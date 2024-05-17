Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»
Всего за 4 дня мы преодолеем 80 километров, увидим бескрайние цветущие поля и густые леса и даже заглянем в кирху, из которой Наполеон вёл наблюдение за своими войсками. Питание, экскурсии и прокат «железных коней» уже включены в стоимость!
мая
июл
авг
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.
Проживание. В хостеле в двухместных номерах с общей ванной комнатой. За доплату возможно одноместное размещение и размещение в номерах с ванной.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Уровень сложности. Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград, брифинг
Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до места проживания, где до 16:30 разместитесь в номерах. Отдохнёте после дороги, пообедаете и погуляете по городу, а затем проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.
Вечером соберёмся на приветственный ужин.
Первый заезд «Знаменск - Правдинск», район Амалиенау
После завтрака выезжаем на юго-восток. Сегодня вас ждёт путешествие по маршруту «Знаменск — Правдинск». Преодолеем 40 километров без резких перепадов высот. Полюбуемся лесами, цветущими полями, увидим древние руины, липовые аллеи и «пряничные домики». Перекусим в кирхе, из которой Наполеон Бонапарт наблюдал за своими войсками.
Затем вернёмся в Калининград и отправимся на прогулку по району Амалиенау, известному благодаря своим роскошными особнякам. Проникнемся аутентичной атмосферой этого места и узнаем, какие традиции до сих пор здесь сохранились.
Ужин — в хостеле.
Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"
Позавтракав, отправимся на северо-восток Калининградской области. «Седлаем» велосипеды и катаемся по «Калининградской Венеции». Проедем по одному из самых красивых маршрутов российской Балтики. Преодолеем 40 километров и увидим множество каналов и ручейков.
После обеда пересаживаемся в автобус и едем в Советск или Тильзит. Вы узнаете историю Тильзитского мира, полюбуетесь местной архитектурой и посетите мост королевы Луизы. Уже догадались, откуда своё название получил сыр «Тильзитер»? Попробуем всемирно известный продукт и прогуляемся по уютным улочкам города.
К ужину вернёмся в хостел.
Окончание тура
Сегодня предлагаем вам самостоятельно исследовать красоты Кёнигсберга и закупиться сувенирами, ведь выселиться из хостела можно до 18:00. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов
- Экскурсии и велосипедные прогулки
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Трансфер из/до аэропорта
- Доплата за одноместное размещение:
- В двухместном номере с общей ванной комнатой - 3 000 руб
- В двухместном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 руб
- Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 6 000 руб. (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
- Дополнительная ночь (в день приезда/отъезда) - от 2 400 руб. за номер в сутки (с завтраком)