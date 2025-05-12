Индивидуальная
до 6 чел.
Таруса, Поленово, Бехово - едем и плывём за вдохновением
Отправиться из Калуги к домам-музеям русских литераторов и современным арт-ярмаркам
Начало: Калуга
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Таруса: сердце русской культуры
Путешествие в Тарусу подарит незабываемые впечатления. Узнайте, почему этот город вдохновлял великих творцов, и насладитесь его уникальной атмосферой
Начало: По договоренности
Расписание: В воскресенье
11 мая в 10:00
18 мая в 10:00
6000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Тарусу: Российский Биарриц
Насладитесь красотой природы и культурным наследием Тарусы. Прогулка по улицам, знакомство с историей и вдохновляющие виды на Оку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «таруса»
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