Описание экскурсии Хочу познакомить вас с двумя старинными и самыми красивыми улицами Калуги: улицами Театральной и Воскресенской. Мы встретимся возле величественного здания драматического театра, где вы узнаете его тайны. Я покажу вам «Памятник театральному зрителю», одного из маленьких космонавтиков, которые разбросаны по всей Калуге. Вы сможете посидеть на «Скамейке для поцелуев», любуясь памятником влюбленным. Затем мы пересечем центральную магистраль города и попадем на калужский Арбат. Я расскажу, почему раньше улица Театральная называлась Облупской, покажу вам кованые часы, которые называют калужскими курантами. Мы увидим «Мешок с деньгами» — памятник, сделанный из церковного колокола. Говорят, можно разбогатеть, если посидеть на нем. На улице Театральной вы познакомитесь с Циолковским, выполненным из бронзы, Нулевым километром, арт-двориком. Вы увидите самую старую аптеку нашего города, самую первую гостиницу Калуги и знаменитое здание Главпочтампта, зайдя в который, вы насладитесь калужской стариной. Гостиные ряды удивят вас своими загадочными купеческими историями, в одной из которых фигурирует Николай Васильевич Гоголь. Затем мы пересечем вторую по величине магистраль Калуги и попадем на самую «дворянскую» улицу города, которой исполнилось не менее 400 лет. Прогулявшись по тенистой улице, которая весной покрывается белым цветом грушевых деревьев, вы погрузитесь в атмосферу старой Калуги, познакомитесь с историями семей Терениных, Яновских и Пёстриковых. Вы пройдете мимо Свято-Георгиевского собора, дома, где когда-то придумали знаменитый десерт «Калужское тесто», а также узнаете страшную историю особняка, в котором сейчас расположен ЗАГС. А еще мы увидим счастливый дом, месторасположение которого я пока раскрывать не буду. Но, прикоснувшись к нему, все обретают личное счастье.

