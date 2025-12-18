Калуга, ты просто космос: комфортное путешествие в купеческом стиле (мини-группа)
Побывать на гастрономическом спектакле, насладиться русской кухней и расслабиться в термах
Начало: Вокзал Калуга-1, 10:31
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
19 900 ₽ за человека
Колыбель космонавтики и отголоски Древней Руси: персональный тур от Калуги до монастырей Угры
Посетить дом-музей К.Э. Циолковского и увидеть диораму «Великое стояние на Угре»
Начало: Калуга, точное место - по договорённости, 10:00
21 дек в 08:00
26 дек в 08:00
39 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
25%
Эхо прошлого: индивидуально с историком по Калуге и Полотняному Заводу
Побеседовать о Циолковском и космосе, посетить усадьбу Растокина и родовое имение жены Пушкина
Начало: Калуга, пл. Старый Торг, 4, около главного входа в...
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
21 000 ₽
28 000 ₽ за всё до 5 чел.
