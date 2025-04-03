Янтарный берег – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Янтарный берег» в Калининграде, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Очарование Балтики в Калининградской области
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Очарование Балтики в Калининградской области
Начало: Калининград
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 14 000 ₽ за человека
Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
Начало: Г. Калининград
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 47 200 ₽ за человека
Рождественские сказки Балтики
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Рождественские сказки Балтики
Начало: Калининград
4 янв в 10:00
от 17 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Горб
    3 апреля 2025
    Рождественские сказки Балтики
    Молодцы!!!
  • О
    Ольга
    2 апреля 2025
    Рождественские сказки Балтики
    Всё хорошо организовано, если что то не понятно, всё очень хорошо объясняют 👍
  • М
    Марианна
    24 марта 2025
    Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
    Спасибо за чёткую организацию, надеюсь в дальнейшем воспользоваться вашими услугами.
  • Т
    Татьяна
    9 марта 2025
    Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
    Тур интересный, насыщенный. Но оптимальный, в смысле, по времени. Отъезд в 11 часов, возвращение в 17 или 19 часов. Нам
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    повезло с душевным гидом Маргаритой Владимировной. Мы посмотрели основные достопримечательности Калининградской области и влюбились. Светлогорск, город медленный, Зеленоградск, город кошек и самый модный. Чудо природы Куршская коса. Это стоит увидеть. Организаторы молодцы, руку держат на пульсе, помогают в дороге, если возникает беспокойство.

  • Е
    Екатерина
    18 февраля 2025
    Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
    Добрый день! Эти 3 дня прошли замечательно, насыщенно, интересно и увлекательно. Посетить красоты Калининграда с гидами, которые явно горят его историей, когда ведут экскурсии - замечательное времяпровождения. Мы вернёмся вновь в другой сезон года! Желаем Вам процветания!
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Р
    Роза
    9 января 2025
    Рождественские сказки Балтики
    Посетила Калининград с 5 по 7 января 2025 года. Тур "Рождественские сказки Балтики" — супер! Программа замечательная, масса положительных впечатлений. Рождественский ужин выше всяких похвал. Гостиница "Турист" — на пятёрку! Рекомендую! 🤩🤩🤩🤩
  • Е
    Евгений
    21 августа 2024
    Очарование Балтики в Калининградской области
    Поездка в Калининград прошла прекрасно. Экскурсии организована на высоком уровне. Много свободного времени. Хорошая погода. Успели искупаться на косе и в Светлогорске. Рекомендую гостиницу "Гламур". Уютное тихое место.
  • Г
    Гаврилов
    1 августа 2024
    Очарование Балтики в Калининградской области
    Здравствуйте, всё очень понравилось! Спасибо большое. Отдохнули великолепно.
  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Очарование Балтики в Калининградской области
    Все отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Янтарный берег»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Очарование Балтики в Калининградской области
  2. Красоты Балтики. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 6 дней
  3. Рождественские сказки Балтики
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Рыбная деревня
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийское море
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в апреле 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Янтарный берег" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 47 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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