Экскурсия в Тарусу: узнайте о жизни и творчестве Константина Паустовского
Таруса – маленький городок Калужской области, пленяющий своей патриархальностью и красотой. Здесь до сих пор живет русская душа с ее гостеприимством и духовностью. Таруса сохранила не только свой исторический облик, но и уютную атмосферу провинциальной старины.
С этим городом связана история жизни и творчества многих художников и поэтов, писателей и режиссеров, таких как Марина Цветаева, Константин Паустовский, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Заболоцкий, Василий Поленов, Святослав Рихтер.
С этим городом связана история жизни и творчества многих художников и поэтов, писателей и режиссеров, таких как Марина Цветаева, Константин Паустовский, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Заболоцкий, Василий Поленов, Святослав Рихтер.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Таруса
- Музей-заповедник художника В. Д. Поленова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Таруса – маленький городок Калужской области, пленяющий своей патриархальностью и красотой. Здесь до сих пор живет русская душа с ее гостеприимством и духовностью. Таруса сохранила не только свой исторический облик, но и уютную атмосферу провинциальной старины. С этим городом связана история жизни и творчества многих художников и поэтов, писателей и режиссеров, таких как Марина Цветаева, Константин Паустовский, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Заболоцкий, Василий Поленов, Святослав Рихтер.
А на противоположном берегу Оки стоит стоит чудесная усадьба знаменитого художника Василия Дмитриевича Поленова, построенная по его собственному проекту. Подлинная обстановка, коллекция прекрасной живописи, прекрасная атмосфера, удивительная диорама не оставят никого равнодушными.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Билеты в усадьбу художника В. Д. Поленова
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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