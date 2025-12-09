Приглашаем в Обнинск — город с уникальной судьбой. Он молод, но его имя известно во всём мире. Мы расскажем, как научная мысль и упорный труд создали не просто населённый пункт, а символ эпохи. И покажем главные места, где смелые мечты советских учёных стали реальностью.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Калуги

10:30–12:30 — обзорная экскурсия. Вы увидите знаковые объекты, которые раскроют главные страницы истории города:

— рубку подводной лодки К-14 «Счастливая» — памятник морякам-атомщикам

— памятник самолёту МиГ-29 — символ научных достижений

— аллею атомных городов и многовековой дуб

— бюсты и памятники выдающимся личностям — от Курчатова до Жолио-Кюри

— усадьбу Турлики — островок дореволюционной истории

13:00–14:30 — обед в ресторане «Империал» и осмотр арт-пространства под открытым небом

15:00–16:00 — прогулка по парку-усадьбе «Белкино»

16:00 — отправление обратно в Калугу

Вы узнаете:

какие деревни и усадьбы стояли на этой земле до Обнинска и что считается его негласным символом

как создавался советский атомный проект и что предшествовало запуску первой в мире АЭС

какое наследие оставили нам знаменитые учёные и инженеры из Обнинска

Организационные детали