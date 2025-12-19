Нас ждут маршруты по Калининграду: отыщем бронзовых хомлинов, прогуляемся по историческим районам, поднимемся
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
Встречаемся с группой в Калининграде в нашем комфортном гостевом доме и отправляемся на прогулку по городу.
Нас ждет увлекательный квест: ищем хомлинов на улицах. Хомлины — крошечные хранители Калининграда, их бронзовые фигурки установлены в разных районах города. Так, следуя за хомлинами, мы прогуляемся по исторической части, пройдем по набережным и паркам.
Конечно, нам потребуются привалы в ресторанах с местной кухней и стратегические запасы вкусняшек для вечерних посиделок-знакомств.
- Увлекательный квест по городу
- Пеший маршрут примерно 5 км
Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океана
После завтрака — захватывающее приключение: байдарочный поход по Калининграду!
Отправляемся от Рыбной деревни, словно из сказочного квартала. С воды увидим остров Канта с величественным собором, старинные мосты и корабли Музея Мирового океана.
Потом сменим байдарки на ботинки: пообедаем и отправимся исследовать город. Поднимемся на смотровую площадку маяка в Рыбной деревне, посетим Музей Мирового океана, если останутся силы, заглянем в зоопарк.
Вечером — вкусный ужин и отдых: сегодня мы стали настоящими исследователями Калининграда!
- Байдарочная экскурсия по центру города
- Посещение Музея Мирового океана
Куршская коса и орнитологическая станция
После вкусного завтрака отправляемся в путешествие по Калининградской области. Сегодня едем на интереснейшую экскурсию с местным гидом.
Сначала нас ожидает небольшая научная экспедиция на орнитологическую станцию кольцевания птиц! Здесь учёные бережно ловят пернатых путешественников, надевают на лапки кольца с номерами, записывают все данные и отпускают на волю. Мы увидим этот процесс своими глазами, узнаем, как следят за миграциями птиц, и какие удивительные открытия делают орнитологи.
После научной части — прогулка на природе в одном из старейших нацпарков России, на Куршской косе! Поднимемся на «Высоту Эфа» — самую высокую точку песчаной дюны, откуда открывается потрясающий вид.
Потом отправимся в загадочный Танцующий лес: здесь деревья словно замерли в причудливом хороводе. Будем внимательно смотреть по сторонам — возможно, встретим кого‑то из лесных обитателей! А ещё послушаем, как поёт сама Куршская коса — крупнейшая песчаная пересыпь в мире.
В середине дня заедем в ресторан на вкусный обед.
После экскурсии возвращаемся в Калининград. Вечером проведем веселую викторину обо всем увиденном. Кто внимательнее слушал экскурсовода, дети или родители?
- Автобусная экскурсия на Куршскую косу (едем 150 км)
- Комплексный обед в ресторане
- Посещение орнитологической станции кольцевания птиц
Велопутешествие, прогулка по Зеленоградску и пикник на пляже
Мы выспались, набрались сил и готовы к новым приключениям!
Собираем в рюкзачки перекусы и солнцезащитный крем и выдвигаемся на электричку. Едем в «город котиков» — Зеленоградск. Прогуляемся по его уютным, солнечным улочкам, где каждый домик словно из сказки.
А потом идём в пункт проката за велосипедами! Теперь мы — отважные велопутешественники, готовые покорять километры.
Впереди — интересный путь по живописной велодорожке. Мчим через сосновый бор и дубовые рощи, сквозь листву пробиваются солнечные лучи, а вдали то и дело мелькает синева Балтийского моря.
На середине пути устраиваем пикник на пляже.
После отдыха возвращаемся в Зеленоградск. Вечером провожаем закат на морском побережье, гладим котиков и едем в Калининград.
- Велопрогулка 10-20 км
- Пикник на пляже
- Провожаем закат
Экскурсия в средневековый парк-музей
Сегодня после завтрака мы сядем в машину времени и отправимся в средневековье.
Парк-музей был построен не так давно, силами спортивно-исторического клуба, но уже разросся и обрел популярность. Это реконструкция укреплённого поселения XII‑XIV веков, характерного для юго-восточной Балтии.
Здесь проходят фестивали, турниры, интересные мастер-классы. Все постройки соответствуют реально существовавшим прототипам, в строительстве используются только аутентичные материалы.
