1 день

Знакомство с Калининградом

Встречаемся с группой в Калининграде в нашем комфортном гостевом доме и отправляемся на прогулку по городу.

Нас ждет увлекательный квест: ищем хомлинов на улицах. Хомлины — крошечные хранители Калининграда, их бронзовые фигурки установлены в разных районах города. Так, следуя за хомлинами, мы прогуляемся по исторической части, пройдем по набережным и паркам.

Конечно, нам потребуются привалы в ресторанах с местной кухней и стратегические запасы вкусняшек для вечерних посиделок-знакомств.

Увлекательный квест по городу

Пеший маршрут примерно 5 км

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160