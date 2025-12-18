Мои заказы

Автобусный тур: Калининград, города-курорты, Балтийск и замок Шаакен

Посетить главные локации области, полюбоваться морем и попробовать разные сорта сыра
Едем изучать Калининградскую область от средневековых замков до бескрайних балтийских пляжей.

Вы прогуляетесь по старинным улочкам бывшего Кёнигсберга и поищете хомлинов в Рыбной деревне и на острове Канта.

Увидите, как обрабатывают янтарь,
читать дальше

и насладитесь утончённой атмосферой Светлогорска с немецкими виллами и сосновыми аллеями.

Побываете на легендарной Куршской косе, в сказочном Танцующем лесу и Зеленоградске — городе котов и уютных кафе.

Вас также ждут посещение замка Шаакен с музейными подвалами и дегустации сыров и шоколада в старинной конюшне, а завершением путешествия станет город Балтийск — самая западная точка России.

Автобусный тур: Калининград, города-курорты, Балтийск и замок Шаакен
Автобусный тур: Калининград, города-курорты, Балтийск и замок Шаакен
Автобусный тур: Калининград, города-курорты, Балтийск и замок Шаакен

Описание тура

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок экскурсий без изменения программы в целом.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду

По приезде вы самостоятельно доберётесь до отеля и оставите вещи. В 13:30 начнём обзорную экскурсию, рассчитанную на 3–4 часа: отправимся в путешествие по городу, где переплелись немецкое прошлое и современная атмосфера европейского уюта. Вы увидите Кафедральный собор — символ старого Кёнигсберга, корабли у Музея мирового океана, старинные мосты и бывшую биржу.

Мы прогуляемся по острову Канта, отыщем «сердце города» и его сказочных хранителей — хомлинов, которые прячутся в Рыбной деревне, у музеев и в старинных районах. Завершим день на набережной, куда доносятся ароматы свежей выпечки и глинтвейна из уютных кафе.

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду
2 день

Посёлок Янтарный и Светлогорск

Сегодня отправимся в путешествие продолжительностью 7–8 часов по живописным курортам — Янтарному и Светлогорску. В первом, где сосредоточено 90% мировых запасов солнечного камня, мы посетим мануфактуру. Вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделки, и увидите весь процесс обработки. Пройдёмся по «Городу мастеров», через парк Беккера выйдем на широкий пляж, один из самых чистых в мире. Здесь вы сможете найти собственный кусочек янтаря.

Далее наш путь лежит в Светлогорск — элегантный курорт со старинными виллами и витающем в воздухе ароматом соснового леса. Экскурсовод расскажет, почему Раушен был излюбленным местом отдыха аристократии, и вы поймёте, почему сюда хочется возвращаться снова и снова.

Посёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и СветлогорскПосёлок Янтарный и Светлогорск
3 день

Куршская коса, Танцующий лес, Зеленоградск

Этот день посвятим самым живописным местам области. Посетим национальный парк «Куршская коса» — узкую полосу суши между Балтийским морем и Куршским заливом. Здесь вас ждут Танцующий лес, самая высокая дюна и истории о планеристах. Вы узнаете интересные факты, а также сможете прогуляться по берегу, вдохнуть аромат сосен и попробовать копчёную рыбу.

После отправимся в Зеленоградск — город с европейским шармом. Пройдёмся по Курортному проспекту, увидим колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта и бювет «Королева Луиза». Здесь царит особое настроение — уличные коты, тематические скульптуры и даже «кошачий светофор» придают этому месту неповторимое очарование.

Куршская коса, Танцующий лес, ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес, ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес, ЗеленоградскКуршская коса, Танцующий лес, Зеленоградск
4 день

Замок Шаакен, дегустация на сыроварне

Сегодня перенесёмся в прошлое — к замку Шаакен, основанному Тевтонским орденом в 13 веке. Этот крепостной комплекс пережил войны и пожары, а его стены хранят воспоминания о Петре I, который бывал здесь трижды. Мы пройдём по древним подвалам, посетим музей инквизиции и увидим осадные орудия, ощутив дыхание Средневековья.

