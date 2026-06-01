Цикличный велотур по Калининградской области, в котором вы можете сами выбрать удобную дату приезда.
Описание тураЯ ЕДУ! А ты? Приглашаем вас отправиться в неспешное и яркое велосипедное приключение, где каждый день наполнен открытиями и атмосферой европейского отдыха. Велотур «Я ЕДУ!» на три дня — это яркий заряд впечатлений, компактное, но насыщенное приключение. Вы откроете тихие бухты и лесные тропы, вдохнёте свежий морской воздух и почувствуете ритм региона. Эти дни подарят эмоции, которые останутся с вами навсегда, и позволят ненадолго отключиться от городской суеты, наслаждаясь велопутешествием по Калининграду. Вас ждут: Старинные города, где каждый уголок хранит многовековые истории. Морские панорамы и вдохновляющие виды Балтийского побережья. Природные сокровища и национальные парки с первозданной природой. Уникальные маршруты, недоступные обычным туристам. Множество локаций для ярких фотографий, которыми захочется делиться снова и снова. Полное погружение в местную культуру с комфортом! Подходит каждому: Для новичков: комфортные дистанции, без крутых подъёмов и спусков. Продуманные маршруты: асфальт и ровный грунт для лёгкой и безопасной езды. Неспешный темп: средняя скорость около 10 км/ч, с остановками на отдых, фото и небольшие открытия — это не спорт! Удобные велосипеды: Лёгкие Riverside 900 Гелевые сиденья Анатомические ручки для комфортной и приятной езды Присоединяйтесь к велотуру «Я ЕДУ!» и откройте Балтику глазами местных жителей — ощущение свободы, новых открытий и ярких впечатлений гарантировано. Важная информация: С цикличным велотуром «Я ЕДУ!» вы сможете насладиться всем многообразием Балтики: Присоединиться можно в любой удобный день — будни или выходные. Каждый день имеет продуманную экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы выбираете удобное время приезда и отъезда. Время заезда в номера во Friday Center — с 14:00, выезд до 12:00. Экскурсии начинаются и заканчиваются во Friday Center — не нужно искать сборные точки или ждать гида. Комплексные завтраки и ужины во Friday Center; обеды подаются в формате пикников на маршруте. В группе не более 18 человек.
Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходныеКаждый день недели имеет четкую экскурсионную программуДни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Понедельник: Лесная велопрогулка к старой немецкой школе (8-9 ч)
- Велосипедная прогулка по живописным тропам вдоль красивых лесов и цветущих полей. Мягкий свет, уютные фермы и свежий воздух создают незабываемую атмосферу. Общая протяженность маршрута - 40 км: асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов
- Обед-пикник на маршруте
- Экскурсия в старую немецкую школу: на час вы станете учеником прусской гимназии, узнаете о традициях образования в Восточной Пруссии и осмотрите уникальные классы с историческими артефактами
- Вторник: Велопрогулка по секретному маршруту вдоль границы c Польшей и Черняховск (11-12 ч)
- Яркое приключение с живописными пейзажами и старинной архитектурой. Вы прокатитесь по безлюдным местам, ухоженным деревням и тенистым аллеям, наслаждаясь цветением трав и пением птиц. Общая протяженность 55 км - асфальт и грунт, без резких спусков и подъёмов
- Обед - пикник на маршруте
- Экскурсия по Черняховску - самому европейскому городу России. Прогуляетесь по уютным улочкам с классической прусской архитектурой и звонкой брусчаткой, сохранившей воспоминания о многих поколениях
- Среда: Велопрогулка вдоль Мазурского канала и Гердауэн (11-12 ч)
- Катаясь по старинным прусским аллеям, вы узнаете историю строительства знаменитого водного пути, увидите величественные инженерные сооружения и пряничные городки с готической архитектурой. Общая протяженность маршрута составляет 65 км - асфальт и грунт, без резких спусков и подъемов
- Экскурсия по Железнодорожному. Ощутите дух Средневековья, прогуливаясь по брусчатым улочкам атмосферного поселка, напоминающего кинодекорации фильма о рыцарях
- Четверг: Велопрогулка вдоль Балтийского моря и Зеленоградск (8-9 ч)
