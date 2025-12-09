Приглашаем в Обнинск — город с уникальной судьбой. Он молод, но его имя известно во всём мире. Мы расскажем, как научная мысль и упорный труд создали не просто населённый пункт, а символ эпохи. И покажем главные места, где смелые мечты советских учёных стали реальностью.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Калуги
10:30–12:30 — обзорная экскурсия. Вы увидите знаковые объекты, которые раскроют главные страницы истории города:
— рубку подводной лодки К-14 «Счастливая» — памятник морякам-атомщикам
— памятник самолёту МиГ-29 — символ научных достижений
— аллею атомных городов и многовековой дуб
— бюсты и памятники выдающимся личностям — от Курчатова до Жолио-Кюри
— усадьбу Турлики — островок дореволюционной истории
13:00–14:30 — обед в ресторане «Империал» и осмотр арт-пространства под открытым небом
15:00–16:00 — прогулка по парку-усадьбе «Белкино»
16:00 — отправление обратно в Калугу
Вы узнаете:
- какие деревни и усадьбы стояли на этой земле до Обнинска и что считается его негласным символом
- как создавался советский атомный проект и что предшествовало запуску первой в мире АЭС
- какое наследие оставили нам знаменитые учёные и инженеры из Обнинска
Организационные детали
- Поедем на минивэне Toyota Alphard
- Отдельно (по желанию) оплачивается обед в ресторане — 650 ₽ с чел.
- Возможно проведение экскурсии на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида). В этом случае стоимость составит 8500 ₽
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 1728 туристов
Я профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов. А ещё идейный и творческий вдохновитель команды гидов, в которой — историки, краеведы, представители индустрии событий и впечатлений, хранители традиций и просто люди, горящие путешествиями. На экскурсиях мы погружаем в историю, передаём самобытность, проявляем заботу, дарим эмоции, легко говорим о сложном и раскрываем смыслы.
