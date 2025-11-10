Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииХочу познакомить вас с двумя старинными и самыми красивыми улицами Калуги: улицами Театральной и Воскресенской. Мы встретимся возле величественного здания драматического театра, где вы узнаете его тайны. Я покажу вам «Памятник театральному зрителю», одного из маленьких космонавтиков, которые разбросаны по всей Калуге. Вы сможете посидеть на «Скамейке для поцелуев», любуясь памятником влюбленным. Затем мы пересечем центральную магистраль города и попадем на калужский Арбат. Я расскажу, почему раньше улица Театральная называлась Облупской, покажу вам кованые часы, которые называют калужскими курантами. Мы увидим «Мешок с деньгами» — памятник, сделанный из церковного колокола. Говорят, можно разбогатеть, если посидеть на нем. На улице Театральной вы познакомитесь с Циолковским, выполненным из бронзы, Нулевым километром, арт-двориком. Вы увидите самую старую аптеку нашего города, самую первую гостиницу Калуги и знаменитое здание Главпочтампта, зайдя в который, вы насладитесь калужской стариной. Гостиные ряды удивят вас своими загадочными купеческими историями, в одной из которых фигурирует Николай Васильевич Гоголь. Затем мы пересечем вторую по величине магистраль Калуги и попадем на самую «дворянскую» улицу города, которой исполнилось не менее 400 лет. Прогулявшись по тенистой улице, которая весной покрывается белым цветом грушевых деревьев, вы погрузитесь в атмосферу старой Калуги, познакомитесь с историями семей Терениных, Яновских и Пёстриковых. Вы пройдете мимо Свято-Георгиевского собора, дома, где когда-то придумали знаменитый десерт «Калужское тесто», а также узнаете страшную историю особняка, в котором сейчас расположен ЗАГС. А еще мы увидим счастливый дом, месторасположение которого я пока раскрывать не буду. Но, прикоснувшись к нему, все обретают личное счастье.
- Экскурсионное сопровождение.
- Трансфер (по желанию).
- Могу провести экскурсию для группы более 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит 400 рублей
- В тёмное время суток стоимость экскурсии увеличивается на 500 рублей.
Начало: Калуга, драматический театр
Завершение: Сквер молодожёнов
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
