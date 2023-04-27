Об экскурсии

Таруса – маленький городок Калужской области, пленяющий своей патриархальностью и красотой. Здесь до сих пор живет русская душа с ее гостеприимством и духовностью. Таруса сохранила не только свой исторический облик, но и уютную атмосферу провинциальной старины. С этим городом связана история жизни и творчества многих художников и поэтов, писателей и режиссеров, таких как Марина Цветаева, Константин Паустовский, Виктор Борисов-Мусатов, Николай Заболоцкий, Василий Поленов, Святослав Рихтер.

А на противоположном берегу Оки стоит стоит чудесная усадьба знаменитого художника Василия Дмитриевича Поленова, построенная по его собственному проекту. Подлинная обстановка, коллекция прекрасной живописи, прекрасная атмосфера, удивительная диорама не оставят никого равнодушными.