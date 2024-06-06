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ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