Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Кроме прогулки по историческому центру Калуги с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы посетим Государственный музей 🖼 истории 📖 космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Здание музея окружают настоящие космические корабли, бороздившие просторы Вселенной. Мы поднимемся на легендарный «Восток». Побываем в отсеках космического корабля и ощутим его колоссальную мощь. Поймем, что чувствует экипаж, неся звездную вахту. Зайдем в технологический отсек, увидим предметы космического быта, помогающие человеку работать в невесомости. Осмотрим самую крупную в мире экспозицию ракетных двигателей. Узнаем о назначении загадочных приборов, с которыми легко справляются космонавты.
Что входит
Обзорная экскурсия по Калуге
услуги бронирования - Музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Что не входит
Индивидуальное посещение музея и выставки с экскурсионным обслуживанием (за группу от 1 до 6 человек): 3000 руб.
Посещение музея и выставки с экскурсионным обслуживанием в составе группы от 7 до 25 человек:
дошкольники: 50 р
учащиеся до 16 лет, студенты, пенсионеры: 200 р
взрослые: 400 р.
Посещение временной выставки в здании музея с экскурсионным обслуживанием для организованных групп:
дошкольники, учащиеся до 16 лет: 50 р
студенты, пенсионеры: 100 р
взрослые: 150 р.
Посещение музея с экскурсионным обслуживанием на иностранном языке:
Посещение в группе от 7 до 25 чел (за человека): 500 р.
Индивидуальное посещение (за группу от 1 до 6 человек): 3500 р.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.