Надоели обычные экскурсии и хочется больше движа и уединённых мест? Поехали с нами в велопутешествие по Калининградской области — будет душевно, красиво и активно! Промчимся по улочкам и паркам Кёнигсберга,

заглядывая в скрытые от глаз уголки. Насладимся морским бризом и рассмотрим усадьбы с черепичными крышами в поездке вдоль Куршского залива. В Светлогорске добавим разнообразия и сменим велосипеды на электросамокаты. А ещё поднимемся на старинный маяк и полюбуемся панорамой моря. Вы сможете отключить голову и ни о чём не думать — мы позаботимся о вашем комфорте, вкусно накормим и предоставим всё необходимое снаряжение.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.

Во время путешествия вы будете жить в хостеле Friday Center по адресу: г. Калининград, проспект Победы, 189Б. От аэропорта удобнее всего добираться на такси (30-40 минут).

Важно взять: домашние тапочки, обувь для посещения бассейна и сауны, дождевик, головной убор, одежду по погоде, удобную для пеших прогулок обувь, купальные и гигиенические принадлежности, личные лекарства.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (10%), необходимо перевести напрямую организатору 30% от стоимости тура или сразу полную оплату за тур. Бесплатная аннуляция бронирования возможна только в случае, если вы сами найдёте себе замену или у нас получится найти туриста на ваше место.

За 2 дня до старта вы будете добавлены в общий чат в Telegram.