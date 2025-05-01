Велоперезагрузка у моря: Куршский залив, Калининград и Светлогорск (всё включено)

Проехать по побережью Балтики, залезть на маяк 19 века и увидеть потаённые и тихие уголки городов
Надоели обычные экскурсии и хочется больше движа и уединённых мест? Поехали с нами в велопутешествие по Калининградской области — будет душевно, красиво и активно! Промчимся по улочкам и паркам Кёнигсберга,
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заглядывая в скрытые от глаз уголки.

Насладимся морским бризом и рассмотрим усадьбы с черепичными крышами в поездке вдоль Куршского залива. В Светлогорске добавим разнообразия и сменим велосипеды на электросамокаты. А ещё поднимемся на старинный маяк и полюбуемся панорамой моря.

Вы сможете отключить голову и ни о чём не думать — мы позаботимся о вашем комфорте, вкусно накормим и предоставим всё необходимое снаряжение.

Велоперезагрузка у моря: Куршский залив, Калининград и Светлогорск (всё включено)
Велоперезагрузка у моря: Куршский залив, Калининград и Светлогорск (всё включено)
Велоперезагрузка у моря: Куршский залив, Калининград и Светлогорск (всё включено)
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.

Во время путешествия вы будете жить в хостеле Friday Center по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189Б. От аэропорта удобнее всего добираться на такси (30-40 минут).

Важно взять: домашние тапочки, обувь для посещения бассейна и сауны, дождевик, головной убор, одежду по погоде, удобную для пеших прогулок обувь, купальные и гигиенические принадлежности, личные лекарства.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур. Бесплатная аннуляция бронирования возможна только в случае, если вы сами найдёте себе замену или у нас получится найти туриста на ваше место.

За 2 дня до старта вы будете добавлены в общий чат в Telegram.

Проживание. В современном и комфортабельном хостеле, признанном лучшим в России в 2022 году. В 2-местных номерах с общей ванной комнатой. Проводится ежедневная уборка. К вашим услугам: 2 кухни с новой техникой и посудой, тренажёрный зал, бассейн, сауна, гладильная и сушильная комнаты, настольный теннис, внутренние и внешние зоны отдыха с настольными играми и книгами, кафе, охраняемая парковка, конференц-зал. Постельное бельё, полотенца, фен, чистящие принадлежности для одежды и обуви, зонты и дождевики предоставляются. За доплату возможно 1-местное размещение и в номере с собственной ванной комнатой.

Питание. Завтраки, обеды, ужины и питьевая вода в течение дня включены. На кухне хостела в свободном доступе: свежесваренный кофе, чай, печенье, сливки.

Транспорт. Трансферы на Mercedes-Benz Sprinter или автобусе Yutong. Активная часть — на велосипедах Riverside 900 (силиконовые сиденья и анатомические ручки). Выдаются светоотражающие элементы, шлемы, рюкзаки и фляги для воды.

Дети. От 14 лет.

Уровень сложности. Тур активный. Для участия нужны базовые навыки управления велосипедом. В день проезжаем максимум 45 км. Будут регулярные остановки на отдых, питание и пополнение воды.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Калининград

Размещение в хостеле до 17:00. После чего проведём небольшой брифинг: познакомимся друг с другом и обсудим дальнейшие планы. Далее подготовим велосипеды к предстоящему активному путешествию.

Вечером — приветственный ужин.

Привет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, КалининградПривет, Калининград
2 день

На велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маяк

Позавтракаем и отправимся к Куршскому заливу. Сегодня проедем 45 км по асфальтированной дороге и грунту вдоль побережья. Мимо нас пронесутся старинные усадьбы с красными черепичными крышами, рыбацкие причалы и бесконечные цветущие поля. Устроим обед-пикник и отдохнём.

Затем посетим маяк 19 века, откуда открывается завораживающий вид на Балтику. Во время экскурсии вы также узнаете, как развивался рыбный промысел в Кёнигсберге.

Ужин — в кафе хостела.

На велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маякНа велосипедах вдоль Куршского залива и экскурсия на маяк
3 день

По Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатах

Сегодня вас ждёт велопрогулка по Калининграду на 45 км — успеем увидеть больше, чем пешком, и посетим локации без большого скопления туристов. По дороге вы услышите интересные рассказы о городе и познакомитесь с его историей. Проедем по тайным закоулкам, о которых знают только местные, и прокатимся по живописным паркам.

Обед будет в кафе нашего хостела. Затем на автобусе отправимся в Светлогорск — курортный городок на берегу Балтийского моря, известный густыми хвойными лесами, чистым воздухом и немецкой архитектурой в стиле фахверк. Здесь сменим велосипеды на электросамокаты и промчимся по улицам Раушена (так раньше назывался город), любуясь старинными виллами и роскошными садами. Насладимся тишиной и спокойствием курорта, вдоволь надышимся морским бризом и вернёмся в Калининград.

Ужин — в кафе хостела.

По Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатахПо Калининграду на велосипедах, по Светлогорску на электросамокатах
4 день

Отъезд

В галерее вы можете увидеть примеры завтраков, которые подаются в кафе хостела.

Выезд из номеров до 12:00. Вы можете оставить вещи в хостеле и самостоятельно прогуляться по Калининграду.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Низкий сезон36 900 ₽
Высокий сезон (лето, майские праздники)41 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Аренда велосипедов и специального снаряжения
  • Услуги гидов
  • Экскурсии по программе (на маяк и по Светлогорску на электросамокатах)
  • Ранний заезд (с 8:00, при наличии свободных номеров)
  • Помощь администратора хостела по любым вопросам 24/7
  • Групповая аптечка
  • Радиооборудование во время пеших экскурсий (наушники)
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Трансферы из/до аэропорта
  • По желанию:
  • 1-местное размещение в номере с общей ванной комнатой - доплата 3000 ₽
  • 1-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 7500 ₽
  • 2-местное размещение в номере с собственной ванной комнатой - доплата 6000 ₽ (доступно только при бронировании для двоих)
  • Посещение бассейна (6:00-11:00) - 250 ₽
  • Посещение бассейна и сауны (18:00-23:00) - 400 ₽
  • Посещение спортзала - 200 ₽ за сутки
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур
  • Обратите внимание, стоимость актуальна для туров в низкий сезон (34 900 ₽)
  • Летние туры и на майские праздники - 39 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 14:00 до 17:00, точный адрес вы узнаете после бронирования
Завершение: Г. Калининград, хостел, выезд до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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