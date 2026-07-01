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Красоты Янтарного побережья. Тур в Калининградскую область на 8 марта

Красоты Янтарного побережья
Откройте для себя весеннюю Балтику и ее живописные побережья в путешествии по Калининград.

За три ярких дня Вы увидите средневековые бастионы и величественные дюны Куршской косы, прогулки по уютным курортным Светлогорску и Янтарному.

Вас ждут архитектура и история Кёнигсберга, а так же гастрономические наслаждения на дегустациях ремесленных сыров и знаменитого марципана.
Красоты Янтарного побережья. Тур в Калининградскую область на 8 мартаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Красоты Янтарного побережья. Тур в Калининградскую область на 8 мартаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Красоты Янтарного побережья. Тур в Калининградскую область на 8 мартаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининград.

Размещение в гостинице. Заселение в отель после 14.00.

13:00 Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана в бастионе Обертайх (3,5 часа).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников.

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом — Кёнигсберга.

История города насчитывает более семи веков со времен поселений племен язычников пруссов на этой земле.

Вы побываете в историческом сердце города, где более 750 лет тому назад были основаны три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт, которые в 1724 году, объединившись между собой, образовали единый город — Кёнигсберг.

Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации и пережившую штурм города.

Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».

Во время экскурсии Вы посетите музейное пространство бастиона «Обертайх», где Вас ждет экскурсия от профессиональных гидов, комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана, а также свободное время для осмотра уникальных музейных экспонатов и фотопауза.

16:30 Завершение экскурсии.

Свободное время.

За дополнительную плату можно посетить спа-центр.

Прибытие. Обзорная экскурсия по КалининградуПрибытие. Обзорная экскурсия по КалининградуПрибытие. Обзорная экскурсия по КалининградуПрибытие. Обзорная экскурсия по Калининграду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в Светлогорск и Янтарный

Завтрак.

09:00 Экскурсия в Светлогорск и Янтарный «Янтарное побережье» (8,5 часов).

Маршрут: Калининград — Янтарный — Светлогорск — Калининград

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря — в поселок Янтарный.

Вы прогуляетесь по городу и увидите его основные достопримечательности: Храм Казанской иконы Божией Матери, прощадь мастеров и парк им. Морица Беккера, а также выйдете на самый красивый в России пляж.

Также Вас ждет прогулка по самому уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску.

Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.

17:30 Завершение экскурсии.

Свободное время.

По желанию за доп. плату:

19:00 Праздничная шоу-программа «Для тебя Любимая» в замке Нессельбек.

В программе:

  • живая музыка;
  • конно-трюковой театр «Воля»;
  • интерактивы и призы.

Наличие мест можно уточнить у менеджера.

Экскурсия в Светлогорск и ЯнтарныйЭкскурсия в Светлогорск и ЯнтарныйЭкскурсия в Светлогорск и ЯнтарныйЭкскурсия в Светлогорск и Янтарный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12:00.

09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград — Куршская коса — Визит-центр «Куршская коса» — смотровая площадка «Высота Эфа» — семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.

Куршская коса— это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны. Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы Вы заедете в небольшой посёлок Некрасово.

Здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф». Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

Куршская коса и сыроварня Шаакен ДорфКуршская коса и сыроварня Шаакен ДорфКуршская коса и сыроварня Шаакен ДорфКуршская коса и сыроварня Шаакен ДорфКуршская коса и сыроварня Шаакен Дорф
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:

ГостиницаОдноместное размещениеДвухместное размещениеТрехместное размещение

Скидка для ребенка и пенсионера

Гостиница
“Москва” 4*
3350031000 27300 300
Гостиница «Турист» 3*30700 21500 19600 300
Гостиница «Балтика» 3*27000 22000 19300 300
Гостиница «Пруссия» 3*31000 23000 21000 300

Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.

Размещение в отелях Кристалл Хаус 5*, Рэдиссон 4*, Меркюр 4*, замок «Нессельбек» 3*, виллы (Татьяна, Обертайх) с трансфером к месту выезда на экскурсию.

Стоимость уточнять при бронировании.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:

ГостиницаОдноместное размещениеДвухместное размещениеТрехместное размещение

Скидка для ребенка и пенсионера

Гостиница «Holiday Inn» 4*
по запросу
по запросу
по запросу		300
Гостиница «Ибис» 3*
по запросу
по запросу
по запросу		300
Гостиница «Калининград» 3*
по запросу
по запросу
по запросу		300
Гостиница «Золотая бухта» 3*280002250021000300

Стоимость тура в отеле Holiday Inn 4*, «Ибис» 3*, в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять у менеджера.

Варианты проживания

Отель «Holiday Inn Kaliningrad»

2 ночи

«Holiday Inn Kaliningrad» 4* — заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноимённой сети. На территории есть ресторан, спа, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоём, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживлённой части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Ибис»

2 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»Отель «Ибис»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Калининград»

2 ночи

Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»Гостиница «Калининград»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Золотая бухта»

2 ночи

Гостиница «Золотая бухта» находится в Калининграде в 1,5 км от центра.

Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.

Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.

Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.

Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 0,4 км.

Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»Гостиница «Золотая бухта»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Турист»

2 ночи

Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»Гостиница «Турист»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Балтика»

2 ночи

Гостиница «Балтика» 3* располагается в Калининграде неподалеку от реки Гурьевка.

Для удобства гостей стойка регистрации работает круглосуточно, есть бесплатный Wi-Fi, а для автоводителей организована парковка на 100 машиномест.

В номерах выполнен современный ремонт с полной комплектацией необходимой мебели и техники. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, холодильник, телефон, в некоторых категориях имеется кондиционер. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, комплект полотенец и туалетно-косметические принадлежности для каждого отдыхающего.

Посетители могут вкусно поесть в ресторане на территории. Ежедневно с 7:00 до 10:00 сервируется завтрак, в теплое время открыто летнее кафе. Также есть большой банкетный зал для проведения торжественных мероприятий.

Расстояние до аэропорта «Храброво» — 19,7 км, до железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 7,7 км.

Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»Гостиница «Балтика»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Пруссия»

2 ночи

Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе.

К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево.

Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.

Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.

Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.

Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»Гостиница «Пруссия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Москва»

2 ночи

Гостиница расположилась в центре г. Калининград. В 1,6 км протекает река Преголя.

Проведена реновация номерного фонда, из оснащения будут: комфортабельные спальные места, свежее постельное белье, индивидуальный сейф, а также собственная ванная комната. Wi-Fi и телевизор скрасят отдых в отеле. Имеется электрический чайник и мини-бар.

Поблизости есть множество различных кафе и ресторанов. Для разнообразия досуга можно прогуляться до таких интересных мест, как Центральный парк, музей «Альтер-Хаус», а также памятники Высоцкому, барону Мюнхгаузену и Фридриху Шиллеру.

Расстояние до аэропорта составит 19,3 км, а до Северного железнодорожного вокзала — 0,9 км.

Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»Гостиница «Москва»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками в выбранном отеле (2 ночи)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты на туристические объекты по маршруту
  • Дегустации марципана и сыров
  • Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист","Москва","Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель: 2 000 руб
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии и активности, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Калининград
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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