Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная экскурсия и посещение музея космонавтики им. К. Э. Циолковского

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Гиды В. – Гид из Калуги
Обзорная экскурсия и посещение музея космонавтики им. К. Э. Циолковского
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия и посещение музея космонавтики им. К. Э. Циолковского
Обзорная экскурсия и посещение музея космонавтики им. К. Э. Циолковского
Кроме прогулки по историческому центру Калуги с осмотром главных достопримечательностей 🏛️ города мы посетим Государственный музей 🖼 истории 📖 космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Здание музея окружают настоящие космические корабли, бороздившие просторы Вселенной. Мы поднимемся на легендарный «Восток». Побываем в отсеках космического корабля и ощутим его колоссальную мощь. Поймем, что чувствует экипаж, неся звездную вахту. Зайдем в технологический отсек, увидим предметы космического быта, помогающие человеку работать в невесомости. Осмотрим самую крупную в мире экспозицию ракетных двигателей. Узнаем о назначении загадочных приборов, с которыми легко справляются космонавты.
Что входит
  • Обзорная экскурсия по Калуге
  • услуги бронирования - Музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Что не входит
  • Индивидуальное посещение музея и выставки с экскурсионным обслуживанием (за группу от 1 до 6 человек): 3000 руб.
  • Посещение музея и выставки с экскурсионным обслуживанием в составе группы от 7 до 25 человек:
  • дошкольники: 50 р
  • учащиеся до 16 лет, студенты, пенсионеры: 200 р
  • взрослые: 400 р.
  • Посещение временной выставки в здании музея с экскурсионным обслуживанием для организованных групп:
  • дошкольники, учащиеся до 16 лет: 50 р
  • студенты, пенсионеры: 100 р
  • взрослые: 150 р.
  • Посещение музея с экскурсионным обслуживанием на иностранном языке:
  • Посещение в группе от 7 до 25 чел (за человека): 500 р.
  • Индивидуальное посещение (за группу от 1 до 6 человек): 3500 р.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия и посещение музея космонавтики им. К. Э. Циолковского
Обзорная экскурсия и посещение музея космонавтики им. К. Э. Циолковского

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
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