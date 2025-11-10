На этой экскурсии вы узнаете, почему калужская земля дважды защитила родную страну и какая роль в этом была у монастырей. Как Царь Пётр I корабли строил, и причём тут калужские промышленники.
Что стало с потомками великого поэта и кто сейчас является главным наследником Александра Сергеевича Пушкина.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Мы попьём кофе с вкуснейшей выпечкой и подкрепимся перед экскурсией;
- Удивительный белокаменный монастырь, очевидец становления и объединения Руси;
- Родовой дом усадьбы Натальи Гончаровой, жены Александра Сергеевича Пушкина;
- Дворянская усадьба помещика Щепочкина, удивительная итальянская жемчужина в калужской провинции;
• Неспешно пройдёмся по 200-летнему саду и поговорим о потерянной эпохе. Важная информация:
- Экскурсия предназначена для взрослых;
- Экскурсия проходит на автомобиле Вольво ХС 90, комфортно размещается 3-4 человека. Возможно провести экскурсию для большего количества людей, и арендовать транспорт с водителем на 8 -20 человек;
- Все музеи посещаются в составе групп (сборной или индивидуальной) и с экскурсией от сотрудников музея.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белокаменный монастырь
- Родовой дом усадьбы Натальи Гончаровой
- Дворянская усадьба помещика Щепочкина
- 200-летний сад
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей оплачиваются отдельно, цена зависит от количества участников в группе: Стояние на угре - от 350-500 руб., Полотняный завод - 350-500 руб. (индивидуальная на всю компанию 1800), Усадьба Щепочкина - 350-500 руб. (индивидуальная на всю компанию 1800).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Победы 1
Завершение: Улица Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия предназначена для взрослых
- Экскурсия проходит на автомобиле Вольво ХС 90, комфортно размещается 3-4 человека. Возможно провести экскурсию для большего количества людей, и арендовать транспорт с водителем на 8 - 20 человек
- Все музеи посещаются в составе групп (сборной или индивидуальной) и с экскурсией от сотрудников музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
