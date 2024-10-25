Активности – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Активности» в Калининграде, цены от 34 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Время крутить педали: велотур с комфортом (всё включено)
На велосипеде
4 дня
Время крутить педали: велотур с комфортом (всё включено)
Побывать в немецкой школе, попробовать сыр «Тильзитер» на его родине и проветрить голову
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 8:00 до 16:30,...
25 окт в 08:00
39 900 за человека
Трип по Калининградской области на велосипедах, электросамокатах и сапах: всё включено
На самокатах
На велосипеде
SUP-прогулки
4 дня
Трип по Калининградской области на велосипедах, электросамокатах и сапах: всё включено
Увидеть значимые достопримечательности Калининграда, Светлогорска и Зеленоградска в активном формате
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 8:00 до 15:00,...
17 окт в 08:00
39 900 за человека
В объятиях снежной Балтики: зимние забавы, знаковые локации и отдых в лесном шале
4 дня
В объятиях снежной Балтики: зимние забавы, знаковые локации и отдых в лесном шале
Покататься на коньках и ватрушках, прочувствовать атмосферу Роминты и погулять по Зеленоградску
Начало: Аэропорт Калининграда, 11:00
17 дек в 11:00
21 янв в 11:00
34 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Активности»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Время крутить педали: велотур с комфортом (всё включено)
  2. Трип по Калининградской области на велосипедах, электросамокатах и сапах: всё включено
  3. В объятиях снежной Балтики: зимние забавы, знаковые локации и отдых в лесном шале
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Балтийское море
  4. Кафедральный собор
  5. Остров Канта
  6. Танцующий лес
  7. Рыбная деревня
  8. Янтарный комбинат
  9. Замок Шаакен
  10. Балтийская коса
Сколько стоит тур в Калининграде в октябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Активности" можно забронировать 3 тура от 34 900 до 39 900.
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