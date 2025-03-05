Калужские дворики

Прогулка по уютным улицам Калуги, где вы узнаете о жизни купцов и композиторов, посетите дворики и аптекарский огород
Эта индивидуальная экскурсия по Калуге приглашает вас прогуляться по уютным улицам и заглянуть во дворики купцов Ракова, Фишера и Фалеева.

Вы узнаете, где провели детство композиторы Николай Раков и Серафим Туликов,
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а также что приобретал в Торгсине Циолковский.

Побываете во дворе Старой аптеки и аптекарском огороде, где узнаете о жизни калужан на рубеже XIX и XX веков. Эта прогулка позволит увидеть город с другого ракурса и прочувствовать атмосферу старого города

5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные истории о жителях Калуги
  • 🏛️ Посещение исторических двориков
  • 🎶 Места детства известных композиторов
  • 🌿 Аптекарский огород и его тайны
  • 📜 Легенды старинных домов
Калужские дворики
Калужские дворики
Калужские дворики
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Что можно увидеть

  • Двор купцов Ракова
  • Двор купцов Фишера
  • Двор купцов Фалеева
  • Двор Старой аптеки
  • Аптекарский огород

Описание экскурсии

Откройте для себя Калугу

Эта прогулка предложит вам уникальную возможность увидеть Калугу с необычной стороны. Мы отправимся по уютным улицам и заглянем в дворики, где когда-то бурлила жизнь, о которой сегодня рассказывают фасады старых домов.

Встреча с историей

Вы побываете в гостях у купцов Ракова, Фишера и Фалеева. Узнаете, кто из них был самым щедрым, а кто смело внедрял новшества в своем деле. Мы посетим двор Старой аптеки и аптекарский огород, а также раскроем тайны удивительных покупок, которые совершал в Торгсине сам Циолковский.

Жизнь калужан в прошлом

На экскурсии я расскажу вам, как жили калужане на рубеже XIX и XX веков. Вы узнаете о легендах, сохранившихся о старинных домах, и о том, чем увлекались дети в начале прошлого века.

  • Куда мальчишки бегали за шоколадом?
  • Какие игры их увлекали?
  • Как выглядели городские праздники того времени?

Выдающиеся личности

Особое внимание мы уделим выдающимся людям, которые жили и работали в Калуге. Вы узнаете, где провели свои детские годы композиторы Николай Раков и Серафим Туликов, а также в каких дворах зарождались их будущие шедевры.

Путешествие во времени

Эта экскурсия позволит вам увидеть город с нового ракурса, ощутить его атмосферу и прочувствовать истории, скрытые за фасадами домов. Прогулка станет настоящим путешествием во времени, в котором оживают не только улицы и дворы, но и судьбы их жителей.

Важно знать

Не забудьте надеть удобную обувь и одежду по погоде, чтобы сделать вашу прогулку максимально комфортной!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Театральная
  • Дом Сафроновых
  • Синагога
  • Дворик купца Раков
  • Лихвинское подворье
  • Здание женской гимназии XIX век
  • Дом Бориса Афончикова
  • Здание дворянского пансиона XIX век
  • Здание первой аптеки
  • Дворик пивовара Фишера
  • Дворик купцов Фалеевых
  • Центральный кинотеатр
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Фото на фоне достопримечательностей
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Театральная д. 8
Завершение: Ул. Кирова, 33/75
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • До встречи на экскурсии «Калужские дворики»
  • Место встречи: Калуга, ул. Театральная д. 8 (около вывески БытПласт)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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5 мар 2025

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