Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

Кроме прогулки по историческому центру Калуги с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы посетим Государственный музей 🖼 истории 📖 космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Здание музея окружают настоящие космические корабли, бороздившие просторы Вселенной. Мы поднимемся на легендарный «Восток». Побываем в отсеках космического корабля и ощутим его колоссальную мощь. Поймем, что чувствует экипаж, неся звездную вахту. Зайдем в технологический отсек, увидим предметы космического быта, помогающие человеку работать в невесомости. Осмотрим самую крупную в мире экспозицию ракетных двигателей. Узнаем о назначении загадочных приборов, с которыми легко справляются космонавты.