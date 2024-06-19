Расположенная на живописном берегу Оки, Калуга издавна вызывала мечты утопические и даже космические. В 18 веке город пытались перепланировать, чтобы он стал эталонным, этаким Петербургом-на-Оке. В 19–20 веках здесь жили главные русские философы-космисты Н. Фёдоров, К. Циолковский и А. Чижевский. А какой прорыв в космической науке произошёл дальше — узнаете на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
«Герои и смельчаки проложат первые трассы: Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и ещё далее: Москва — Луна, Калуга — Марс»
К. Циолковский
Что вас ожидает
Колыбель космонавтики
Калугу не зря так называют: в нашем городе много памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики. Пока из Калуги на Марс улететь невозможно, но остальные предсказания учёного, передвигавшегося по городу на велосипеде, чему есть интересный памятник, сбылись. Мы вспомним эти предсказания и обсудим, в каких условиях протекала жизнь и научная деятельность тех, кто приближал будущее.
Точки маршрута
- Смотровая площадка рядом с ракетно-космическим комплексом. Вы полюбуетесь космическим видом, увидите оригинальный памятник, посвящённый 600-летию города — когда-то внутри монумента хранилась капсула с письмом к потомкам!
- Памятник «Связь времён» — теоретику и практику, Циолковскому и Королёву. Была ли такая встреча в жизни? Попробуем выяснить.
- Первый в мире музей космической тематики, космический Парфенон. По совместительству — шедевр архитектуры советского модернизма. А неподалёку вас будет ждать ещё одна смотровая площадка с видом на Калужское море и сосновый бор.
Организационные детали
Все объекты осматриваются снаружи. Вы сможете посетить их самостоятельно после экскурсии.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 987 туристов
Меня зовут Екатерина, я работаю гидом по Калуге и области более 5 лет. По образованию — учитель истории. Мои экскурсии увлекательные, насыщенные и поэтические. С нетерпением жду встречи с вами.Задать вопрос
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