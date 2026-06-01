Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Цикличный велотур по Калининградской области, в котором вы можете сами выбрать удобную дату приезда.

Марина Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Групповой тур 26 900 ₽ за человека 3 дня 1-18 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание тура Я ЕДУ! А ты? Приглашаем вас отправиться в неспешное и яркое велосипедное приключение, где каждый день наполнен открытиями и атмосферой европейского отдыха. Велотур «Я ЕДУ!» на три дня — это яркий заряд впечатлений, компактное, но насыщенное приключение. Вы откроете тихие бухты и лесные тропы, вдохнёте свежий морской воздух и почувствуете ритм региона. Эти дни подарят эмоции, которые останутся с вами навсегда, и позволят ненадолго отключиться от городской суеты, наслаждаясь велопутешествием по Калининграду. Вас ждут: Старинные города, где каждый уголок хранит многовековые истории. Морские панорамы и вдохновляющие виды Балтийского побережья. Природные сокровища и национальные парки с первозданной природой. Уникальные маршруты, недоступные обычным туристам. Множество локаций для ярких фотографий, которыми захочется делиться снова и снова. Полное погружение в местную культуру с комфортом! Подходит каждому: Для новичков: комфортные дистанции, без крутых подъёмов и спусков. Продуманные маршруты: асфальт и ровный грунт для лёгкой и безопасной езды. Неспешный темп: средняя скорость около 10 км/ч, с остановками на отдых, фото и небольшие открытия — это не спорт! Удобные велосипеды: Лёгкие Riverside 900 Гелевые сиденья Анатомические ручки для комфортной и приятной езды Присоединяйтесь к велотуру «Я ЕДУ!» и откройте Балтику глазами местных жителей — ощущение свободы, новых открытий и ярких впечатлений гарантировано. Важная информация: С цикличным велотуром «Я ЕДУ!» вы сможете насладиться всем многообразием Балтики: Присоединиться можно в любой удобный день — будни или выходные. Каждый день имеет продуманную экскурсионную программу. Дни заезда и выезда — без экскурсий, вы выбираете удобное время приезда и отъезда. Время заезда в номера во Friday Center — с 14:00, выезд до 12:00. Экскурсии начинаются и заканчиваются во Friday Center — не нужно искать сборные точки или ждать гида. Комплексные завтраки и ужины во Friday Center; обеды подаются в формате пикников на маршруте. В группе не более 18 человек.

Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходныеКаждый день недели имеет четкую экскурсионную программуДни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда Выбрать дату