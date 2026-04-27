Наверное, вы удивились: как связан поэт Пушкин с Калугой? А дело в том, что его жена Натали Гончарова — моя землячка. И я приглашаю вас в родовое гнездо её дедушки. Мы посетим усадьбу «Полотняный Завод», семейную усыпальницу и старинный парк.
А заодно обсудим изнанку дворянства, о которой не рассказывают в музеях, на примере знаменитой пары — Александра Сергеевича и Натальи Николаевны.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Белокаменную красавицу-церковь и усыпальницу семьи Гончаровых
- Старинный парк, по которому маленькая Наталья бегала в детстве, ещё не зная, какая судьба её ждёт
- Усадьбу, в которой останавливался Александр Сергеевич, когда гостил у родственников жены
- Беседку и вековые липы, которые помнят поэта. Попьём там чай с вкусными пирожками
Рассказ будет построен от лица Натальи Николаевны, которая откроет вам свою историю любви.
Вы узнаете:
- Какие семейные тайны Гончаровых повлияли на весь их род
- Как воспитывались дворянские девочки и почему жесткость считалась нормой того времени
- Для чего давались балы и почему мужчин могли вывести из бальных зал с позором
- Как состоялось знакомство Натальи Николаевны и Александра Сергеевича
- Нюансы семейной жизни Пушкиных, дворянского уклада и роли женщины в нём
- Историю великой дуэли и великой потери
- Рассказ о жизни после: что стало со вдовой всеми любимого поэта и его детьми
Организационные детали
- До посёлка Полотняный Завод вы добираетесь самостоятельно. За доплату возможен трансфер из Калуги — детали в переписке
- Возрастной ценз 18+: обсуждаемые темы довольно откровенные и не подходят для детей
- Стоимость экскурсии рассчитана на группу до 4 человек, доплата за каждого последующего участника — 1000 ₽ за чел.
- Чай и пирожки входят в стоимость
- После окончания прогулки вы можете посетить музей-усадьбу «Полотняный Завод» с музейным гидом. Групповая экскурсия — от 300 ₽ за чел., индивидуальная — 2500 ₽ за группу. После внесения предоплаты за мою экскурсию я помогу вам забронировать билет в музей. Обратите внимание: понедельник — выходной день
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Полотняный Завод
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 481 туриста
Я — аккредитованный гид по Калужской области и профессиональный фотограф. Давно и бесповоротно влюблена в Калугу и профессионально делюсь этим чувством с путешественниками и местными жителями. Мои экскурсии — не про
Мне очень понравилась эта экскурсия! Смело порекомендую ее своим знакомым. Мне всегда кажется интересным посмотреть на место, где рос человек, а потом проследить его судьбу, куда она его закидывала. Было интересно послушать о том, как переплелись жизни девочки из Полотняного завода и великого русского поэта. Большое спасибо экскурсоводу Надежде за увлекательный рассказ, а еще за приветливость и заботу!)))
Эта экскурсия стала для меня настоящим открытием. Я не только узнала много нового и интересного о жизни дворянских семей, но и получила огромное эстетическое удовольствие. Смело могу рекомендовать всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с историей и культурой этого места. Наш гид Надежда выше всяких похвал!
Мне очень понравилась экскурсия! Было интересно, Надежда очень детально рассказывала, с юмором и увлеченно. Даже не обратили внимание на холодную погоду, увлеклись экскурсией) Еще раз спасибо!
Спасибо Надежде за увлекательную прогулку по Полотняному заводу! Очень интересно было увидеть А. С. Пушкина глазами его очаровательной жены Натальи.
Отличная экскурсия, посмеялись и узнали много нового, было все отлично!!
Рекомендую свежий взгляд на исторические темы!
