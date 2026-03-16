Экспедиция на паруснике «Мир» в Балтийском море

Экспедиция на паруснике «Мир»: неделя, которая останется с тобой навсегда. Представь
Экспедиция на паруснике «Мир» в Балтийском море
Описание тура

Экспедиция на паруснике Мир: неделя, которая останется с тобой навсегда

Представь: ты просыпаешься не от будильника, а от плеска волн и объявления вахтенного. За бортом — Балтийское море, над головой — небо и огромные белые паруса. Ты не турист, ты — часть экипажа самого быстрого парусника в мире.

Легендарный трёхмачтовый фрегат Мир приглашает в экспедицию. Вместе с профессиональной командой и такими же искателями приключений ты пройдёшь по Балтике от Санкт-Петербурга до Калининграда (или обратно). Никакого опыта не нужно — всему научат на месте: ставить паруса, вязать узлы, стоять за штурвалом и даже подниматься на мачту высотой с 17-этажный дом.

Днём — лекции, работа с парусами, вахты, наблюдение за птицами и кораблями. Вечером — тёплые посиделки в кают-компании, разговоры под звёздами, творческие встречи с музыкантами или историками флота. Атмосфера полного единения с морем и людьми.

На борту действует сухой закон и распорядок дня. Связи в море почти нет — это время, чтобы выдохнуть, отключиться от сети и подключиться к настоящему.

Всё включено: проживание в 12-местных кубриках (отдельно для ребят и девчат), 4-разовое питание, обучающая программа, комплект экипировки, сертификат участника и море эмоций. Нужно только добраться до порта и оформить страховку.

До 1 мая действуют места по специальной цене. Можно взять скидку за друга, за возвращение или за морские документы. Для молодёжи 14-19 лет — отдельная льготная стоимость.

Присоединяйся. Это не просто тур — это посвящение в морскую семью.

Программа тура по дням

1 день

Паруса подняты

  • Прибытие на парусник.

  • Лекция по устройству судна.

  • Первая постановка парусов, вязание узлов, работа со шкотами.

  • Вечерняя кают-компания.

2 день

Высота

  • Завтрак, теория навигации.

  • Учебные подъёмы на мачты (по желанию).

  • Практика: управление судном под присмотром боцмана.

  • Лекция от капитана или гостя.

3 день

Первая вахта

  • Завтрак, распределение вахт.

  • Самостоятельная работа в составе вахтенной группы.

  • Несение ходовой вахты, наблюдение за курсом.

  • Творческий вечер / концерт на борту.

4 день

Середина пути

  • Завтрак, брифинг на день.

  • Отработка сложных манёвров, работа с парусами в команде.

  • Практические занятия по штурманскому делу.

  • Вечерние посиделки с гитарой и морскими байками

5 день

Свистать всех наверх

  • Разбор пройденного: теория, вопросы, закрепление навыков

  • Сложные манёвры и отработка командной работы с парусами

  • Штурманская практика: курс, карты, навигация

  • Вечер в кают-компании: гитара, чай, морские байки и звёзды

6 день

Финальный аврал

  • Завтрак, подготовка к завершающему переходу.

  • Интенсивная парусная практика, манёвры.

  • Торжественный ужин, посвящение в моряки.

7 день

Сертификат и чайка на прощание

  • Завтрак, сборы, сдача кают.

  • Вручение сертификатов участника.

  • Трансфер в город, конец программы.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание - Размещение в 12-местных кубриках (отдельно для мужчин и женщин). Уютно, по-морски, с настоящей корабельной атмосферой
  • Питание - 4-разовое питание в море, 3-разовое - в порту. Сбалансированно, сытно, как у настоящего экипажа
  • Обучение и практика - Полная образовательная программа: устройство судна, теория паруса, навигация
  • Практические занятия: постановка парусов, вязание узлов, работа со штурвалом
  • Подъёмы на мачты (для желающих). - Участие в парусных авралах и вахтах
  • Сопровождение - Руководитель группы от морского клуба (24/7 на связи)
  • Взаимодействие с профессиональным экипажем парусника
  • Экипировка - Комплект специальной экипировки для работы на палубе (выдаётся на борту)
  • Программа - Лекции, мастер-классы, творческие вечера с приглашёнными гостями (музыканты, историки, путешественники)
  • Тематические мероприятия и погружение в морскую культуру
  • Документы - Официальный сертификат участника экспедиции
Что не входит в цену
  • Дорога до порта и обратно - Авиаперелёт или ж/д билеты до места старта (Санкт-Петербург, Кронштадт, Пионерский, Калининград) и обратно
  • Проживание в городах до и после экспедиции - Отель или гостиница, если вы приезжаете заранее или уезжаете не в день прибытия
  • Медицинская страховка - Обязательно: расширенная страховка с покрытием Активные виды спорта / Яхтинг. Без неё на борт не оформят
  • Личные расходы - Сувениры, доп. напитки в портах, экскурсии, не входящие в программу
О чём нужно знать до поездки

Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них лично. Просто позвоните или напишите в морской клуб

Пожелания к путешественнику

Большая часть практикантов — новички, впервые отправившиеся в море на корабле. В программе есть подготовка до экспедиции, учебные занятия и практика на борту с нуля. Обучение проводят опытные члены экипажа. Вы тоже станете полноценным членом экипажа, будете принимать участие в палубных работах, нести вахты по 4 часа. Важно слушать капитана и руководителя группы. Это морская экспедиция, не тур. В конце вы получите официальный сертификат участника. Особая физическая подготовка не потребуется, но нужно быть готовыми к активным дням с физическим трудом.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Марк
Марк — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Морской клуб существует с 2012 года. За это время я провел более 40 экспедиций. Цифра — не главное. Важнее, что каждая из них — это история, которую я создаю вместе
с командой. Делаем экспедиции на Дальнем Востоке на «Надежде» и на Балтике на паруснике «Мир». Эти места цепляют характером. Здесь природа — не декорация, а полноправный участник плавания: суровая, величественная и честная. Не возим пассажиров, а принимаем в команду. Управление парусником, вахты, авралы — это погружение, а не наблюдение. А ещё создаём пространство без официоза, где рождается качественное общение. Для нас важна безопасность и комфорт участников — и физический, и психологический. Честность до старта об условиях. Наши капитаны и инструкторы горят морем и умеют заряжать этим остальных. Наши путешествия для тех, кто хочет сменить all inclusive на настоящее приключение. Кто готов к простым условиям ради уникальных впечатлений, цифровому детоксу и командной работе. Если ищете не просто тур, а опыт парусной экспедиции — вы наш человек.

