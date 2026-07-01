1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининград.

Размещение в гостинице. Заселение в отель после 14.00.

13:00 Обзорная экскурсия по Калининграду + дегустация марципана в бастионе Обертайх (3,5 часа).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Калининграду с посещением исторических мест и самых значимых памятников.

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись эпохи от средневековья до современности, познакомитесь с невероятной историей города Калининграда, в прошлом — Кёнигсберга.

История города насчитывает более семи веков со времен поселений племен язычников пруссов на этой земле.

Вы побываете в историческом сердце города, где более 750 лет тому назад были основаны три отдельных городских поселения — Кнайпхоф, Альтштадт и Лёбенихт, которые в 1724 году, объединившись между собой, образовали единый город — Кёнигсберг.

Вы услышите историю Королевского замка, узнаете о преподавательской деятельности Иммануила Канта, профессора в кёнигсбергском университете «Альбертина», узнаете о миссии и результатах пребывания в Кёнигсберге Великого посольства во главе с Петром I в 1697 году, увидите разнообразную историческую застройку города от готики и модерна до баухаса, уцелевшую от бомбардировок английской авиации и пережившую штурм города.

Проследуете через самую укрепленную фортификационными строениями улицу — Литовский вал и увидите казарму «Кронпринц», бастион «Грольман», проедете через бывшую Ганза-Плац, а ныне — Площадь победы и проследуете по самому красивому проспекту города — проспекту Мира к старинным виллам самого красивого района города — «Амалиенау».

Во время экскурсии Вы посетите музейное пространство бастиона «Обертайх», где Вас ждет экскурсия от профессиональных гидов, комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана, а также свободное время для осмотра уникальных музейных экспонатов и фотопауза.

16:30 Завершение экскурсии.

Свободное время.

За дополнительную плату можно посетить спа-центр.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160