Интересные экскурсии для школьного возраста в Калуге

Найдено 34 экскурсии в категории «Для школьников» в Калуге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калуга от купцов до космонавтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
181 отзыв
Индивидуальная экскурсия по Калуге: история, космос, архитектура
Вас ждет путешествие по Калуге, где исторические реликвии сочетаются с космическим наследием города
Начало: У Музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 990 за всё до 5 чел.
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Калуга: путешествие сквозь эпохи
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
202 отзыва
Популярное предложение
Калуга: путешествие сквозь эпохи
Все самые интересные места города на насыщенной обзорной экскурсии
Сегодня в 19:00
16 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
Посетите культовые святыни Калужской области: Оптину пустынь и Шамордино, узнайте о жизни монахов-провидцев и их духовных наставлениях
10 июня в 10:00
11 июня в 12:00
15 000 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Калугу за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 300 за всё до 8 чел.
Винтажная Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Винтажная Калуга: индивидуальная экскурсия по антикварным лавкам и рынкам
Посетите антикварные лавки и блошиные рынки Калуги, узнайте историю города через старинные вещи и артефакты. Идеально для коллекционеров и любителей старины
Сегодня в 17:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 3 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
«Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Групповая экскурсия «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»
Исследуйте культурное богатство Калуги: от местного Арбата до космического музея в увлекательной групповой прогулке
Начало: Экскурсии на Театральной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 450 за всё до 8 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
164 отзыва
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
23 июня в 15:30
26 июня в 10:00
5 500 за всё до 5 чел.
Сияй, вечерняя Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
11 июня в 20:00
12 июня в 20:00
4 300 за всё до 4 чел.
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
51 отзыв
Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
На экскурсии вы откроете для себя историю Никола-Ленивца, фестиваль «Архстояние» и детали бизнес-проекта. Вас ждут уникальные арт-объекты и живописные ландшафты
Начало: Возле арт-парка «Никола-Ленивец»
15 июня в 08:00
16 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Циолковский life, или Космическая прогулка по Калуге
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Циолковский life в Калуге: уникальная космическая прогулка
Погрузитесь в историю космонавтики с экскурсией по Калуге, где Циолковский воплотил свои мечты
Начало: Около дома-музея Шамиля
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия «Калуга космическая» и посещение планетария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Космическая экскурсия в Калуге с визитом в планетарий
Познайте космическое сердце Калуги, пройдитесь по следам великих ученых и загляните в звездное небо планетария
Начало: Г. Калуга, Сквер Мира
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 450 за всё до 5 чел.
Две старинных улицы Калуги: там, где живёт душа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старинные улицы Калуги: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу старинных улиц Калуги и раскройте тайны драматического театра и калужского Арбата
Начало: Возле Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Музей-заповедник «Полотняный Завод»: путешествие в историю из Калуги
Приглашаем на уникальное путешествие по усадебному комплексу 18 века в Калуге, где история оживает на ваших глазах
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
15 500 за всё до 6 чел.
Оптина пустынь и Шамордино: по местам легендарных старцев
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
19 отзывов
Оптина пустынь и Шамордино: духовное наследие и архитектурные шедевры
Вас ждет увлекательное путешествие по святым местам Калужской области, полное историй и открытий
Начало: На ст. Калуга 1 или 2, а также у здания драм. теат...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
«Обед с историей» - гастрономическая Калуга
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
«Обед с историей» - путешествие в гастрономическое наследие Калуги
Встречайте Калугу через вкусы и традиции: старинные блюда и зажигательные народные гулянья
Начало: На улице Московской
Расписание: в субботу в 12:30, в воскресенье в 12:30 и 14:30
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
от 2 900 за человека
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Высокий штиль - губернские архитекторы: история Калужских улиц
Путешествие в прошлое Калуги: откройте архитектурные шедевры и узнайте тайны городских символов
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Экскурсия в Калуге «Исполнение желаний»: магия города ждёт вас
Встречайте уникальную возможность погрузиться в магию Калуги, где каждый уголок скрывает секреты исполнения ваших желаний
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 500 за всё до 5 чел.
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430 за всё до 6 чел.
Первое знакомство с Калугой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
107 отзывов
Популярное предложение
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Едем в Тарусу, Поленово за вдохновением
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Таруса: экскурсия в российский Биарриц из Калуги
Приглашаем в увлекательное путешествие по Тарусе, где история сочетается с культурой в каждом уголке этого чарующего города
Начало: Калуга
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 6 чел.
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.
Калужские приключения
🚶 Пешая
Квест
3 часа
31 отзыв
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Удивительные храмы Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Оптина пустынь, Шамордино, Клыково: путешествие по святым местам из Калуги
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Сакральное путешествие: Оптина пустынь, Шамордино, Клыково из Калуги
Исследуйте сакральные уголки Калужской земли, вдохновляющие поколения паломников и искателей
Начало: В Калуге
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
15 800 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Калуга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Здравствуй, Калуга
Увидеть «визитные карточки» города и погрузиться в его историю на обзорной экскурсии
Начало: у парка культуры и отдыха
5 000 за всё до 7 чел.
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
Старая Калуга: пешеходная прогулка с элементами фотосессии
Познакомиться с историческим центром и получить яркие фото на память
Начало: В середине Гостиных рядов
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
9 часов
Арт-парк «Никола-Ленивец» + музей бумаги в мини-группе
Провести день в интерактивном музее и самом большом арт-парке Европы
Начало: В районе ж/д вокзала
13 июня в 10:30
14 июня в 10:30
6 000 за человека
Монастыри калужского края
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Монастыри калужского края
Открыть историю и архитектурную красоту старинных русских обителей
Начало: В любой точке Калуги
Сегодня в 16:00
10 июня в 10:00
15 800 за всё до 6 чел.
Москва - Луна, Калуга - Марс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Москва - Луна, Калуга - Марс
Открыть космическую идентичность города на прогулке по знаковым местам
19 июня в 10:00
22 июня в 10:00
5 000 за всё до 8 чел.
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Семейная игровая экскурсия «Секреты калужских улиц» + сладкая дегустация
Познакомиться с историческим центром, знаменитыми горожанами и вкусными десертами
Начало: В районе Горуправы
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Прогулка по волшебным улицам Калуги «Исполнение желаний»
    Хочется поблагодарить Евгению за экскурсию. Экскурсия была очень необычная и интересная.
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Неформально-обзорная экскурсия по Калуге
    Вера очень приятный человек, легкая в общении. Экскурсия прошла легко и непринужденно, как будто гуляли со знакомой по новому городу.
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    Много информации, но совсем не академическая подача, что приятно и настраивает на позитивный лад. Не было пауз, неловкости или индифферентности со стороны гида. Рекомендую и взрослым и семьями с детьми.

