Семейный Калининград: путешествие в янтарный край и сказочное средневековье 6+

Семейный Калининград
Приглашаем в семейное путешествие по Калининградской области! Шесть дней активного отдыха у Балтики: открываем самые интересные уголки региона.

Нас ждут маршруты по Калининграду: отыщем бронзовых хомлинов, прогуляемся по историческим районам, поднимемся
читать дальше

на борт настоящих кораблей в Музее Мирового океана, попробуем местные деликатесы и, конечно, накупим янтаря и марципана. Будем не только ходить, но и проплывем по каналам на байдарках — совершенно другой взгляд на город.

Выезжаем на экскурсии по области: проведем день на Куршской косе и проедем на велосипедах от Зеленоградска до Пионерского по прибрежной велодорожке.

Увидим много природной красоты и проведем день в настоящем средневековье — парке-музее под открытом небом. Гиды наших семейных туров любят и умеют работать с детьми. Мы постоянно придумываем игры и мастер-классы. Интересно будет и детям, и родителям. Такое путешествие останется не только на фото, но и в сердце. Детям 6-12 лет цена 63 000 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Семейный Калининград: путешествие в янтарный край и сказочное средневековье 6+
Семейный Калининград: путешествие в янтарный край и сказочное средневековье 6+
Семейный Калининград: путешествие в янтарный край и сказочное средневековье 6+

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом

Встречаемся с группой в Калининграде в нашем комфортном гостевом доме и отправляемся на прогулку по городу.

Нас ждет увлекательный квест: ищем хомлинов на улицах. Хомлины — крошечные хранители Калининграда, их бронзовые фигурки установлены в разных районах города. Так, следуя за хомлинами, мы прогуляемся по исторической части, пройдем по набережным и паркам.

Конечно, нам потребуются привалы в ресторанах с местной кухней и стратегические запасы вкусняшек для вечерних посиделок-знакомств.

  • Увлекательный квест по городу
  • Пеший маршрут примерно 5 км
Знакомство с КалининградомЗнакомство с КалининградомЗнакомство с Калининградом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океана

После завтрака — захватывающее приключение: байдарочный поход по Калининграду!

Отправляемся от Рыбной деревни, словно из сказочного квартала. С воды увидим остров Канта с величественным собором, старинные мосты и корабли Музея Мирового океана.

Потом сменим байдарки на ботинки: пообедаем и отправимся исследовать город. Поднимемся на смотровую площадку маяка в Рыбной деревне, посетим Музей Мирового океана, если останутся силы, заглянем в зоопарк.

Вечером — вкусный ужин и отдых: сегодня мы стали настоящими исследователями Калининграда!

  • Байдарочная экскурсия по центру города
  • Посещение Музея Мирового океана
Байдарочная экскурсия и Музей Мирового океанаБайдарочная экскурсия и Музей Мирового океанаБайдарочная экскурсия и Музей Мирового океана
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Куршская коса и орнитологическая станция

После вкусного завтрака отправляемся в путешествие по Калининградской области. Сегодня едем на интереснейшую экскурсию с местным гидом.

Сначала нас ожидает небольшая научная экспедиция на орнитологическую станцию кольцевания птиц! Здесь учёные бережно ловят пернатых путешественников, надевают на лапки кольца с номерами, записывают все данные и отпускают на волю. Мы увидим этот процесс своими глазами, узнаем, как следят за миграциями птиц, и какие удивительные открытия делают орнитологи.

После научной части — прогулка на природе в одном из старейших нацпарков России, на Куршской косе! Поднимемся на «Высоту Эфа» — самую высокую точку песчаной дюны, откуда открывается потрясающий вид.

Потом отправимся в загадочный Танцующий лес: здесь деревья словно замерли в причудливом хороводе. Будем внимательно смотреть по сторонам — возможно, встретим кого‑то из лесных обитателей! А ещё послушаем, как поёт сама Куршская коса — крупнейшая песчаная пересыпь в мире.

В середине дня заедем в ресторан на вкусный обед.

После экскурсии возвращаемся в Калининград. Вечером проведем веселую викторину обо всем увиденном. Кто внимательнее слушал экскурсовода, дети или родители?

  • Автобусная экскурсия на Куршскую косу (едем 150 км)
  • Комплексный обед в ресторане
  • Посещение орнитологической станции кольцевания птиц
Куршская коса и орнитологическая станцияКуршская коса и орнитологическая станцияКуршская коса и орнитологическая станция
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Велопутешествие, прогулка по Зеленоградску и пикник на пляже

Мы выспались, набрались сил и готовы к новым приключениям!

Собираем в рюкзачки перекусы и солнцезащитный крем и выдвигаемся на электричку. Едем в «город котиков» — Зеленоградск. Прогуляемся по его уютным, солнечным улочкам, где каждый домик словно из сказки.

А потом идём в пункт проката за велосипедами! Теперь мы — отважные велопутешественники, готовые покорять километры.

Впереди — интересный путь по живописной велодорожке. Мчим через сосновый бор и дубовые рощи, сквозь листву пробиваются солнечные лучи, а вдали то и дело мелькает синева Балтийского моря.

На середине пути устраиваем пикник на пляже.

После отдыха возвращаемся в Зеленоградск. Вечером провожаем закат на морском побережье, гладим котиков и едем в Калининград.

  • Велопрогулка 10-20 км
  • Пикник на пляже
  • Провожаем закат
Велопутешествие, прогулка по Зеленоградску и пикник на пляжеВелопутешествие, прогулка по Зеленоградску и пикник на пляжеВелопутешествие, прогулка по Зеленоградску и пикник на пляже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия в средневековый парк-музей

Сегодня после завтрака мы сядем в машину времени и отправимся в средневековье.