- Вы прокатитесь вдоль живописных пляжей и сосновых лесов, наслаждаясь свежим морским воздухом. На пути вас ждут красивые пейзажи, уникальная атмосфера курортов и возможность сделать множество классных фотографий. Общая протяженность - 35 км, идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов
- Экскурсия на электросамокатах по Зеленоградску - отличный способ познакомиться с атмосферой этого курортного города. Легко передвигаясь по живописным улочкам, вы узнаете об истории Кранца и его архитектурных жемчужинах начала XX века
- Пятница: Велопрогулка в Национальном парке «Куршская коса» (9-10 ч)
- Промчитесь по живописным просторам, наслаждаясь свежим бризом и звуками заповедной природы национального парка. Балтийское море, густые леса и уникальная флора и фауна создадут атмосферу абсолютной безмятежности и релаксации. Общая протяженность - 40 км, идеальная велодорожка без резких спусков и подъёмов
- Экскурсия по Куршской косе: прогуляетесь по экотропам, вдыхая ароматы хвойного леса, и подниметесь на высокие песчаные дюны, откуда откроются захватывающие панорамы
- Суббота: Велопрогулка в национальном парке «Виштынецкий» (12-13 ч)
- В прошлом - королевские охотничьи угодья, сегодня - природный парк с ледниковыми озёрами. Весь день проведёте в заповедных лесах, наслаждаясь пением птиц, невероятной природой и захватывающими историями. Общая протяженность 70 км (возможно сойти на 20 км и 40 км) - асфальт и грунт, 90% - без спусков и подъемов, 10 % - небольшие холмы
- Воскресенье: Велопрогулка по Калининграду и Светлогорск (11-12ч)
- Насладитесь городом без пробок и туристических толп. Полюбуетесь на красивейшие озера, живописные парки и тайные улицы, которые скрыты от глаз обывателей. Рассмотрите Калининград со всех сторон: проедете 45 км по ровному асфальту, без резких спусков и подъёмов
- Обед в кафе Friday Center
- Экскурсия по Светлогорску. На электросамокатах исследуете элитный курорт Восточной Пруссии. Когда-то на этом месте были только огромные дюны и неприступные обрывы - теперь это город-сад, где изящные особняки теряются в густом лесу, где нет ветра и полная тишина
Что включено
- Проживание во Friday Center, 3 дня/2 ночи
- Завтраки в кафе Friday Center
- Обеды - пикники на маршруте
- Ужины в кафе Friday Center
- Аренда велосипеда и снаряжения по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экологический сбор и туристический налог
Что не входит в цену
- Авиа - и жд - билеты в Калининград и обратно
- Завтрак в день заезда
- Обед в день заезда
- Обед в день выезда
- Ужин в день выезда
- Экскурсионное обслуживание в день заезда
- Экскурсионное обслуживание в день выезда
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Дополнительное проживание до или после тура (уточните при бронировании)
- Одноместное размещение в номере с общей ванной комнатой. Без подселения. + 6000р.
- Одноместное размещение в номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. + 11000р.
- Двухместное размещение в номере с собственной ванной комнатой. Без подселения. +5000р. (доступно при бронировании на 2 человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 191Д
Завершение: Калининград, пр-т Победы, 191Д
Когда и сколько длится?
Когда: Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходныеКаждый день недели имеет четкую экскурсионную программуДни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- С цикличным велотуром «Я ЕДУ!» вы сможете насладиться всем многообразием Балтики:
- Присоединиться можно в любой удобный день - будни или выходные
- Каждый день имеет продуманную экскурсионную программу
- Дни заезда и выезда - без экскурсий, вы выбираете удобное время приезда и отъезда
- Время заезда в номера во Friday Center - с 14:00, выезд до 12:00
- Экскурсии начинаются и заканчиваются во Friday Center - не нужно искать сборные точки или ждать гида
- Комплексные завтраки и ужины во Friday Center обеды подаются в формате пикников на маршруте
- В группе не более 18 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Калининграда
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