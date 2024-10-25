4 дня
Время крутить педали: велотур с комфортом (всё включено)
Побывать в немецкой школе, попробовать сыр «Тильзитер» на его родине и проветрить голову
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 8:00 до 16:30,...
25 окт в 08:00
39 900₽ за человека
4 дня
Трип по Калининградской области на велосипедах, электросамокатах и сапах: всё включено
Увидеть значимые достопримечательности Калининграда, Светлогорска и Зеленоградска в активном формате
Начало: Г. Калининград, хостел, заселение с 8:00 до 15:00,...
17 окт в 08:00
39 900₽ за человека
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В объятиях снежной Балтики: зимние забавы, знаковые локации и отдых в лесном шале
Покататься на коньках и ватрушках, прочувствовать атмосферу Роминты и погулять по Зеленоградску
Начало: Аэропорт Калининграда, 11:00
17 дек в 11:00
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34 900₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Активности»
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