Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Почему Калугу называют «колыбелью космонавтики»? Наша пешеходная экскурсия ⛳ ответит на этот вопрос!

Начнем с площади Мира, «космической заставы». Увидим установленный на ней памятник Циолковскому. За его спиной расположилась ракета, символ жизни ученого. Осмотрим дом, в котором Циолковский провел последние годы жизни. Старейшую калужскую школу, где в 20-х годах прошлого века ученый преподавал астрономию и физику. Скульптуру «Встреча Королева и Циолковского». Прогуляемся по парку им. Циолковского.

Увидим памятник Гагарину и расположившийся напротив него первый в мире Музей 🖼 космонавтики. Осмотрим круглый купол планетария, метеорологические ракеты и ракету СС-18. Ракету-носитель «Восток», близнеца ракеты, на которой впервые полетел в космос человек.