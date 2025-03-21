Описание тура
Уникальный авторский семейный тур в самый европейский город России. В Калининград с детьми на Рождество.
Для тех, кто скучает по Европе и желает провести новогодние каникулы насыщенно, необычно и в веселой компании. Детям Нужно!
- Тур разработан специально для семей с детьми, где будет 100% интересно и взрослым и детям.
- Особое внимание уделили безопасности в туре. По всему маршруту нас будут сопровождать профессиональный водитель на комфортабельном микроавтобусе класса люкс и веселый дипломированный гид, имеющие опыт работы с детьми.
- Берём детей от 3х лёт, которым не требуется полноценный дневной сон.
- Размещаем семьи в уютных 4х местных апартаментах в Зеленоградске возле набережной.
- Входные билеты, дегустации и мастер-классы по программе бронируем заранее, избавляя вас от лишних хлопот и очередей.
Тур не предполагает никаких скрытых доплат, всё описанное в программе включено в стоимость.
- Посещение 3х балтийских городов: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
- Поездка на самую длинную песчаную пересыпь в мире - Куршскую косу
- Участие в интерактивном новогоднем фестивале викингов
- Посещение замков, крепостей Тевтонского ордена с дегустацией местных продуктов
- Рождественская ярмарка Калининграда - самая европейская ярмарка страны
- Street-food фестиваль уличной еды
- Янтарный мастер-класс с подарком каждому участнику
- Два обеда в местных ресторанах балтийской и европейской кухни
- Сюрпризы и подарки от организатора тура
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
Прилет до 11.30 в аэропорт Храброво, начало тура
Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением самых знаменитых достопримечательностей города:
- Верхнее озеро, башня Дона, башня Врангеля;
- район Амалиенау с немецкими довоенными виллами;
- Бранденбургские ворота и музей марципана. Или музей Мирового Океана;
- Рыбная деревня, остров Канта и Кафедральный собор, Рождественская ярмарка;
- знакомство с хранителями Калининграда - хомлинами
В перерыве между экскурсиями нас ждет приветственный обед знакомство
В 11.30 отходит трансфер из аэропорта. Если вы прилетаете накануне, можете самостоятельно добраться до отеля. Трансфер заберет вас из отеля в 11.00
Светогорск. Встреча с викингами
Сегодня мы отправимся в самый респектабельный и единственный самый медленный курорт России Светлогорск. Уверена вам уже не терпится узнать что это значит.
Увидим знаменитую водонапорную башню, солнечный часы, торговые ряды Раушен. На красивейшем побережье попытаем удачу в поисках янтаря.
После обеда выезжаем на новогодний фестиваль в настоящую деревню викингов.
Познакомимся с зимними обрядами викингов, узнаем об их новогодних традициях. Станем очевидцами древнего обряда - сжигания йольского полена. Попробуем себя в роли кузнеца и многое другое.
Нас Ждёт:
- Экскурсия по городищу
- Метание топоров
- Детские бои (строевая подготовка)
- Мастер класс по кузнечному делу
- Печать по ткани
- Мастер класс по ходулям
- Средневековые игры
- Гадание на рунах у девушки викинга
- Огненный танец валькирий
За дополнительную плату:
- Мастер-класс по художественной обработке кожи
- Стрельба из лука и арбалета образца Х века
- Чеканка монеты викинга
- Гадание у ведьм в длинном доме
- Средневековая кухня
- Совиная лавка
- Торговые ряды (керамика, украшения из кожи, средневековые напитки)
По следам Тевтонского ордена
Самый магический день день замков. Сегодня мы погрузимся в атмосферу средневековья, посетим замки Тевтонского ордена. Но перед этим заглянем в красивейшую средневековую немецкую кирху Арнау, с сохранившимися фресками 14 века. Единственные в своем роде на территории Европы.
Далее сделаем остановку возле кирхи Хайлигенвальде - одна из старейших кирх в Калининградской области. Во время войны, кирха не пострадала.
