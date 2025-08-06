Вы прогуляетесь по старинным немецким кварталам, услышите орган в Кафедральном соборе, подниметесь на Высоту Эфа, попробуете местные деликатесы, узнаете всё о янтаре и даже отправитесь на морскую прогулку.
Описание тура
Организационные детали
С собой взять удобную одежду и обувь по сезону.
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. До 4 участников — поездка на Toyota RAV4. От 5 до 7 участников — на 8-местном микроавтобусе (Hyundai или Volkswagen).
Возраст участников. 10+. Скидка для детей до 16 лет — 10%.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
Знакомство со Светлогорском
Мы встретим вас в аэропорту «Храброво», выбирайте удобный рейс, прилетающий до 12:00. Далее отправимся в Светлогорск, заселимся в уютный отель.
После обеда нас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по Светлогорску. Этот курортный город, сохранивший атмосферу Восточной Пруссии, очаровывает своими живописными улочками, утопающими в зелени, и сказочными домиками. Гид, который провёл более тысячи экскурсий, расскажет интересные факты и легенды о городе.
Кёнигсберг
После завтрака в 10:00 отправляемся в Калининград. Первая остановка — 5-й форт, одно из сохранившихся фортификационных сооружений города. Затем проедем по району Амалиенау, где сохранились старинные виллы немецкой аристократии.
На набережной Петра I увидим Музей Мирового океана, а затем пообедаем в одном из ресторанов города. После обеда прогуляемся по Рыбной деревне, посетим Кафедральный собор и могилу Иммануила Канта. У нас будет возможность послушать органный концерт в соборе, а затем — заглянуть в Музей марципана, где вы узнаете историю этого лакомства и сможете приобрести сладкие сувениры.
Вечером возвращаемся в Светлогорск.
Янтарный
Сегодня мы отправимся в посёлок Янтарный, чтобы узнать всё о «солнечном камне». В 9:15 выезжаем из Светлогорска.
Посетим музей и карьер Янтарного комбината — крупнейшего в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем о его запасах и даже попробуем сами найти кусочки янтаря в специальной песочнице. Всё найденное можно будет забрать с собой. Затем заглянем в пирамиду для восстановления биополя и загадаем желание.
Продолжим знакомство с янтарём на мастер-классе по изготовлению браслетов. После этого пообедаем в кафе с видом на море.
Во второй половине дня прогуляемся по центру Янтарного, где увидим кирху 19 века, площадь Город мастеров, парк имени Морица Беккера, а также знаменитый пляж, отмеченный международной наградой «Голубой флаг». Если погода позволит, у нас будет час свободного времени для отдыха у моря.
Перед отъездом зайдём в магазин янтарных изделий, где можно выбрать украшения или сувениры на память.
Балтийск
После завтрака в 10:00 отправляемся в Балтийск — самый западный город России.
Здесь мы увидим величественную крепость Пиллау и узнаем её связь с российской историей. Затем нас ждёт прогулка на катере: пройдём вдоль набережной, увидим военные корабли и памятник Елизавете Петровне, а затем высадимся на Балтийской косе.
На косе у нас будет двухчасовая экскурсия: заглянем в ангары бывшего аэродрома Нойтиф, посетим музей «Старый Люнет», выпьем чай или кофе с пирогами, а затем дойдём до Западного форта и выйдем к пляжу.
Вернувшись на пароме в Балтийск, пообедаем в уютном кафе у набережной. После этого продолжим знакомство с городом: увидим памятник Петру I, самый старый маяк Калининградской области и самую большую в мире женскую конную статую — памятник Елизавете Петровне. Прогуляемся по Северному молу и сделаем фото в самой западной точке страны.
К вечеру возвращаемся в Светлогорск.
Куршская коса и Зеленоградск
В 9:00 выезжаем в национальный парк «Куршская коса». Первую остановку сделаем у моря, чтобы познакомиться с авандюнами и фашинами. Здесь можно сделать прекрасные фотографии. На парковке у нас будет возможность попробовать знаменитые куршские лепёшки.
Затем отправимся на орнитологическую станцию (с апреля по октябрь), где увидим крупнейшие в мире ловушки для птиц и узнаем, зачем их кольцуют.
Следующая остановка — Высота Эфа, самая популярная смотровая площадка Куршской косы. Поднимемся по оборудованной тропе, откуда откроются потрясающие виды на дюны, море и залив. Сделаем красивые снимки и отправимся на обед в кафе посёлка Рыбачий, где подают вкуснейшую копчёную рыбу. Желающие смогут купить её с собой в вакуумной упаковке.
После обеда переедем в Зеленоградск — «город кошек». Пройдёмся по Курортному проспекту, полюбуемся старинной архитектурой и заглянем на променад у моря.
Последняя остановка — семейная сыроварня «Шаакен Дорф». Здесь мы продегустируем местные сыры и шоколад, попробуем вино и сможем приобрести понравившиеся продукты.
По дороге обратно в Светлогорск проедем через курортный Пионерский и мимо правительственной резиденции.
Окончание тура
Утром позавтракаем и неспешно соберём вещи. До 12:00 выселимся из отеля и отправимся на прогулку к морю. По традиции бросим монетку, чтобы снова вернуться в этот удивительный край. Затем пообедаем в кафе с прекрасным видом на море и поделимся впечатлениями о поездке.
После обеда вас ждёт трансфер в аэропорт. Можно выбрать любой удобный рейс в этот день.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение (доплата составляет от 3 000 ₽ до 6 000 ₽ в сутки - в зависимости от сезона и выбранного отеля)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Наталья очень профессиональна, хорошо владеет информацией и умеет интересно ее подать, кроме того очень дружелюбна и терпелива, отвечала на все наши вопросы!
Мы остались очень довольны и с удовольствием порекомендуем этот тур и его организатора Наталью другим!