таруса – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «таруса» в Калуге, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
Отправиться из Калуги к домам-музеям русских литераторов и современным арт-ярмаркам
Начало: Калуга
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Калуги в Тарусу
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Таруса: сердце русской культуры
Путешествие в Тарусу подарит незабываемые впечатления. Узнайте, почему этот город вдохновлял великих творцов, и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: По договоренности
Расписание: В воскресенье
11 мая в 10:00
18 мая в 10:00
6000 ₽ за экскурсию
Путешествие в Тарусу: российский Биарриц
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Тарусу: Российский Биарриц
Насладитесь красотой природы и культурным наследием Тарусы. Прогулка по улицам, знакомство с историей и вдохновляющие виды на Оку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «таруса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
  2. Из Калуги в Тарусу
  3. Путешествие в Тарусу: российский Биарриц
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Гостиный Двор
  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Церковь Косьмы и Дамиана
  7. Художественный Музей
  8. Палаты купцов Коробовых
  9. Памятник 600-летию Калуги
  10. Театральная улица
Сколько стоит экскурсия по Калуге в мае 2025
Сейчас в Калуге в категории "таруса" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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