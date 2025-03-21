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Новогодний Калининград с детьми

Уникальный авторский семейный тур в самый европейский город России. В Калининград с детьми на Рождество
Новогодний Калининград с детьмиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодний Калининград с детьмиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Новогодний Калининград с детьмиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Уникальный авторский семейный тур в самый европейский город России. В Калининград с детьми на Рождество.

Для тех, кто скучает по Европе и желает провести новогодние каникулы насыщенно, необычно и в веселой компании. Детям Нужно!

  • Тур разработан специально для семей с детьми, где будет 100% интересно и взрослым и детям.
  • Особое внимание уделили безопасности в туре. По всему маршруту нас будут сопровождать профессиональный водитель на комфортабельном микроавтобусе класса люкс и веселый дипломированный гид, имеющие опыт работы с детьми.
  • Берём детей от 3х лёт, которым не требуется полноценный дневной сон.
  • Размещаем семьи в уютных 4х местных апартаментах в Зеленоградске возле набережной.
  • Входные билеты, дегустации и мастер-классы по программе бронируем заранее, избавляя вас от лишних хлопот и очередей.

Тур не предполагает никаких скрытых доплат, всё описанное в программе включено в стоимость.

  • Посещение 3х балтийских городов: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
  • Поездка на самую длинную песчаную пересыпь в мире - Куршскую косу
  • Участие в интерактивном новогоднем фестивале викингов
  • Посещение замков, крепостей Тевтонского ордена с дегустацией местных продуктов
  • Рождественская ярмарка Калининграда - самая европейская ярмарка страны
  • Street-food фестиваль уличной еды
  • Янтарный мастер-класс с подарком каждому участнику
  • Два обеда в местных ресторанах балтийской и европейской кухни
  • Сюрпризы и подарки от организатора тура

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом

Прилет до 11.30 в аэропорт Храброво, начало тура

Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением самых знаменитых достопримечательностей города:

  • Верхнее озеро, башня Дона, башня Врангеля;
  • район Амалиенау с немецкими довоенными виллами;
  • Бранденбургские ворота и музей марципана. Или музей Мирового Океана;
  • Рыбная деревня, остров Канта и Кафедральный собор, Рождественская ярмарка;
  • знакомство с хранителями Калининграда - хомлинами

В перерыве между экскурсиями нас ждет приветственный обед знакомство

В 11.30 отходит трансфер из аэропорта. Если вы прилетаете накануне, можете самостоятельно добраться до отеля. Трансфер заберет вас из отеля в 11.00

Знакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с Калининградом
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Светогорск. Встреча с викингами

Сегодня мы отправимся в самый респектабельный и единственный самый медленный курорт России Светлогорск. Уверена вам уже не терпится узнать что это значит.

Увидим знаменитую водонапорную башню, солнечный часы, торговые ряды Раушен. На красивейшем побережье попытаем удачу в поисках янтаря.

После обеда выезжаем на новогодний фестиваль в настоящую деревню викингов.

Познакомимся с зимними обрядами викингов, узнаем об их новогодних традициях. Станем очевидцами древнего обряда - сжигания йольского полена. Попробуем себя в роли кузнеца и многое другое.

Нас Ждёт:

- Экскурсия по городищу

- Метание топоров

- Детские бои (строевая подготовка)

- Мастер класс по кузнечному делу

- Печать по ткани

- Мастер класс по ходулям

- Средневековые игры

- Гадание на рунах у девушки викинга

- Огненный танец валькирий

За дополнительную плату:

- Мастер-класс по художественной обработке кожи

- Стрельба из лука и арбалета образца Х века

- Чеканка монеты викинга

- Гадание у ведьм в длинном доме

- Средневековая кухня

- Совиная лавка

- Торговые ряды (керамика, украшения из кожи, средневековые напитки)

Светогорск. Встреча с викингамиСветогорск. Встреча с викингамиСветогорск. Встреча с викингами
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

По следам Тевтонского ордена

Самый магический день день замков. Сегодня мы погрузимся в атмосферу средневековья, посетим замки Тевтонского ордена. Но перед этим заглянем в красивейшую средневековую немецкую кирху Арнау, с сохранившимися фресками 14 века. Единственные в своем роде на территории Европы.

Далее сделаем остановку возле кирхи Хайлигенвальде - одна из старейших кирх в Калининградской области. Во время войны, кирха не пострадала.

Замок Нойхаузен. Замок стал известен благодаря гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, который в 1524 году стал первым герцогом Пруссии. История Нойхаузена уходит корнями в Xiii век, когда в 1255 году немецкие рыцари-крестоносцы разрушили прусское укрепление Вургвал. На его месте в 1262 году была построена деревянная крепость, получившая название Нойхаузен. Замок сильно пострадал во время штурма в 1945 году, но многие его помещения сохранились. С 2022 начались работы по реконструкции замка. 1 июня 2025 года открылся отреставрированный музей Замок Нойхаузен.

