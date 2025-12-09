Мои заказы

Из Калуги - в Обнинск, первый наукоград России

Изучить историю «города мирного атома» от первой АЭС до наших дней
Приглашаем в Обнинск — город с уникальной судьбой. Он молод, но его имя известно во всём мире. Мы расскажем, как научная мысль и упорный труд создали не просто населённый пункт, а символ эпохи. И покажем главные места, где смелые мечты советских учёных стали реальностью.
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Калуги

10:30–12:30 — обзорная экскурсия. Вы увидите знаковые объекты, которые раскроют главные страницы истории города:
— рубку подводной лодки К-14 «Счастливая» — памятник морякам-атомщикам
— памятник самолёту МиГ-29 — символ научных достижений
— аллею атомных городов и многовековой дуб
— бюсты и памятники выдающимся личностям — от Курчатова до Жолио-Кюри
— усадьбу Турлики — островок дореволюционной истории

13:00–14:30 — обед в ресторане «Империал» и осмотр арт-пространства под открытым небом

15:00–16:00 — прогулка по парку-усадьбе «Белкино»

16:00 — отправление обратно в Калугу

Вы узнаете:

  • какие деревни и усадьбы стояли на этой земле до Обнинска и что считается его негласным символом
  • как создавался советский атомный проект и что предшествовало запуску первой в мире АЭС
  • какое наследие оставили нам знаменитые учёные и инженеры из Обнинска

Организационные детали

  • Поедем на минивэне Toyota Alphard
  • Отдельно (по желанию) оплачивается обед в ресторане — 650 ₽ с чел.
  • Возможно проведение экскурсии на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида). В этом случае стоимость составит 8500 ₽
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.

Входит в следующие категории Калуги

