Эта индивидуальная экскурсия по Калуге приглашает вас прогуляться по уютным улицам и заглянуть во дворики купцов Ракова, Фишера и Фалеева.Вы узнаете, где провели детство композиторы Николай Раков и Серафим Туликов,

а также что приобретал в Торгсине Циолковский. Побываете во дворе Старой аптеки и аптекарском огороде, где узнаете о жизни калужан на рубеже XIX и XX веков. Эта прогулка позволит увидеть город с другого ракурса и прочувствовать атмосферу старого города

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 8 чел.)

Описание экскурсии

Откройте для себя Калугу

Эта прогулка предложит вам уникальную возможность увидеть Калугу с необычной стороны. Мы отправимся по уютным улицам и заглянем в дворики, где когда-то бурлила жизнь, о которой сегодня рассказывают фасады старых домов.

Встреча с историей

Вы побываете в гостях у купцов Ракова, Фишера и Фалеева. Узнаете, кто из них был самым щедрым, а кто смело внедрял новшества в своем деле. Мы посетим двор Старой аптеки и аптекарский огород, а также раскроем тайны удивительных покупок, которые совершал в Торгсине сам Циолковский.

Жизнь калужан в прошлом

На экскурсии я расскажу вам, как жили калужане на рубеже XIX и XX веков. Вы узнаете о легендах, сохранившихся о старинных домах, и о том, чем увлекались дети в начале прошлого века.

Куда мальчишки бегали за шоколадом?

Какие игры их увлекали?

Как выглядели городские праздники того времени?

Выдающиеся личности

Особое внимание мы уделим выдающимся людям, которые жили и работали в Калуге. Вы узнаете, где провели свои детские годы композиторы Николай Раков и Серафим Туликов, а также в каких дворах зарождались их будущие шедевры.

Путешествие во времени

Эта экскурсия позволит вам увидеть город с нового ракурса, ощутить его атмосферу и прочувствовать истории, скрытые за фасадами домов. Прогулка станет настоящим путешествием во времени, в котором оживают не только улицы и дворы, но и судьбы их жителей.

Важно знать

Не забудьте надеть удобную обувь и одежду по погоде, чтобы сделать вашу прогулку максимально комфортной!