такими же искателями приключений ты пройдёшь по Балтике от Санкт-Петербурга до Калининграда (или обратно). Никакого опыта не нужно — всему научат на месте: ставить паруса, вязать узлы, стоять за штурвалом и даже подниматься на мачту высотой с 17-этажный дом.

Днём — лекции, работа с парусами, вахты, наблюдение за птицами и кораблями. Вечером — тёплые посиделки в кают-компании, разговоры под звёздами, творческие встречи с музыкантами или историками флота. Атмосфера полного единения с морем и людьми.

На борту действует сухой закон и распорядок дня. Связи в море почти нет — это время, чтобы выдохнуть, отключиться от сети и подключиться к настоящему.

Всё включено: проживание в 12-местных кубриках (отдельно для ребят и девчат), 4-разовое питание, обучающая программа, комплект экипировки, сертификат участника и море эмоций. Нужно только добраться до порта и оформить страховку.

До 1 мая действуют места по специальной цене. Можно взять скидку за друга, за возвращение или за морские документы. Для молодёжи 14-19 лет — отдельная льготная стоимость.

Присоединяйся. Это не просто тур — это посвящение в морскую семью.