Тур-знакомство с Калининградом и окрестностями: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Балтийск

Сделать янтарный браслет, полюбоваться Куршской косой и погулять по самому западному городу
Этот тур проведёт вас по самым живописным и значимым местам региона: от уютных курортных улочек Светлогорска до средневековых фортификаций Кёнигсберга, от бескрайних дюн Куршской косы до военного порта Балтийска.

Вы прогуляетесь по старинным немецким кварталам, услышите орган в Кафедральном соборе, подниметесь на Высоту Эфа, попробуете местные деликатесы, узнаете всё о янтаре и даже отправитесь на морскую прогулку.
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой взять удобную одежду и обувь по сезону.

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. До 4 участников — поездка на Toyota RAV4. От 5 до 7 участников — на 8-местном микроавтобусе (Hyundai или Volkswagen).

Возраст участников. 10+. Скидка для детей до 16 лет — 10%.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство со Светлогорском

Мы встретим вас в аэропорту «Храброво», выбирайте удобный рейс, прилетающий до 12:00. Далее отправимся в Светлогорск, заселимся в уютный отель.

После обеда нас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Светлогорску. Этот курортный город, сохранивший атмосферу Восточной Пруссии, очаровывает своими живописными улочками, утопающими в зелени, и сказочными домиками. Гид, который провёл более тысячи экскурсий, расскажет интересные факты и легенды о городе.

Знакомство со Светлогорском
2 день

Кёнигсберг

После завтрака в 10:00 отправляемся в Калининград. Первая остановка — 5-й форт, одно из сохранившихся фортификационных сооружений города. Затем проедем по району Амалиенау, где сохранились старинные виллы немецкой аристократии.

На набережной Петра I увидим Музей Мирового океана, а затем пообедаем в одном из ресторанов города. После обеда прогуляемся по Рыбной деревне, посетим Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта. У нас будет возможность послушать органный концерт в соборе, а затем — заглянуть в Музей марципана, где вы узнаете историю этого лакомства и сможете приобрести сладкие сувениры.

Вечером возвращаемся в Светлогорск.

Кёнигсберг
3 день

Янтарный

Сегодня мы отправимся в посёлок Янтарный, чтобы узнать всё о «солнечном камне». В 9:15 выезжаем из Светлогорска.

Посетим музей и карьер Янтарного комбината — крупнейшего в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем о его запасах и даже попробуем сами найти кусочки янтаря в специальной песочнице. Всё найденное можно будет забрать с собой. Затем заглянем в пирамиду для восстановления биополя и загадаем желание.

Продолжим знакомство с янтарём на мастер-классе по изготовлению браслетов. После этого пообедаем в кафе с видом на море.

Во второй половине дня прогуляемся по центру Янтарного, где увидим кирху 19 века, площадь Город мастеров, парк имени Морица Беккера, а также знаменитый пляж, отмеченный международной наградой «Голубой флаг». Если погода позволит, у нас будет час свободного времени для отдыха у моря.

Перед отъездом зайдём в магазин янтарных изделий, где можно выбрать украшения или сувениры на память.

Янтарный
4 день

Балтийск

После завтрака в 10:00 отправляемся в Балтийск — самый западный город России.

Здесь мы увидим величественную крепость Пиллау и узнаем её связь с российской историей. Затем нас ждёт прогулка на катере: пройдём вдоль набережной, увидим военные корабли и памятник Елизавете Петровне, а затем высадимся на Балтийской косе.

На косе у нас будет двухчасовая экскурсия: заглянем в ангары бывшего аэродрома Нойтиф, посетим музей «Старый Люнет», выпьем чай или кофе с пирогами, а затем дойдём до Западного форта и выйдем к пляжу.

Вернувшись на пароме в Балтийск, пообедаем в уютном кафе у набережной. После этого продолжим знакомство с городом: увидим памятник Петру I, самый старый маяк Калининградской области и самую большую в мире женскую конную статую — памятник Елизавете Петровне. Прогуляемся по Северному молу и сделаем фото в самой западной точке страны.

К вечеру возвращаемся в Светлогорск.

