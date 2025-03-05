Вы узнаете, где провели детство композиторы Николай Раков и Серафим Туликов,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные истории о жителях Калуги
- 🏛️ Посещение исторических двориков
- 🎶 Места детства известных композиторов
- 🌿 Аптекарский огород и его тайны
- 📜 Легенды старинных домов
Что можно увидеть
- Двор купцов Ракова
- Двор купцов Фишера
- Двор купцов Фалеева
- Двор Старой аптеки
- Аптекарский огород
Описание экскурсии
Откройте для себя Калугу
Эта прогулка предложит вам уникальную возможность увидеть Калугу с необычной стороны. Мы отправимся по уютным улицам и заглянем в дворики, где когда-то бурлила жизнь, о которой сегодня рассказывают фасады старых домов.
Встреча с историей
Вы побываете в гостях у купцов Ракова, Фишера и Фалеева. Узнаете, кто из них был самым щедрым, а кто смело внедрял новшества в своем деле. Мы посетим двор Старой аптеки и аптекарский огород, а также раскроем тайны удивительных покупок, которые совершал в Торгсине сам Циолковский.
Жизнь калужан в прошлом
На экскурсии я расскажу вам, как жили калужане на рубеже XIX и XX веков. Вы узнаете о легендах, сохранившихся о старинных домах, и о том, чем увлекались дети в начале прошлого века.
- Куда мальчишки бегали за шоколадом?
- Какие игры их увлекали?
- Как выглядели городские праздники того времени?
Выдающиеся личности
Особое внимание мы уделим выдающимся людям, которые жили и работали в Калуге. Вы узнаете, где провели свои детские годы композиторы Николай Раков и Серафим Туликов, а также в каких дворах зарождались их будущие шедевры.
Путешествие во времени
Эта экскурсия позволит вам увидеть город с нового ракурса, ощутить его атмосферу и прочувствовать истории, скрытые за фасадами домов. Прогулка станет настоящим путешествием во времени, в котором оживают не только улицы и дворы, но и судьбы их жителей.
Важно знать
Не забудьте надеть удобную обувь и одежду по погоде, чтобы сделать вашу прогулку максимально комфортной!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Театральная
- Дом Сафроновых
- Синагога
- Дворик купца Раков
- Лихвинское подворье
- Здание женской гимназии XIX век
- Дом Бориса Афончикова
- Здание дворянского пансиона XIX век
- Здание первой аптеки
- Дворик пивовара Фишера
- Дворик купцов Фалеевых
- Центральный кинотеатр
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Фото на фоне достопримечательностей
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- До встречи на экскурсии «Калужские дворики»
- Место встречи: Калуга, ул. Театральная д. 8 (около вывески БытПласт)