Замок Тапиау и город Гвардейск. Еще один из 10 сохранившихся замков - Тапиау. Первая крепость была возведена рыцарями Тевтонского ордена в 80-е годы Xiii века. С Xix в. в стенах замка располагалось исправительное учреждение (тюрьма). И только с прошлого 2022 года этот статус наконец-то устранен. Теперь объект культурного наследия доступен для посещения.

Замок Шаакен - рыцарский замок Xiii века, в котором останавливался сам Петр I. Шаакен досталось разрухи больше, чем предыдущим замкам. В подвалах крепости сохранились средневековые орудия пыток. Они-то и стали главными экспонатами музея инквизиции. Посещение крепости по желанию и, если остается время.

А перед этим нас ждёт вкусная экскурсия. В шаговой доступности от замка находится небольшая семейная сыроварня Шаакен-Дорф. Расположена она на территории бывшей конюшни начала Xx века. Новые владельцы прекрасно отреставрировали здание под былые времена. Здесь нас ждет дегустация сыра и шоколада местного производства за бокалом красного вина.

Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. В замке расположены музей, отель, ресторан и пивоварня. Желающие могут остаться на ужин, отведать живого пива собственного производства, сваренного по старинным рецептам, вкуснейшие баварские блюда и посмотреть конно-рыцарское шоу

По окончанию экскурсии в 19.00 трансфер отправляется в отель. После ужина до отеля можно добраться самостоятельно за доп. плату. Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.

По следам Тевтонского орденаПо следам Тевтонского орденаПо следам Тевтонского ордена
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Куршская коса

Выезд из отеля. Сегодня нас ждёт экскурсия в национальный парк-заповедник Куршская коса. Посетим самую высокую дюну высота Эфа. Если не повезет попробуем побороться с ветром, виновником этой песчаной красоты. Попытаемся разгадать тайну танцующего леса.

На обед отправимся в рыбный ресторан, где продегустируем одно из популярнейших блюд строганина из пеламиды и уху из балтийской рыбки. Здесь также можно будет закупиться вкуснейшей рыбой, в т. ч знаменитым угрем. Сотрудники упакуют ее в специальные вакуумные пакеты для перевозки.

После обеда заедем на экскурсию в кошачий город Зеленоградск. Прогуляемся по самой кошачьей улице страны. На этой пушистой ноте наше путешествие заканчивается. Трансфер отправляется в аэропорт.

Кто не улетает в этот день, могут остаться встретить закат на побережье и провести рождество семьей за ужином в одном из авторских ресторанов

Если вы желаете остаться на ужин, бронируйте рестораны заблаговременно!

Куршская косаКуршская косаКуршская коса
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 3 ночи в комфортных апартаментах в Зеленоградске
  • Завтраки в отеле
  • 2 обеда в первый и последний день
  • Входные билеты в музеи, замки, на мероприятия запланированные по программе
  • 7 экскурсий
  • Дегустация на сыра и шоколада
  • Дегустация строганины из пеламиды и других рыбных блюд в рыбном ресторане
  • Дегустация фирменных прусских настоек
  • Янтарный мастер-класс
  • Работа дипломированного гида-экскурсовода
  • Комфортабельный автобус или минивэн на всем маршруте
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Трансфер из аэропорта Храброво (по желанию забронируем отдельно)
  • 2 обеда и ужины
  • Посещение спа-комплекса Баден
О чём нужно знать до поездки

Программа насыщенная, но не требует специальной подготовки. Маршрут составлен в комфортном темпе, учитывая возраст и возможности детей. Порядок посещения экскурсионных мест может быть изменен на усмотрение лидера группы.

Семьям/ компаниям от 4х человек специальные цены!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Всем привет! Меня зовут Наталья Нефёдова – надежный организатор туров, который превращает поездки в истории с восклицательным знаком! В туризме работаю с 2012 г. 4 года создаю авторские путешествия. Имею диплом о высшем образовании
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в этой сфере. Дополнительно окончила курсы и получила сертификат по организации авторских путешествий на профессиональном уровне и внедрила знания в развитие своего дела. Я организую под ключ: ✅ Семейные активные путешествия – мой конек (проверено на собственных детях?). ✅ Девичники – с атмосферой, свободой и смехом! ✅ Корпоративы и индивидуальные туры – без стресса, с идеальным сервисом. Я влюбляю людей в нашу страну – через настоящие эмоции, а не просто экскурсии.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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