Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная экскурсия «Сияй, вечерняя Калуга»: погружение в историю
Проведите вечер в Калуге, исследуя её исторические сокровища под мерцание звёзд и городских огней
Начало: На площади Победы
«Вы узнаете, почему горожане прозвали его «шариком», и насладитесь одним потрясающим вечерним видом на Правый берег со стороны Гагаринского моста»
10 апр в 19:00
13 апр в 20:00
5200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Ночная экскурсия по Калуге: история и красота в свете фонарей
Погрузитесь в атмосферу вечерней Калуги: исторические улицы, памятники и тайны города ждут вас
Начало: Пл. Победы, памятник Жукову
«Панорамы набережной Перейдя через Каменный мост, раскинувшийся над глубоким оврагом, мы выйдем к Краеведческому музею и его филиалу — дому Шамиля»
Расписание: Ежедневно с 19:00 по 22:00
10 апр в 09:00
14 апр в 09:00
5200 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Тарусу: Российский Биарриц
Насладитесь красотой природы и культурным наследием Тарусы. Прогулка по улицам, знакомство с историей и вдохновляющие виды на Оку
Начало: По договоренности
«Наш путь будет лежать вдоль городской набережной по аллее памятников к самому старому храму в Тарусе – Воскресенской церкви, вдоль уютной часовенки и старинной полоскалки»
Расписание: По договоренности
11 апр в 09:00
13 апр в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 апреля 2025Великолепная, насыщенная вечерняя прогулка! Два часа пролетели незаметно. Было очень интересно. Спасибо Варвара!
- ЮЮлия7 января 2025Хорошая экскурсия. Хороший экскурсовод. Все понравилось. Немного испортил впечатление новогодний дождь.
- ААлёна30 декабря 2024Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
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