"Калуга: как"Золотой век " создал город XXI столетия" - обзорная экскурсия

Мы соединим две эпохи! Эта экскурсия — не просто пересказ дат и фактов.
Это исследование того, как наследие блестящего XIX века — «Золотого века» Калуги — сформировало комфортный и уникальный город, который мы видим сегодня.
Вы узнаете, что привычные нам улицы, здания и даже инфраструктура хранят в себе решения и предпринимательский дух калужских купцов-меценатов.
Описание экскурсии
На экскурсии вы раскроете секреты преемственности эпох:
- «Купеческий код» города: Как щедрость калужских благотворителей подарила Калуге его главные достопримечательности.
- Архитектура, которая работает: Почему исторический центр так удобен для прогулок? Мы посмотрим на уникальный Гостиный двор, Каменный мост и купеческие особняки не как на музейные экспонаты, а как на продуманную и логичную среду XIX века, которая остается актуальной и сегодня.
• Мосты, которые связывают время: Узнаем, как инженерные решения прошлого (в прямом и переносном смысле) определили логистику и облик современного города. Кому будет интересно:
- Всем, кто хочет познакомиться с моим любимым городом.
- Всем, кто интересуется историей, архитектурой и развитием городов.
• Тем, кто ищет ответ на вопрос: «Как прошлое влияет на наше настоящее?». Добро пожаловать в Калугу — город, где великое прошлое не просто помнят. В нем живут каждый день! Важная информация:
- При наборе группы более 6 человек, доплата за каждого нового слушателя составит + 500 руб.
- Экскурсия пешеходная и проходит по улице: надевайте одежду, соответствующую погоде, и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Уникальный калужский Гостиный двор
- Старейший виадук в России - Каменный мост
- Лавка со знаменитым старинным лакомством «Калужское тесто»
- Один из старейших фонтанов в России и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Старый Торг, 2. Памятник Ивану III
Завершение: Возле главного входа в Государственный музей истории космонавтики (ул. Академика Королева, 2)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Т.
22 июл 2025
Были на экскурсии по центру города с экскурсоводом Михаилом. Было интересно, живо, весело и поучительно. Спасибо за отлично проведённое время!!
п
петр
19 июл 2025
Однажды летними солнечными выходными, по зову души, мне с семьей довелось оказаться на побережье славной Оки. После заселения в гостиницу у нас появилось свободное время, и захотелось познакомиться с городом
А
Анна
11 июл 2025
Экскурсовод Михаил очень понравился!!! Видно, что человек любит свою работу. Очень интересно, разносторонне и увлекательно пронеслись 2 часа! Спасибо вам огромное!
О
Ольга
7 мая 2025
Было очень интересно. Михаил - замечательный экскурсовод. Спасибо!
Н
Наталия
4 мая 2025
Михаил, спасибо за экскурсию. Очень легкий рассказ, посмотрели все интересное в городе
Ю
Юля
3 мая 2025
Наш гид Михаил рассказал много интересной информации, благодаря которой сложилось общее впечатление о городе. Прекрасная прогулка по историческому центру, время пролетело незаметно.
М
Михаил
1 мар 2024
Очень интереная и информативная экскурсия! Нестандартный формат подачи информации очень понравился! Рекомендую всем, кто принимает гостей ихз других городов и местным жителям Калуги! Узнаете много нового о нашем городе!
Входит в следующие категории Калуги