Парк-музей был построен не так давно, силами спортивно-исторического клуба, но уже разросся и обрел популярность. Это реконструкция укреплённого поселения XII‑XIV веков, характерного для юго-восточной Балтии.

Здесь проходят фестивали, турниры, интересные мастер-классы. Все постройки соответствуют реально существовавшим прототипам, в строительстве используются только аутентичные материалы.

Узнаем и попробуем много нового. Примерим на себя будни жителя средневековья и классно проведем время.

Вечером устроим прощальную свечку. Расскажем друг другу, что увезем с собой в шкатулках воспоминаний, ещё раз проживем классные моменты нашего путешествия

  • Автобусная экскурсия в средневековое городище (едем 120 км)
  • Ремесленные мастер-классы, стрельба из лука
Экскурсия в средневековый парк-музейЭкскурсия в средневековый парк-музейЭкскурсия в средневековый парк-музей
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Прощание с Калининградом

До отъезда еще успеем попрощаться с Калининградом, прогуляться к Верхнему пруду и музею янтаря, накупить сувениров.

Отправляемся домой с полными чемоданами впечатлений, украшений и вкусностей.

* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Прощание с КалининградомПрощание с КалининградомПрощание с Калининградом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Живем в уютном гостевом доме в историческом районе Калининграда — Амалиенау.

Варианты проживания

Гостевой дом

5 ночей

Размещение по 2-3 человека в комнате.

Гостевой дом оснащен тремя ванными комнатами с душевыми, санузлами и просторной общей кухней со всем необходимым.

Гостевой домГостевой домГостевой дом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3-местных номерах
  • Все завтраки, обеды в 3 и 5 день
  • Экскурсия на байдарках по центру Калининграда
  • Автобусная экскурсия по Куршской косе с местным гидом
  • Экскурсия в средневековый парк-музей
  • Посещение орнитологической станции кольцевания птиц
  • Прокат велосипедов
  • Пикник на пляже во время велопрогулки
  • Экологический сбор
  • Проезд из Калининграда до Зеленоградска и обратно
  • Входной билет в Музей Мирового океана
  • Групповая аптечка
  • Услуги лучших семейных инструкторов
  • Творческие занятия, мастер-классы и квесты для детей и взрослых
  • Творческий реквизит
Что не входит в цену
  • Дорога до Калининграда и обратно
  • Обеды в 1, 2 и 4 день, ужины
  • Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
  • Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Наш тур сочетает в себе прогулки по городам, пляжам и паркам, автомобильные экскурсии и активные приключения на велосипедах и байдарках. Позаботьтесь о том, чтобы вам и вашему ребенку было комфортно в любую погоду.

Весной и осенью в Калининградской области средняя температура +15 градусов, летом +20-25. Из-за морского климата нередко идут дожди и дуют сильные ветра.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
  • сидушка туристическая;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • термофутболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • тапочки;
  • кроссовки;
  • удобные штаны;
  • запасные носки;
  • дождевик.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • многоразовая бутылка;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • детская индивидуальная аптечка.

Рекомендуем добавить:

  • термос;
  • фотоаппарат;
  • платье.
Как организовано питание на маршруте?

В Калининграде завтракать будем в гостинице. Завтраки готовим по дежурствам.

Обедать и ужинать вы можете в кафе или ресторанах, обязательно надо попробовать местную рыбу.

В 3 и 5 день обеды включены в экскурсию, также на велосипедной прогулке предусмотрен пикник на пляже.

Какие будут байдарки? Сможем ли мы участвовать в байдарочной экскурсии, если никогда не ходили на байдарках? Как сидят дети в байдарках?

Мы используем двухместные пластиковые байдарки.

Ключевые преимущества наших байдарок

  • Очень устойчивые из-за особой конструкции, эти байдарки не переворачиваются даже при сильном волнении.
  • Удобство управления для новичков.
  • Удобные сиденья.

В стандартный комплект входит:

  • весла по количеству гребцов;
  • взрослые и детские спасательные жилеты;
  • радиооборудование, чтобы можно было слышать экскурсию на расстоянии.

Как сидят дети в байдарках?

Мы заботимся о безопасности и комфорте ваших детей на воде: каждый ребенок сидит на собственном удобном сиденье (не на коленях!) в одной байдарке с родителем или ответственным взрослым. Это:

  • безопасно;
  • комфортно;
  • позволяет участвовать в гребле (если ребенок достаточно взрослый).

Даже если вы никогда не ходили на байдарке, не беспокойтесь, вы справитесь, и вам понравится. На берегу будет проведен подробный инструктаж. Прелесть байдарок в том, что не обладая особой физической силой можно пройти большое расстояние, не сильно устав.

А если ребёнку не понравится?

Многие мамы и папы переживают об этом, особенно если их сын или дочь стеснительные или предпочитают тишину шумным играм. Мы знаем: все дети разные — кто‑то сразу включается в общее веселье, а кому‑то нужно время, чтобы освоиться. И это нормально!

У нас нет строгих правил «все должны участвовать». Ребёнок сам выбирает, чем заняться: отправиться на приключение с новыми друзьями или отдохнуть в уютном уголке, мастерить поделки или просто наблюдать за происходящим. Главное — чтобы ему было комфортно.

Наши инструкторы умеют мягко вовлекать даже самых скромных детей — без давления, с искренним вниманием. Опыт показывает: через день‑два даже те, кто сначала сторонился компании, с удовольствием присоединяются к играм/водным прогулкам/мастер-классам.

А ещё у нас есть «секретный ингредиент» — тёплая, почти домашняя атмосфера. Дети быстро это чувствуют и часто уезжают со слезами, потому что не хотят прощаться с новыми друзьями. И, конечно, с нетерпением ждут следующей поездки с турклубом!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