Узнаем и попробуем много нового. Примерим на себя будни жителя средневековья и классно проведем время.
Вечером устроим прощальную свечку. Расскажем друг другу, что увезем с собой в шкатулках воспоминаний, ещё раз проживем классные моменты нашего путешествия
- Автобусная экскурсия в средневековое городище (едем 120 км)
- Ремесленные мастер-классы, стрельба из лука
Прощание с Калининградом
До отъезда еще успеем попрощаться с Калининградом, прогуляться к Верхнему пруду и музею янтаря, накупить сувениров.
Отправляемся домой с полными чемоданами впечатлений, украшений и вкусностей.
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Живем в уютном гостевом доме в историческом районе Калининграда — Амалиенау.
Варианты проживания
Гостевой дом
Размещение по 2-3 человека в комнате.
Гостевой дом оснащен тремя ванными комнатами с душевыми, санузлами и просторной общей кухней со всем необходимым.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3-местных номерах
- Все завтраки, обеды в 3 и 5 день
- Экскурсия на байдарках по центру Калининграда
- Автобусная экскурсия по Куршской косе с местным гидом
- Экскурсия в средневековый парк-музей
- Посещение орнитологической станции кольцевания птиц
- Прокат велосипедов
- Пикник на пляже во время велопрогулки
- Экологический сбор
- Проезд из Калининграда до Зеленоградска и обратно
- Входной билет в Музей Мирового океана
- Групповая аптечка
- Услуги лучших семейных инструкторов
- Творческие занятия, мастер-классы и квесты для детей и взрослых
- Творческий реквизит
Что не входит в цену
- Дорога до Калининграда и обратно
- Обеды в 1, 2 и 4 день, ужины
- Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
- Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Наш тур сочетает в себе прогулки по городам, пляжам и паркам, автомобильные экскурсии и активные приключения на велосипедах и байдарках. Позаботьтесь о том, чтобы вам и вашему ребенку было комфортно в любую погоду.
Весной и осенью в Калининградской области средняя температура +15 градусов, летом +20-25. Из-за морского климата нередко идут дожди и дуют сильные ветра.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- сидушка туристическая;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- термофутболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- тапочки;
- кроссовки;
- удобные штаны;
- запасные носки;
- дождевик.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- многоразовая бутылка;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- детская индивидуальная аптечка.
Рекомендуем добавить:
- термос;
- фотоаппарат;
- платье.
Как организовано питание на маршруте?
В Калининграде завтракать будем в гостинице. Завтраки готовим по дежурствам.
Обедать и ужинать вы можете в кафе или ресторанах, обязательно надо попробовать местную рыбу.
В 3 и 5 день обеды включены в экскурсию, также на велосипедной прогулке предусмотрен пикник на пляже.
Какие будут байдарки? Сможем ли мы участвовать в байдарочной экскурсии, если никогда не ходили на байдарках? Как сидят дети в байдарках?
Мы используем двухместные пластиковые байдарки.
Ключевые преимущества наших байдарок
- Очень устойчивые из-за особой конструкции, эти байдарки не переворачиваются даже при сильном волнении.
- Удобство управления для новичков.
- Удобные сиденья.
В стандартный комплект входит:
- весла по количеству гребцов;
- взрослые и детские спасательные жилеты;
- радиооборудование, чтобы можно было слышать экскурсию на расстоянии.
Как сидят дети в байдарках?
Мы заботимся о безопасности и комфорте ваших детей на воде: каждый ребенок сидит на собственном удобном сиденье (не на коленях!) в одной байдарке с родителем или ответственным взрослым. Это:
- безопасно;
- комфортно;
- позволяет участвовать в гребле (если ребенок достаточно взрослый).
Даже если вы никогда не ходили на байдарке, не беспокойтесь, вы справитесь, и вам понравится. На берегу будет проведен подробный инструктаж. Прелесть байдарок в том, что не обладая особой физической силой можно пройти большое расстояние, не сильно устав.
А если ребёнку не понравится?
Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто‑то сразу включается в общее веселье, а кому‑то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!
У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.
Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день‑два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к играм/водным прогулкам/мастер-классам.
А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами, потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И, конечно, с нетерпением ждут следующей поездки с турклубом!