Балтийск
5 день

Куршская коса и Зеленоградск

В 9:00 выезжаем в национальный парк «Куршская коса». Первую остановку сделаем у моря, чтобы познакомиться с авандюнами и фашинами. Здесь можно сделать прекрасные фотографии. На парковке у нас будет возможность попробовать знаменитые куршские лепёшки.

Затем отправимся на орнитологическую станцию (с апреля по октябрь), где увидим крупнейшие в мире ловушки для птиц и узнаем, зачем их кольцуют.

Следующая остановка — Высота Эфа, самая популярная смотровая площадка Куршской косы. Поднимемся по оборудованной тропе, откуда откроются потрясающие виды на дюны, море и залив. Сделаем красивые снимки и отправимся на обед в кафе посёлка Рыбачий, где подают вкуснейшую копчёную рыбу. Желающие смогут купить её с собой в вакуумной упаковке.

После обеда переедем в Зеленоградск — «город кошек». Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой и заглянем на променад у моря.

Последняя остановка — семейная сыроварня «Шаакен Дорф». Здесь мы продегустируем местные сыры и шоколад, попробуем вино и сможем приобрести понравившиеся продукты.

По дороге обратно в Светлогорск проедем через курортный Пионерский и мимо правительственной резиденции.

Куршская коса и Зеленоградск
6 день

Окончание тура

Утром позавтракаем и неспешно соберём вещи. До 12:00 выселимся из отеля и отправимся на прогулку к морю. По традиции бросим монетку, чтобы снова вернуться в этот удивительный край. Затем пообедаем в кафе с прекрасным видом на море и поделимся впечатлениями о поездке.

После обеда вас ждёт трансфер в аэропорт. Можно выбрать любой удобный рейс в этот день.

Окончание тура

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение (доплата составляет от 3 000 ₽ до 6 000 ₽ в сутки - в зависимости от сезона и выбранного отеля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда, 12:00
Завершение: Аэропорт Калининграда, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 2557 туристов
Живу в Калининградской области, в курортном Светлогорске, 30 лет. По образованию педагог, экскурсовод, краевед, имею аккредитацию. Вместе с командой единомышленников мы проводим любые экскурсии, в том числе на автомобиле. Изучаем каждый уголок области и с удовольствием делимся интересными историями, легендами и тайнами о Восточной Пруссии. Интересуемся темой янтаря и поможем вам раскрыть тайны этого солнечного камня. С нетерпением ждём встреч!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
6 авг 2025
Побывали с мамой в туре в августе, было очень комфортно и познавательно. Наталия не только прекрасный гид, но и опытный местный житель готовый к любым погодным сюрпризам. Очень удобно наличие
читать дальше

трансфера туда и обратно, не забиваешь себе голову этой проблемой.
Светлогорск – милый благоустроенный курортный городок, одна из лучших локаций для отдыха совмещённого с плотной экскурсионной программой. Мы жили в домике сказочника, рекомендуем этот отель: чистый, просторный, семейный, – с сытными и вариативными завтраками. В туре 5 насыщенных экскурсионных дней (при этом вечера свободны, а закаты красивы) и 1 свободный день. Наталия отличный рассказчик, соблюдающий баланс между историческими фактами, юмористическими отступлениями и жизненными реалиями. Маршрут достаточно гибкий, можно выполнить все свои хотелки, а на все вопросы гид даст ответ или подскажет куда за ним пойти) Нам очень понравилась поездка, особенно довольна была мама, искушённой душе которой не так просто угодить. А сама Калининградская область, очень туристически ориентированная и гостеприимная. Этот тур мой однозначный рекомендасьон!

Мария
Мария
9 июл 2025
Тур-знакомство с Калининградом и окрестностями: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Балтийск был хорошо спланирован, не было спешки, и мы успели все, что было заявлено.
Наталья очень профессиональна, хорошо владеет информацией и умеет интересно ее подать, кроме того очень дружелюбна и терпелива, отвечала на все наши вопросы!
Мы остались очень довольны и с удовольствием порекомендуем этот тур и его организатора Наталью другим!
Тур-знакомство с Калининградом и окрестностями: Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный и Балтийск был хорошо спланирован, не было спешки,

Тур входит в следующие категории Калининграда

