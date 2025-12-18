По приезде вы самостоятельно доберётесь до отеля и оставите вещи. В 13:30 начнём обзорную экскурсию, рассчитанную на 3–4 часа: отправимся в путешествие по городу, где переплелись немецкое прошлое и современная атмосфера европейского уюта. Вы увидите Кафедральный собор — символ старого Кёнигсберга, корабли у Музея мирового океана, старинные мосты и бывшую биржу.

Мы прогуляемся по острову Канта, отыщем «сердце города» и его сказочных хранителей — хомлинов, которые прячутся в Рыбной деревне, у музеев и в старинных районах. Завершим день на набережной, куда доносятся ароматы свежей выпечки и глинтвейна из уютных кафе.