Затем вас ждёт дегустация в семейной сыроварне «Шаакендорф», расположенной в старинной замковой конюшне 19 века. Вы узнаете, как создаются сыры, шоколад и марципан, а сладости, бокал вина и разные сорта сыра подарят настоящее гастрономическое удовольствие.

Замок Шаакен, дегустация на сыроварнеЗамок Шаакен, дегустация на сыроварнеЗамок Шаакен, дегустация на сыроварне
5 день

Балтийск

В финальный день едем в Балтийск. Прогуляемся по северному молу, увидим Свято-Георгиевский морской собор, памятник императрице Елизавете Петровне и 33-метровый маяк. Здесь же стоит памятник Петру I, установленный в честь 300-летия Балтийского флота. Раньше попасть в этот город можно было только по пропуску, но теперь у вас будет возможность увидеть самый западный уголок России своими глазами.

В 16:30 попрощаемся с вами в центре Калининграда. Далее — самостоятельный трансфер в аэропорт.

БалтийскБалтийск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание в «Вилла Гламур»29 000 ₽
1-местное проживание в «Вилла Гламур»42 000 ₽
2-местный номер в «Вилла Гламур» с доп. местом28 000 ₽
2-местное проживание в «Турист»35 000 ₽
1-местное проживание в «Турист»42 000 ₽
2-местное проживание в «Калининград»41 000 ₽
1-местное проживание в «Калининград»44 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака для проживающих в "Вилле Гламур", "Туристе" и Marton Palace
  • Услуги транспорта и гида
  • Входные билеты
  • Дегустация на сыроварне
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер встреча/проводы - 1500 ₽
  • Завтраки в гостинице «Калининград» - 650 ₽/чел
  • Стоимость тура указана при 2-местном проживании в гостевом доме «Вилла Гламур»
  • Стоимость также зависит от дат тура (регулярные даты/праздничные даты) и выбранного отеля
  • Проживание в «Вилла Гламур» с завтраком:
  • Регулярный заезды / праздничные заезды
  • Место в 2-местном номере «стандарт»: 29 000 ₽/32 000 ₽
  • Место в 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом: 28 000 ₽/31 000 ₽
  • 1-местное размещение: 42 000 ₽/45 000 ₽
  • Проживание в гостинице «Турист» с завтраком (реестр классифицированных гостиниц С392024000175):
  • Место в 2-местном номере «стандарт»: 35 000 ₽/38 000 ₽
  • Место в 2-местном номере «стандарт» с дополнительным местом: 34 000 ₽/37 000 ₽
  • 1-местное размещение в номере «стандарт»: 42 000 ₽/45 000 ₽
  • Проживание в гостинице «Калининград» (реестр классифицированных гостиниц С392024011450):
  • Место в 2-местном номере-студии: 41 000 ₽/44 000 ₽
  • Место в 2-местном номере-студии с дополнительным местом: 39 000 ₽/ 42 000 ₽
  • 1-местное размещение в номере «стандарт»: 44 000 ₽/47 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, 13:30
Завершение: Калининград, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организуем ваше лучшее путешествие в самый западный регион нашей страны! Наша команда имеет многолетний опыт и современный подход к работе. Вас ожидают только новые, надёжные автобусы на маршрутах и только
читать дальше

аккредитованные местные экскурсоводы. Мы внимательно следим за изменениями на внутреннем калининградском рынке туризма, учитываем в своих предложениях и программах все новинки и открытия сезона (новые отели, музеи, рестораны, интерактивные программы). Берём на себя поиск самых интересных локаций и достопримечательностей. Вам остаётся только прилететь и наслаждаться отдыхом.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
На машине
3 дня
1 отзыв
Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
Погулять по Амалиенау и острову Канта, изучить Светлогорск и Зеленоградск, объехать восток региона
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
22 дек в 08:00
16 янв в 08:00
42 000 ₽ за всё до 7 чел.
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
На автобусе
12 дней
2 отзыва
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
90 000 ₽ за человека
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
На автобусе
3 дня
1 отзыв
На выходные в Калининград и область: экспресс-тур по must-see-локациям
Послушать орган в Кафедральном соборе, узнать о добыче янтаря и полюбоваться дюнами Куршской косы
Начало: Г. Калининград, гостиница "Турист" (УЛ.А. Невского...
26 дек в 08:00
16 янв в 08:00
12 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда