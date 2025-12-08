Это путешествие наполнено пейзажами невероятной красоты, а ещё подлинными историями от старых тарусян — об удивительных тарусских дачниках.
Уютные прогулки, штрихи жизни города, чаепитие в трёхсотлетней усадьбе Истомино и знакомство с усадебной жизнью — поездка придётся по вкусу всем ценителям старинного и прекрасного!
Описание экскурсии
Таруса
- Мы прогуляемся по городу и увидим соборную площадь, дом земского врача Добротворского, памятники Цветаевой, Ахмадулиной, Паустовскому, Хлыстовское кладбище, ансамбль казначейства и старых торговых рядов и многое другое
- Пройдём по Цветаевской тропе до знаменитого камня Марины Цветаевой
- Поднимемся на Мусатовский косогор и дойдём до храма Воскресения
- Взглянем на дом Паустовского, в котором он жил, и пейзажи речки Таруски, где он так любил рыбачить
- По вашему желанию на выбор посетим музей семьи Цветаевых, музей Паустовского либо Дом литераторов
- Для вас оживут истории тарусских дачников: семьи Цветаевых, Виктора Борисова-Мусатова, Беллы Ахмадулиной, Николая Заболоцкого, Василия Ватагина, Константина Паустовского, Арсения Тарковского и многих других
Усадьба Истомино
- Вы погрузитесь в чудесную атмосферу усадебной жизни во всех её подробностях
- Окажетесь в доме, наполненном предметами искусства и живописью
- Взглянете на храм Успения Богородицы, возведённый Иваном Толстым (прадедом Льва Толстого)
- Увидите некрополь храма и старые надгробия, грот начала 19 века, парк и пруд
- Услышите историю усадьбы, первое упоминание о которой приходится на 1720 год
- Узнаете о её знаменитых владельцах, например, об одной из дочерей Кутузова — Анне Хитрово
Примерный тайминг:
9:00 — выезд из Калуги
10:10 — прибытие в Тарусу
10:20–12:40 — экскурсия по городу
13:00 — обед в кафе в живописной деревне Похвистнево
14:00 — выезд в усадьбу Истомино
14:30–16.00 — прогулка по усадьбе, экскурсия в усадебный дом
16:00 — отъезд в Калугу
17:00 — прибытие
Организационные детали
- Поездка пройдёт на минивэне Honda
- Дополнительно оплачиваются: экскурсия по усадебному дому Истомино — 500 ₽ за чел., обед — по желанию, билет в музей семьи Цветаевых — 250 ₽ за чел., билет в музей Паустовского, билет в Дом литераторов — 1000 ₽ за экскурсию
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе парка им. Циолковского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 416 туристов
Лицензированный гид, историк, искусствовед, член Союза экскурсоводов РФ. В своих путешествиях отдаю предпочтение малоформатному авторскому туризму со смыслом и содержанием, уникальными историями конкретных людей, которые одухотворяют и делают неповторимым место
