Литературный музей А. Ф. Можайского – экскурсии в Калуге

Найдено 4 экскурсии в категории «Литературный музей А. Ф. Можайского» в Калуге, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Классическая обзорная экскурсия по Калуге
Пешая
2.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Калуге для индивидуальных групп
Приглашаем на увлекательную прогулку по Калуге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Калуга - колыбель космонавтики
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Калуга - колыбель космонавтики: эксклюзивное путешествие
Познайте историю космонавтики в Калуге, пройдитесь по местам Циолковского и увидите легендарные ракеты
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Путешествие в Тарусу: российский Биарриц
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Тарусу: Российский Биарриц
Насладитесь красотой природы и культурным наследием Тарусы. Прогулка по улицам, знакомство с историей и вдохновляющие виды на Оку
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
11 апр в 09:00
13 апр в 09:00
8500 ₽ за экскурсию
Три музея, три эпохи - за один день
6 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Три музея, три эпохи - за один день
Начало: Площадь Победы 1
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 апр в 09:00
13 900 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ася
    6 января 2025
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    На экскурсии была моя мама Ирина вместе с подругой. Делюсь её отзывом. "Большое спасибо гиду Анне Александровне за чудесную экскурсию по
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    Калуге 4 января! Было очень позитивно,душевно,хороший маршрут,интересные места. Два с половиной часа пролетели незаметно. Благодаря Анне Александровне полюбили Калугу всей душой! с уважением Ирина и Юлия"

  • А
    Александра
    14 декабря 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Калуге
    Экскурсия замечательная! Ольга Андреевна профессионал своего дела, чудесный экскурсовод.
  • А
    Анна
    12 сентября 2022
    Калуга - колыбель космонавтики
    Так вышло, что экскурсию меняла и упустила, что она не адаптирована для детей. Экскурсовод Ольга на месте сориентировались и по
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    ходу меняла информацию для детей. 6-10 лет детям рановато. Много интересного поняли и запомнили, но Ольге было с нами непросто. Она конечно профессионал и город свой знает.

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Литературный музей А. Ф. Можайского»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Три музея, три эпохи - за один день
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  6. Драматический театр
  7. Палаты купцов Коробовых
  8. Театральная улица
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Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Литературный музей А. Ф. Можайского" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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