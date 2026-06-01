Когда: Можно приехать в любой удобный для вас день, как в будни, так и в выходныеКаждый день недели имеет четкую экскурсионную программуДни заезда и выезда — без экскурсий, вы сможете выбрать удобное для себя время приезда и отъезда

Экскурсия длится около 4 дней

Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала