Вы прогуляетесь по старинным улочкам бывшего Кёнигсберга и поищете хомлинов в Рыбной деревне и на острове Канта.
Увидите, как обрабатывают янтарь,
Описание тура
Организационные детали
Фирма оставляет за собой право изменять порядок экскурсий без изменения программы в целом.
Программа тура по дням
Экскурсия по Калининграду
По приезде вы самостоятельно доберётесь до отеля и оставите вещи. В 13:30 начнём обзорную экскурсию, рассчитанную на 3–4 часа: отправимся в путешествие по городу, где переплелись немецкое прошлое и современная атмосфера европейского уюта. Вы увидите Кафедральный собор — символ старого Кёнигсберга, корабли у Музея мирового океана, старинные мосты и бывшую биржу.
Мы прогуляемся по острову Канта, отыщем «сердце города» и его сказочных хранителей — хомлинов, которые прячутся в Рыбной деревне, у музеев и в старинных районах. Завершим день на набережной, куда доносятся ароматы свежей выпечки и глинтвейна из уютных кафе.
Посёлок Янтарный и Светлогорск
Сегодня отправимся в путешествие продолжительностью 7–8 часов по живописным курортам — Янтарному и Светлогорску. В первом, где сосредоточено 90% мировых запасов солнечного камня, мы посетим мануфактуру. Вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделки, и увидите весь процесс обработки. Пройдёмся по «Городу мастеров», через парк Беккера выйдем на широкий пляж, один из самых чистых в мире. Здесь вы сможете найти собственный кусочек янтаря.
Далее наш путь лежит в Светлогорск — элегантный курорт со старинными виллами и витающем в воздухе ароматом соснового леса. Экскурсовод расскажет, почему Раушен был излюбленным местом отдыха аристократии, и вы поймёте, почему сюда хочется возвращаться снова и снова.
Куршская коса, Танцующий лес, Зеленоградск
Этот день посвятим самым живописным местам области. Посетим национальный парк «Куршская коса» — узкую полосу суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Здесь вас ждут Танцующий лес, самая высокая дюна и истории о планеристах. Вы узнаете интересные факты, а также сможете прогуляться по берегу, вдохнуть аромат сосен и попробовать копчёную рыбу.
После отправимся в Зеленоградск — город с европейским шармом. Пройдёмся по Курортному проспекту, увидим колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта и бювет «Королева Луиза». Здесь царит особое настроение — уличные коты, тематические скульптуры и даже «кошачий светофор» придают этому месту неповторимое очарование.
Замок Шаакен, дегустация на сыроварне
Сегодня перенесёмся в прошлое — к замку Шаакен, основанному Тевтонским орденом в 13 веке. Этот крепостной комплекс пережил войны и пожары, а его стены хранят воспоминания о Петре I, который бывал здесь трижды. Мы пройдём по древним подвалам, посетим музей инквизиции и увидим осадные орудия, ощутив дыхание Средневековья.
Затем вас ждёт дегустация в семейной сыроварне «Шаакендорф», расположенной в старинной замковой конюшне 19 века. Вы узнаете, как создаются сыры, шоколад и марципан, а сладости, бокал вина и разные сорта сыра подарят настоящее гастрономическое удовольствие.
Балтийск
В финальный день едем в Балтийск. Прогуляемся по северному молу, увидим Свято-Георгиевский морской собор, памятник императрице Елизавете Петровне и 33-метровый маяк. Здесь же стоит памятник Петру I, установленный в честь 300-летия Балтийского флота. Раньше попасть в этот город можно было только по пропуску, но теперь у вас будет возможность увидеть самый западный уголок России своими глазами.
В 16:30 попрощаемся с вами в центре Калининграда. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание в «Вилла Гламур»
|29 000 ₽
|1-местное проживание в «Вилла Гламур»
|42 000 ₽
|2-местный номер в «Вилла Гламур» с доп. местом
|28 000 ₽
|2-местное проживание в «Турист»
|35 000 ₽
|1-местное проживание в «Турист»
|42 000 ₽
|2-местное проживание в «Калининград»
|41 000 ₽
|1-местное проживание в «Калининград»
|44 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака для проживающих в "Вилле Гламур", "Туристе" и Marton Palace
- Услуги транспорта и гида
- Входные билеты
- Дегустация на сыроварне
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Трансфер встреча/проводы - 1500 ₽
- Завтраки в гостинице «Калининград» - 650 ₽/чел
- Стоимость тура указана при 2-местном проживании в гостевом доме «Вилла Гламур»
- Стоимость также зависит от дат тура (регулярные даты/праздничные даты) и выбранного отеля
- Проживание в «Вилла Гламур» с завтраком:
- Регулярный заезды / праздничные заезды
- Место в 2-местном номере «стандарт»: 29 000 ₽/32 000 ₽
- Место в 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом: 28 000 ₽/31 000 ₽
- 1-местное размещение: 42 000 ₽/45 000 ₽
- Проживание в гостинице «Турист» с завтраком (реестр классифицированных гостиниц С392024000175):
- Место в 2-местном номере «стандарт»: 35 000 ₽/38 000 ₽
- Место в 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом: 34 000 ₽/37 000 ₽
- 1-местное размещение в номере «стандарт»: 42 000 ₽/45 000 ₽
- Проживание в гостинице «Калининград» (реестр классифицированных гостиниц С392024011450):
- Место в 2-местном номере-студии: 41 000 ₽/44 000 ₽
- Место в 2-местном номере-студии с дополнительным местом: 39 000 ₽/ 42 000 ₽
- 1-местное размещение в номере «стандарт»: 44 000 ₽/47 000 ₽