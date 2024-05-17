Время крутить педали: балтийский велотур
Авторский тур в Калининграде

Побывать в Советске, погулять по Амалиенау и увидеть «Калининградскую Венецию»

Отправляемся пробовать «Тильзитер», гонять по калининградским просторам на велосипеде и наслаждаться атмосферой Кёнигсберга.

Всего за 4 дня мы преодолеем 80 километров, увидим бескрайние цветущие поля и густые леса и даже заглянем в кирху, из которой Наполеон вёл наблюдение за своими войсками. Питание, экскурсии и прокат «железных коней» уже включены в стоимость!
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Время крутить педали: балтийский велотур
Ближайшие даты:
17
мая
26
июл
26
авг
25
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.

Проживание. В хостеле в двухместных номерах с общей ванной комнатой. За доплату возможно одноместное размещение и размещение в номерах с ванной.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Уровень сложности. Для участия в туре нужны базовые навыки управления велосипедом.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград, брифинг

Прилетев в Калининград, вы сможете самостоятельно добраться до места проживания, где до 16:30 разместитесь в номерах. Отдохнёте после дороги, пообедаете и погуляете по городу, а затем проведём небольшой брифинг, познакомимся друг с другом поближе и обсудим дальнейшие планы.

Вечером соберёмся на приветственный ужин.

Прибытие в Калининград, брифингПрибытие в Калининград, брифингПрибытие в Калининград, брифингПрибытие в Калининград, брифинг
2 день

Первый заезд «Знаменск - Правдинск», район Амалиенау

После завтрака выезжаем на юго-восток. Сегодня вас ждёт путешествие по маршруту «Знаменск — Правдинск». Преодолеем 40 километров без резких перепадов высот. Полюбуемся лесами, цветущими полями, увидим древние руины, липовые аллеи и «пряничные домики». Перекусим в кирхе, из которой Наполеон Бонапарт наблюдал за своими войсками.

Затем вернёмся в Калининград и отправимся на прогулку по району Амалиенау, известному благодаря своим роскошными особнякам. Проникнемся аутентичной атмосферой этого места и узнаем, какие традиции до сих пор здесь сохранились.

Ужин — в хостеле.

Первый заезд «Знаменск - Правдинск», район АмалиенауПервый заезд «Знаменск - Правдинск», район АмалиенауПервый заезд «Знаменск - Правдинск», район АмалиенауПервый заезд «Знаменск - Правдинск», район Амалиенау
3 день

Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"

Позавтракав, отправимся на северо-восток Калининградской области. «Седлаем» велосипеды и катаемся по «Калининградской Венеции». Проедем по одному из самых красивых маршрутов российской Балтики. Преодолеем 40 километров и увидим множество каналов и ручейков.

После обеда пересаживаемся в автобус и едем в Советск или Тильзит. Вы узнаете историю Тильзитского мира, полюбуетесь местной архитектурой и посетите мост королевы Луизы. Уже догадались, откуда своё название получил сыр «Тильзитер»? Попробуем всемирно известный продукт и прогуляемся по уютным улочкам города.

К ужину вернёмся в хостел.

Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"Советск - "город мира и сыра", красоты "Калининградской Венеции"
4 день

Окончание тура

Сегодня предлагаем вам самостоятельно исследовать красоты Кёнигсберга и закупиться сувенирами, ведь выселиться из хостела можно до 18:00. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов
  • Экскурсии и велосипедные прогулки
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Доплата за одноместное размещение:
  • В двухместном номере с общей ванной комнатой - 3 000 руб
  • В двухместном номере с собственной ванной комнатой - 7 500 руб
  • Двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой - 6 000 руб. (двухместное размещение в двухместном номере с собственной ванной комнатой доступно только при бронировании на 2 человека с проживанием в одном номере)
  • Дополнительная ночь (в день приезда/отъезда) - от 2 400 руб. за номер в сутки (с завтраком)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хостел, с 08:00 до 16:30
Завершение: Хостел, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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