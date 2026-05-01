Мои заказы

Город и море. Тур в Калининградскую область

Приглашаем Вас в путешествие по Калининградской области, где есть место знакомству с красивейшими городами региона и отдыху у моря.

Вас ждут атмосферный Калининград и курорты Балтики — сказочный Светлогорск и уютный
читать дальшеуменьшить

Зеленоградск с их европейским шармом и морским воздухом.

Вы увидите самый западный город страны Балтийск, прогуляетесь по уникальной Куршской косе с её живописными пейзажами и попробуете ремесленные сыры. Каждый день на янтарном побережье будет наполнен красотой, вкусами и открытиями.

Город и море. Тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город и море. Тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Город и море. Тур в Калининградскую областьФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»

Прибытие в Калининград.

15:00 Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (3 часа).

Экскурсия, в рамках которой Вы познакомитесь с самыми яркими и запоминающимися достопримечательностями города, узнаете их историю.

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.

Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор.

Заселение в выбранный отель.

Свободное время.

Прибытие в Калининград. Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»Прибытие в Калининград. Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»Прибытие в Калининград. Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»Прибытие в Калининград. Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск»

Завтрак.

10:00 Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск» (8 часов).

Вас ожидает обзорная экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску.

В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома Светлогорска словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры.

Далее Вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья – Кранц.

18:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск»Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск»Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск»Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»

09:00 Выезд на экскурсию «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград – Куршская коса – Танцующий лес– смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакендорф – Калининград.

Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы, Вы заедете в небольшой посёлок Некрасово.

И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «По следам Янтарной комнаты»: Балтийск - Янтарный

Завтрак.

Выселение из отеля.

10:00 «По следам Янтарной комнаты» (7 часов).

Маршрут: Балтийск – Янтарный.

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.

Вы прогуляетесь по городу и увидите его основные достопримечательности: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров и парк им. Морица Беккера, а также выйдете на самый красивый в России пляж.

Посещение самого западного города России – Балтийска, военно-морской базы Балтийского Флота.

Прогулка по историческому центру города: крепость Пиллау, маяк, Елизаветинский форт, набережная, памятник Петру I.

Окончание экскурсии в Янтарном.

Заселение в отель.

Отдых на море.

Экскурсия «По следам Янтарной комнаты»: Балтийск - ЯнтарныйЭкскурсия «По следам Янтарной комнаты»: Балтийск - ЯнтарныйЭкскурсия «По следам Янтарной комнаты»: Балтийск - ЯнтарныйЭкскурсия «По следам Янтарной комнаты»: Балтийск - Янтарный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Завтрак.

Свободный день.

Отдых на море, прогулки по променаду в одном из самых красивых курортных городков Балтийского побережья, где и по сей день сохранилась немецкая застройка.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день. Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Трансфер в аэропорт за доп. плату.

Возможно продление тура. Стоимость можно уточнить у менеджера.

Свободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. ОтъездСвободный день. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде (с завтраками) и в п. Янтарном в комплексе «Морской» (завтраки не входят в стоимость).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от отеля (размещение в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:

ГостиницаОдноместноеДвухместноеТрехместное
«Золотая бухта» 3*738004950041500
«Калининград» 3*860006000051000
«Холидей Инн» 4*под запроспод запроспод запрос
«Ибис» 3*под запроспод запрос-
«Мартон Палас» 4*под запроспод запроспод запрос

Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять при бронировании.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от отеля (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:

ГостиницаОдноместноеДвухместноеТрехместное
«Турист» 3*77900 49500 38600
Апарт-отель «СТАРТ»71500 44800 -
«Балтика» 3*71700 46900 38500
«Пруссия» 3*78500 49700 38950

Скидка для ребенка и пенсионера — 400 руб.

Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.

Размещение в отелях Кристалл Хаус 5*, Рэдиссон 4*, Меркюр 4*, замок «Нессельбек» 3*, на виллах Татьяна с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость уточнять при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Калининград»

3 ночи

Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Золотая бухта»

3 ночи

Гостиница Золотая бухта находится в Калининграде в 1.5 км от центра.

Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.

Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.

Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.

Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 0,4 км.

Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Турист»

3 ночи

Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Старт»

3 ночи

«Старт» представляет собой новый проект на 50 номеров, которые расположены в одном здании на закрытой территории, всего в 5 км от центра Калининграда, Острова Канта и Рыбной деревни.

