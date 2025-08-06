Сегодня мы отправимся в посёлок Янтарный, чтобы узнать всё о «солнечном камне». В 9:15 выезжаем из Светлогорска.

Посетим музей и карьер Янтарного комбината — крупнейшего в мире по промышленной добыче янтаря. Узнаем о его запасах и даже попробуем сами найти кусочки янтаря в специальной песочнице. Всё найденное можно будет забрать с собой. Затем заглянем в пирамиду для восстановления биополя и загадаем желание.

Продолжим знакомство с янтарём на мастер-классе по изготовлению браслетов. После этого пообедаем в кафе с видом на море.

Во второй половине дня прогуляемся по центру Янтарного, где увидим кирху 19 века, площадь Город мастеров, парк имени Морица Беккера, а также знаменитый пляж, отмеченный международной наградой «Голубой флаг». Если погода позволит, у нас будет час свободного времени для отдыха у моря.

Перед отъездом зайдём в магазин янтарных изделий, где можно выбрать украшения или сувениры на память.