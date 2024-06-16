Вы станете членом экипажа 3-мачтового судна «Мир», получите специальную экипировку и пройдёте морскую подготовку.Начнёте с вязания узлов, основ навигации, лекций по устройству корабля и практики на палубе под руководством боцмана.

Уже через несколько дней сможете подняться на самую высокую мачту парусника — на высоту 49,5 метров. На собственном опыте узнаете, чем занимаются моряки во время несения вахты, пообщаетесь с капитаном и получите сертификат, подтверждающий полученные навыки.

Описание тура

Организационные детали

Важные правила на борту: сухой закон, следование распорядку дня, исполнение указаний капитана и куратора группы, несение вахт и запрет на обсуждение острых тем, способных расколоть дружный коллектив. Вступив на борт, вы подтверждаете своё согласие с правилами.

После внесённой предоплаты на сайте необходимо перевести 50% от стоимости экспедиции напрямую организатору. Полный остаток — не позднее, чем за 45 дней до старта. При отмене с вашей стороны возврат невозможен, только перенос на другую дату (если до экспедиции не меньше 30 дней).