А Алёна

Всё супер! Варвара очень внимательно отнеслась к погодным условиям и часто интересовалась не холодно ли нам, всё ли успели посмотреть, сфотографировать! Прогулка в заснеженную погоду прошла на одном дыхании, дочь сказала что Варвара очень добрая ❤️ Будем советовать всем!