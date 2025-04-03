Г Горб Рождественские сказки Балтики Молодцы!!!

О Ольга Рождественские сказки Балтики Всё хорошо организовано, если что то не понятно, всё очень хорошо объясняют 👍

М Марианна Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней Спасибо за чёткую организацию, надеюсь в дальнейшем воспользоваться вашими услугами.

Т Татьяна Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней читать дальше повезло с душевным гидом Маргаритой Владимировной. Мы посмотрели основные достопримечательности Калининградской области и влюбились. Светлогорск, город медленный, Зеленоградск, город кошек и самый модный. Чудо природы Куршская коса. Это стоит увидеть. Организаторы молодцы, руку держат на пульсе, помогают в дороге, если возникает беспокойство. Тур интересный, насыщенный. Но оптимальный, в смысле, по времени. Отъезд в 11 часов, возвращение в 17 или 19 часов. Нам

Е Екатерина Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней Добрый день! Эти 3 дня прошли замечательно, насыщенно, интересно и увлекательно. Посетить красоты Калининграда с гидами, которые явно горят его историей, когда ведут экскурсии - замечательное времяпровождения. Мы вернёмся вновь в другой сезон года! Желаем Вам процветания!

Р Роза Рождественские сказки Балтики Посетила Калининград с 5 по 7 января 2025 года. Тур "Рождественские сказки Балтики" — супер! Программа замечательная, масса положительных впечатлений. Рождественский ужин выше всяких похвал. Гостиница "Турист" — на пятёрку! Рекомендую! 🤩🤩🤩🤩

Е Евгений Очарование Балтики в Калининградской области Поездка в Калининград прошла прекрасно. Экскурсии организована на высоком уровне. Много свободного времени. Хорошая погода. Успели искупаться на косе и в Светлогорске. Рекомендую гостиницу "Гламур". Уютное тихое место.

Г Гаврилов Очарование Балтики в Калининградской области Здравствуйте, всё очень понравилось! Спасибо большое. Отдохнули великолепно.