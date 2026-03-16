Описание тура
Экспедиция на паруснике Мир: неделя, которая останется с тобой навсегда
Представь: ты просыпаешься не от будильника, а от плеска волн и объявления вахтенного. За бортом — Балтийское море, над головой — небо и огромные белые паруса. Ты не турист, ты — часть экипажа самого быстрого парусника в мире.
Легендарный трёхмачтовый фрегат Мир приглашает в экспедицию. Вместе с профессиональной командой и такими же искателями приключений ты пройдёшь по Балтике от Санкт-Петербурга до Калининграда (или обратно). Никакого опыта не нужно — всему научат на месте: ставить паруса, вязать узлы, стоять за штурвалом и даже подниматься на мачту высотой с 17-этажный дом.
Днём — лекции, работа с парусами, вахты, наблюдение за птицами и кораблями. Вечером — тёплые посиделки в кают-компании, разговоры под звёздами, творческие встречи с музыкантами или историками флота. Атмосфера полного единения с морем и людьми.
На борту действует сухой закон и распорядок дня. Связи в море почти нет — это время, чтобы выдохнуть, отключиться от сети и подключиться к настоящему.
Всё включено: проживание в 12-местных кубриках (отдельно для ребят и девчат), 4-разовое питание, обучающая программа, комплект экипировки, сертификат участника и море эмоций. Нужно только добраться до порта и оформить страховку.
До 1 мая действуют места по специальной цене. Можно взять скидку за друга, за возвращение или за морские документы. Для молодёжи 14-19 лет — отдельная льготная стоимость.
Присоединяйся. Это не просто тур — это посвящение в морскую семью.
Программа тура по дням
Паруса подняты
Прибытие на парусник.
Лекция по устройству судна.
Первая постановка парусов, вязание узлов, работа со шкотами.
Вечерняя кают-компания.
Высота
Завтрак, теория навигации.
Учебные подъёмы на мачты (по желанию).
Практика: управление судном под присмотром боцмана.
Лекция от капитана или гостя.
Первая вахта
Завтрак, распределение вахт.
Самостоятельная работа в составе вахтенной группы.
Несение ходовой вахты, наблюдение за курсом.
Творческий вечер / концерт на борту.
Середина пути
Завтрак, брифинг на день.
Отработка сложных манёвров, работа с парусами в команде.
Практические занятия по штурманскому делу.
Вечерние посиделки с гитарой и морскими байками
Свистать всех наверх
Разбор пройденного: теория, вопросы, закрепление навыков
Сложные манёвры и отработка командной работы с парусами
Штурманская практика: курс, карты, навигация
Вечер в кают-компании: гитара, чай, морские байки и звёзды
Финальный аврал
Завтрак, подготовка к завершающему переходу.
Интенсивная парусная практика, манёвры.
Торжественный ужин, посвящение в моряки.
Сертификат и чайка на прощание
Завтрак, сборы, сдача кают.
Вручение сертификатов участника.
Трансфер в город, конец программы.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание - Размещение в 12-местных кубриках (отдельно для мужчин и женщин). Уютно, по-морски, с настоящей корабельной атмосферой
- Питание - 4-разовое питание в море, 3-разовое - в порту. Сбалансированно, сытно, как у настоящего экипажа
- Обучение и практика - Полная образовательная программа: устройство судна, теория паруса, навигация
- Практические занятия: постановка парусов, вязание узлов, работа со штурвалом
- Подъёмы на мачты (для желающих). - Участие в парусных авралах и вахтах
- Сопровождение - Руководитель группы от морского клуба (24/7 на связи)
- Взаимодействие с профессиональным экипажем парусника
- Экипировка - Комплект специальной экипировки для работы на палубе (выдаётся на борту)
- Программа - Лекции, мастер-классы, творческие вечера с приглашёнными гостями (музыканты, историки, путешественники)
- Тематические мероприятия и погружение в морскую культуру
- Документы - Официальный сертификат участника экспедиции
Что не входит в цену
- Дорога до порта и обратно - Авиаперелёт или ж/д билеты до места старта (Санкт-Петербург, Кронштадт, Пионерский, Калининград) и обратно
- Проживание в городах до и после экспедиции - Отель или гостиница, если вы приезжаете заранее или уезжаете не в день прибытия
- Медицинская страховка - Обязательно: расширенная страховка с покрытием Активные виды спорта / Яхтинг. Без неё на борт не оформят
- Личные расходы - Сувениры, доп. напитки в портах, экскурсии, не входящие в программу
О чём нужно знать до поездки
Пожелания к путешественнику
Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле. В программе есть подготовка до экспедиции, учебные занятия и практика на борту с нуля. Обучение проводят опытные члены экипажа. Вы тоже станете полноценным членом экипажа, будете принимать участие в палубных работах, нести вахты по 4 часа. Важно слушать капитана и руководителя группы. Это морская экспедиция, не тур. В конце вы получите официальный сертификат участника. Особая физическая подготовка не потребуется, но нужно быть готовыми к активным дням с физическим трудом.