Номера выполнены в современном стиле интерьера, оформлены качественной мебелью и техникой: кровать с белоснежным постельным бельем, вместительный шкаф для одежды, телевизор. В санузле имеется все самое необходимое: установлена сантехника и стиральная машинка, есть индивидуальные средства гигиены.

На небольшой кухне найдется техника для самостоятельного приготовления блюд: варочная панель, кофеварка, чайник, микроволновая печь, холодильник. В шаговой доступности работает продуктовый магазин.

На общественном транспорте будет удобно добраться до таких достопримечательностей, как: «Фридландские ворота», Филармония имени Е. Ф. Светланова, Кафедральный собор, Южный парк. Неподалеку находится автомагистраль, ведущая в аэропорт и курорты области. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,4 км, а до аэропорта — 22,3 км.

Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Балтика»

3 ночи

Гостиница «Балтика» 3* располагается в Калининграде неподалеку от реки Гурьевка.

Для удобства гостей стойка регистрации работает круглосуточно, есть бесплатный Wi-Fi, а для автоводителей организована парковка на 100 машиномест.

В номерах выполнен современный ремонт с полной комплектацией необходимой мебели и техники. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, холодильник, телефон, в некоторых категориях имеется кондиционер. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, комплект полотенец и туалетно-косметические принадлежности для каждого отдыхающего.

Посетители могут вкусно поесть в ресторане на территории. Ежедневно с 7:00 до 10:00 сервируется завтрак, в теплое время открыто летнее кафе. Также есть большой банкетный зал для проведения торжественных мероприятий.

Расстояние до аэропорта «Храброво» — 19,7 км, до железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 7,7 км.

Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Пруссия»

3 ночи

Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе.

К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево.

Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.

Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.

Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.

Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Мартон Палас»

3 ночи

Гостиница «Мартон Палас» находится в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.

Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.

На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 0,2 км от места отдыха есть кафе.

Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 0,3 км.

Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»Гостиница «Мартон Палас»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Ибис»

3 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Holiday Inn Kaliningrad»

3 ночи

«Holiday Inn Kaliningrad» 4* — заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноимённой сети. На территории есть ресторан, спа, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоём, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживлённой части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»Отель «Holiday Inn Kaliningrad»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Морской

2 ночи

«Морской» это комфортабельный клубный комплекс, который расположился в поселке Калининградской области — Янтарный, всего в 0,6 км от широкого песчаного пляжа. Комплекс находится на закрытой территории, оснащен садом с красивым фонтаном и террасами.

Для размещения представлены номера различных категорий: «Двухместный» и «Делюкс», вместимостью от одного до четырех гостей, что идеально подходит как для индивидуальных путешественников, семейных пар, так и семей с детьми. Интерьер комнат оформлен в современном стиле, а в оснащение входит: телевизор, бесплатный интернет и санузел с феном, стиральной машиной и чистыми полотенцами.

Для самостоятельного приготовления блюд предусмотрена кухонная зона, укомплектованная бытовой техникой: двухкамерным холодильником, варочной панелью, электрочайником, СВЧ-печью. Для проведения трапез имеется стол на несколько персон и набор посуды.

Расстояние до аэропорта 41,5 км, а до ж/д вокзала 15,4 км.

МорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорской
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях в Калининграде (3 ночи) и в Янтарном (2 ночи)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на туристические объекты по маршруту
  • Завтраки при проживании в отелях в Калининграде
  • Дегустация на сыроварне
  • Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика", "Старт"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Дополнительные ночи
  • Завтраки во время проживания в Янтарном, обеды и ужины
  • Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Калининград
Где начинаются экскурсии?

Место посадки в автобус и выезд на экскурсии: ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка «Набережная ветеранов». Гид сверяет по списку.

Сбор группы начинается за 20 мин до начала экскурсии и заканчивается за 5 мин до старта. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.

Отправление автобусов четко по расписанию. Рассадка свободная.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры на «Город и море. Тур в Калининградскую область»

Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
-
3%
6 отзывов
Балтийская панорама. Экскурсионный тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
1 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 28 100 ₽29 100 ₽ за человека
К самым западным берегам. Тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
1 отзыв
К самым западным берегам. Тур в Калининградскую область
Начало: Россия, Калининград
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 37 500 ₽ за человека
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
На автобусе
5 дней
4 отзыва
Балтийская панорама. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Г. Калининград
7 дек в 10:00
14 дек в 10:00
от 27 500 ₽ за человека
Янтарный вояж зимой. Тур в Калининградскую область на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Янтарный вояж зимой. Тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
30 сен в 10:00
4 окт в 10:00
от 26 625 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
от 38 500 ₽ за человека