Расположенная на живописном берегу Оки, Калуга издавна вызывала мечты утопические и даже космические. В 18 веке город пытались перепланировать, чтобы он стал эталонным, этаким Петербургом-на-Оке. В 19–20 веках здесь жили главные русские философы-космисты Н. Фёдоров, К. Циолковский и А. Чижевский. А какой прорыв в космической науке произошёл дальше — узнаете на экскурсии!

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

«Герои и смельчаки проложат первые трассы: Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и ещё далее: Москва — Луна, Калуга — Марс»

К. Циолковский

Что вас ожидает

Колыбель космонавтики

Калугу не зря так называют: в нашем городе много памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики. Пока из Калуги на Марс улететь невозможно, но остальные предсказания учёного, передвигавшегося по городу на велосипеде, чему есть интересный памятник, сбылись. Мы вспомним эти предсказания и обсудим, в каких условиях протекала жизнь и научная деятельность тех, кто приближал будущее.

Точки маршрута

Смотровая площадка рядом с ракетно-космическим комплексом. Вы полюбуетесь космическим видом, увидите оригинальный памятник, посвящённый 600-летию города — когда-то внутри монумента хранилась капсула с письмом к потомкам!

Вы полюбуетесь космическим видом, увидите оригинальный памятник, посвящённый 600-летию города — когда-то внутри монумента хранилась капсула с письмом к потомкам! Памятник «Связь времён» — теоретику и практику, Циолковскому и Королёву. Была ли такая встреча в жизни? Попробуем выяснить.

— теоретику и практику, Циолковскому и Королёву. Была ли такая встреча в жизни? Попробуем выяснить. Первый в мире музей космической тематики, космический Парфенон. По совместительству — шедевр архитектуры советского модернизма. А неподалёку вас будет ждать ещё одна смотровая площадка с видом на Калужское море и сосновый бор.

Организационные детали

Все объекты осматриваются снаружи. Вы сможете посетить их самостоятельно после экскурсии.