Вас ждут атмосферный Калининград и курорты Балтики — сказочный Светлогорск и уютный
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Прибытие в Калининград.
15:00 Экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда» (3 часа).
Экскурсия, в рамках которой Вы познакомитесь с самыми яркими и запоминающимися достопримечательностями города, узнаете их историю.
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности.
Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор.
Заселение в выбранный отель.
Свободное время.
Экскурсия «Два красавца: Светлогорск и Зеленоградск»
Завтрак.
10:00 Экскурсия «Два красавца: г. Светлогорск и г. Зеленоградск» (8 часов).
Вас ожидает обзорная экскурсия по самому красивому и уютному курорту побережья — Светлогорску.
В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями. Почти все дома Светлогорска словно из сказки: красные черепичные крыши, разнообразные башенки и флюгеры.
Далее Вы посетите небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья – Кранц.
18:00 Завершение экскурсии.
Свободное время.
Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф»
09:00 Выезд на экскурсию «Куршская коса и сыроварня Шаакендорф» (7 часов).
Маршрут: Калининград – Куршская коса – Танцующий лес– смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакендорф – Калининград.
Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.
Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.
На обратном пути с Куршской косы, Вы заедете в небольшой посёлок Некрасово.
И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».
Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.
Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.
16:00 Завершение экскурсии.
Свободное время.
Экскурсия «По следам Янтарной комнаты»: Балтийск - Янтарный
Завтрак.
Выселение из отеля.
10:00 «По следам Янтарной комнаты» (7 часов).
Маршрут: Балтийск – Янтарный.
Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.
Вы прогуляетесь по городу и увидите его основные достопримечательности: Храм Казанской иконы Божией Матери, площадь мастеров и парк им. Морица Беккера, а также выйдете на самый красивый в России пляж.
Посещение самого западного города России – Балтийска, военно-морской базы Балтийского Флота.
Прогулка по историческому центру города: крепость Пиллау, маяк, Елизаветинский форт, набережная, памятник Петру I.
Окончание экскурсии в Янтарном.
Заселение в отель.
Отдых на море.
Свободный день
Завтрак.
Свободный день.
Отдых на море, прогулки по променаду в одном из самых красивых курортных городков Балтийского побережья, где и по сей день сохранилась немецкая застройка.
Свободный день. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт за доп. плату.
Возможно продление тура. Стоимость можно уточнить у менеджера.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде (с завтраками) и в п. Янтарном в комплексе «Морской» (завтраки не входят в стоимость).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от отеля (размещение в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:
|Гостиница
|Одноместное
|Двухместное
|Трехместное
|«Золотая бухта» 3*
|73800
|49500
|41500
|«Калининград» 3*
|86000
|60000
|51000
|«Холидей Инн» 4*
|под запрос
|под запрос
|под запрос
|«Ибис» 3*
|под запрос
|под запрос
|-
|«Мартон Палас» 4*
|под запрос
|под запрос
|под запрос
Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять при бронировании.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от отеля (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:
|Гостиница
|Одноместное
|Двухместное
|Трехместное
|«Турист» 3*
|77900
|49500
|38600
|Апарт-отель «СТАРТ»
|71500
|44800
|-
|«Балтика» 3*
|71700
|46900
|38500
|«Пруссия» 3*
|78500
|49700
|38950
Скидка для ребенка и пенсионера — 400 руб.
Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.
Размещение в отелях Кристалл Хаус 5*, Рэдиссон 4*, Меркюр 4*, замок «Нессельбек» 3*, на виллах Татьяна с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость уточнять при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Калининград»
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Гостиница «Золотая бухта»
Гостиница Золотая бухта находится в Калининграде в 1.5 км от центра.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 0,4 км.
Гостиница «Турист»
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Отель «Старт»
«Старт» представляет собой новый проект на 50 номеров, которые расположены в одном здании на закрытой территории, всего в 5 км от центра Калининграда, Острова Канта и Рыбной деревни.
Номера выполнены в современном стиле интерьера, оформлены качественной мебелью и техникой: кровать с белоснежным постельным бельем, вместительный шкаф для одежды, телевизор. В санузле имеется все самое необходимое: установлена сантехника и стиральная машинка, есть индивидуальные средства гигиены.
На небольшой кухне найдется техника для самостоятельного приготовления блюд: варочная панель, кофеварка, чайник, микроволновая печь, холодильник. В шаговой доступности работает продуктовый магазин.
На общественном транспорте будет удобно добраться до таких достопримечательностей, как: «Фридландские ворота», Филармония имени Е. Ф. Светланова, Кафедральный собор, Южный парк. Неподалеку находится автомагистраль, ведущая в аэропорт и курорты области. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,4 км, а до аэропорта — 22,3 км.
Гостиница «Балтика»
Гостиница «Балтика» 3* располагается в Калининграде неподалеку от реки Гурьевка.
Для удобства гостей стойка регистрации работает круглосуточно, есть бесплатный Wi-Fi, а для автоводителей организована парковка на 100 машиномест.
В номерах выполнен современный ремонт с полной комплектацией необходимой мебели и техники. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, холодильник, телефон, в некоторых категориях имеется кондиционер. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, комплект полотенец и туалетно-косметические принадлежности для каждого отдыхающего.
Посетители могут вкусно поесть в ресторане на территории. Ежедневно с 7:00 до 10:00 сервируется завтрак, в теплое время открыто летнее кафе. Также есть большой банкетный зал для проведения торжественных мероприятий.
Расстояние до аэропорта «Храброво» — 19,7 км, до железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 7,7 км.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево.
Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Гостиница «Мартон Палас»
Гостиница «Мартон Палас» находится в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Роскошные номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 0,2 км от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 0,3 км.
Отель «Ибис»
Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.
Отель «Holiday Inn Kaliningrad»
«Holiday Inn Kaliningrad» 4* — заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноимённой сети. На территории есть ресторан, спа, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоём, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.
Месторасположение отеля в оживлённой части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.
Морской
«Морской» это комфортабельный клубный комплекс, который расположился в поселке Калининградской области — Янтарный, всего в 0,6 км от широкого песчаного пляжа. Комплекс находится на закрытой территории, оснащен садом с красивым фонтаном и террасами.
Для размещения представлены номера различных категорий: «Двухместный» и «Делюкс», вместимостью от одного до четырех гостей, что идеально подходит как для индивидуальных путешественников, семейных пар, так и семей с детьми. Интерьер комнат оформлен в современном стиле, а в оснащение входит: телевизор, бесплатный интернет и санузел с феном, стиральной машиной и чистыми полотенцами.
Для самостоятельного приготовления блюд предусмотрена кухонная зона, укомплектованная бытовой техникой: двухкамерным холодильником, варочной панелью, электрочайником, СВЧ-печью. Для проведения трапез имеется стол на несколько персон и набор посуды.
Расстояние до аэропорта 41,5 км, а до ж/д вокзала 15,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях в Калининграде (3 ночи) и в Янтарном (2 ночи)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на туристические объекты по маршруту
- Завтраки при проживании в отелях в Калининграде
- Дегустация на сыроварне
- Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист", "Пруссия", "Балтика", "Старт"
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Дополнительные ночи
- Завтраки во время проживания в Янтарном, обеды и ужины
- Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Где начинаются экскурсии?
Место посадки в автобус и выезд на экскурсии: ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка «Набережная ветеранов». Гид сверяет по списку.
Сбор группы начинается за 20 мин до начала экскурсии и заканчивается за 5 мин до старта. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.
Отправление автобусов четко по расписанию. Рассадка свободная.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.