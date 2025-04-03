Очарование Балтики в Калининградской области
Начало: Калининград
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 14 000 ₽ за человека
Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Г. Калининград
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 47 200 ₽ за человека
Рождественские сказки Балтики
Начало: Калининград
4 янв в 10:00
от 17 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГорб3 апреля 2025Молодцы!!!
- ООльга2 апреля 2025Всё хорошо организовано, если что то не понятно, всё очень хорошо объясняют 👍
- ММарианна24 марта 2025Спасибо за чёткую организацию, надеюсь в дальнейшем воспользоваться вашими услугами.
- ТТатьяна9 марта 2025Тур интересный, насыщенный. Но оптимальный, в смысле, по времени. Отъезд в 11 часов, возвращение в 17 или 19 часов. Нам
- ЕЕкатерина18 февраля 2025Добрый день! Эти 3 дня прошли замечательно, насыщенно, интересно и увлекательно. Посетить красоты Калининграда с гидами, которые явно горят его историей, когда ведут экскурсии - замечательное времяпровождения. Мы вернёмся вновь в другой сезон года! Желаем Вам процветания!
- РРоза9 января 2025Посетила Калининград с 5 по 7 января 2025 года. Тур "Рождественские сказки Балтики" — супер! Программа замечательная, масса положительных впечатлений. Рождественский ужин выше всяких похвал. Гостиница "Турист" — на пятёрку! Рекомендую! 🤩🤩🤩🤩
- ЕЕвгений21 августа 2024Поездка в Калининград прошла прекрасно. Экскурсии организована на высоком уровне. Много свободного времени. Хорошая погода. Успели искупаться на косе и в Светлогорске. Рекомендую гостиницу "Гламур". Уютное тихое место.
- ГГаврилов1 августа 2024Здравствуйте, всё очень понравилось! Спасибо большое. Отдохнули великолепно.
- ТТатьяна26 июня 2024Все отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Янтарный берег»
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