  • А
    Алла
    31 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
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    два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся. Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.

    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Экскурсия Эдуарда - настоящий подарок для гостя города. Человек, который рассказывает не просто как экскурсовод, но как исследователь, погружённый в тему! Он очень любит свой город и это чувство передалось нам.
  • Г
    Глеб
    29 мая 2024
    Калуга: путешествие сквозь эпохи
    Провели с Эдуардом несколько замечательных часов и получили массу удовольствия! Человек невероятно приятный, контактный, с отличным чувством юмора. Не было
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    ни одного вопроса, на который мы не получили бы ответ: от исторических аспектов- до совета, где можно перекусить и какое местное мороженое попробовать.) Знания гида обширны, человек любит свой город и его историю. Необходимо подчеркнуть, что великолепно подобран образ: в какой - то момент действительно возникает ощущение, что тебя водит солдат 19го века (бонусом демонстрация реальных и весьма интересных артефактов, т. к. Эдуард действительно глубоко и в этой теме). Заметно, что человека в городе знают, прохожие раскланиваются.)) Непременно при случае постараемся снова встретиться с ним- и, безусловно, будем рекомендовать друзьям. Эдуард - категорическое спасибо! 👍

  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Красавица Калуга. Обзорная экскурсия
    Маршрут продуман идеально. Мы были под огромным впечатлением, даже не ожидали! Для знакомства с Калугой рекомендую. Калуга очень понравилась. Вкусный и красивый город с очень доброжелательными людьми. Евгения, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    «Чем Калуга не Москва - посмотрим и узнаем!»: экскурсия в мини-группе
    Большое спасибо Юлии за экскурсию. Полюбовались красавицей Калугой, получили много сведений о городе, его истории, достопримечательностях и известных людях. Три
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    часа пролетели незаметно. Экскурсионная программа совершенно не стандартная. Юлия, безусловно, любит свое дело, общаясь с вами, не только обогащает вас знаниями, но передает вам часть своей души и любви к городу.

  • А
    Александр
    27 мая 2024
    Калуга от купцов до космонавтов
    Очень интересную экскурсию провела Инна Олеговна, рассказала про историю Калуги и показала исторические места.
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Никола-Ленивец: по тропам арт-парка
    Просто великолепная экскурсия: материал, подача - все на высоте. Ольга влюбила нас в это место😇 Отдельное спасибо за вкуснейший обед)
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 34
  1. Калуга от купцов до космонавтов
  2. О Калуге - с интересом и любовью
  3. Калуга: путешествие сквозь эпохи
  4. Оптина пустынь и Шамордино: культовые святыни Калужской области
  5. Влюбиться в Калугу за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каменный Мост
  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Для школьников" можно забронировать 34 экскурсии от 2 900 до 19 500. Туристы уже оставили гидам 1237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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