Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

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Калуга – колыбель космонавтики

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Калуги
Калуга – колыбель космонавтики
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Калуга – колыбель космонавтики
Калуга – колыбель космонавтики
Почему Калугу называют «колыбелью космонавтики»? Наша пешеходная экскурсия ⛳ ответит на этот вопрос!
Начнем с площади Мира, «космической заставы». Увидим установленный на ней памятник Циолковскому. За его спиной расположилась ракета, символ жизни ученого. Осмотрим дом, в котором Циолковский провел последние годы жизни. Старейшую калужскую школу, где в 20-х годах прошлого века ученый преподавал астрономию и физику. Скульптуру «Встреча Королева и Циолковского». Прогуляемся по парку им. Циолковского.
Увидим памятник Гагарину и расположившийся напротив него первый в мире Музей 🖼 космонавтики. Осмотрим круглый купол планетария, метеорологические ракеты и ракету СС-18. Ракету-носитель «Восток», близнеца ракеты, на которой впервые полетел в космос человек.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Калуга – колыбель космонавтики

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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