Замок Нойхаузен. Замок стал известен благодаря гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, который в 1524 году стал первым герцогом Пруссии. История Нойхаузена уходит корнями в Xiii век, когда в 1255 году немецкие рыцари-крестоносцы разрушили прусское укрепление Вургвал. На его месте в 1262 году была построена деревянная крепость, получившая название Нойхаузен. Замок сильно пострадал во время штурма в 1945 году, но многие его помещения сохранились. С 2022 начались работы по реконструкции замка. 1 июня 2025 года открылся отреставрированный музей Замок Нойхаузен.
Замок Тапиау и город Гвардейск. Еще один из 10 сохранившихся замков - Тапиау. Первая крепость была возведена рыцарями Тевтонского ордена в 80-е годы Xiii века. С Xix в. в стенах замка располагалось исправительное учреждение (тюрьма). И только с прошлого 2022 года этот статус наконец-то устранен. Теперь объект культурного наследия доступен для посещения.
Замок Шаакен - рыцарский замок Xiii века, в котором останавливался сам Петр I. Шаакен досталось разрухи больше, чем предыдущим замкам. В подвалах крепости сохранились средневековые орудия пыток. Они-то и стали главными экспонатами музея инквизиции. Посещение крепости по желанию и, если остается время.
А перед этим нас ждёт вкусная экскурсия. В шаговой доступности от замка находится небольшая семейная сыроварня Шаакен-Дорф. Расположена она на территории бывшей конюшни начала Xx века. Новые владельцы прекрасно отреставрировали здание под былые времена. Здесь нас ждет дегустация сыра и шоколада местного производства за бокалом красного вина.
Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. В замке расположены музей, отель, ресторан и пивоварня. Желающие могут остаться на ужин, отведать живого пива собственного производства, сваренного по старинным рецептам, вкуснейшие баварские блюда и посмотреть конно-рыцарское шоу
По окончанию экскурсии в 19.00 трансфер отправляется в отель. После ужина до отеля можно добраться самостоятельно за доп. плату. Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.
Куршская коса
Выезд из отеля. Сегодня нас ждёт экскурсия в национальный парк-заповедник Куршская коса. Посетим самую высокую дюну высота Эфа. Если не повезет попробуем побороться с ветром, виновником этой песчаной красоты. Попытаемся разгадать тайну танцующего леса.
На обед отправимся в рыбный ресторан, где продегустируем одно из популярнейших блюд строганина из пеламиды и уху из балтийской рыбки. Здесь также можно будет закупиться вкуснейшей рыбой, в т. ч знаменитым угрем. Сотрудники упакуют ее в специальные вакуумные пакеты для перевозки.
После обеда заедем на экскурсию в кошачий город Зеленоградск. Прогуляемся по самой кошачьей улице страны. На этой пушистой ноте наше путешествие заканчивается. Трансфер отправляется в аэропорт.
Кто не улетает в этот день, могут остаться встретить закат на побережье и провести рождество семьей за ужином в одном из авторских ресторанов
Если вы желаете остаться на ужин, бронируйте рестораны заблаговременно!
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи в комфортных апартаментах в Зеленоградске
- Завтраки в отеле
- 2 обеда в первый и последний день
- Входные билеты в музеи, замки, на мероприятия запланированные по программе
- 7 экскурсий
- Дегустация на сыра и шоколада
- Дегустация строганины из пеламиды и других рыбных блюд в рыбном ресторане
- Дегустация фирменных прусских настоек
- Янтарный мастер-класс
- Работа дипломированного гида-экскурсовода
- Комфортабельный автобус или минивэн на всем маршруте
Что не входит в цену
- Перелет
- Трансфер из аэропорта Храброво (по желанию забронируем отдельно)
- 2 обеда и ужины
- Посещение спа-комплекса Баден
О чём нужно знать до поездки
Программа насыщенная, но не требует специальной подготовки. Маршрут составлен в комфортном темпе, учитывая возраст и возможности детей. Порядок посещения экскурсионных мест может быть изменен на усмотрение лидера группы.
Семьям/ компаниям от 4х человек специальные цены!