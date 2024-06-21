Главные экскурсионные места в Калязине

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Калязине, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Калязин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3 200 за всё до 10 чел.
Квест «Загадки Калязина»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальный квест по Калязину: история и загадки города
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 800 за всё до 10 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
18 июля в 08:30
25 июля в 08:30
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    21 июня 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Огромное спасибо Марии! Все очень четко организовано, много интересного материала. К сожалению подвела погода, но это повод приехать еще раз.
  • И
    Игорь
    17 июня 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Очень интересно и познавательно Спасибо!
  • Е
    Елена
    16 июня 2024
    Знакомьтесь, Калязин
    Очень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближе.
    Очень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближеОчень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближеОчень приятный город. Благодаря экскурсии познакомились с Калязином ближе
  • Н
    Наталья
    13 апреля 2024
    Квест «Загадки Калязина»
    Спасибо огромное за экскурсию. Нам очень понравилось. Прогулялись с удовольствием, поугадыаали ответы на вопросы. Музей телефонов - чудесный. Получили массу удовольствия. Рекомендуем:)
  • Л
    Лена
    29 июля 2023
    Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
    Понравилось чрезвычайно! Интересный рассказ, обширные знания, профильное образование, общение, которое сразу располагает. Но это не все. Случилось какое-то "архитектурное" чудо:
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    Никита настолько нескучно рассказывал о вещах для меня до того немного (каюсь) скучных - архитектурные термины и как это выглядит - что я стала качественно больше видеть, понимать и чувствовать! Я много слушала об архитектуре, но после этой экскурсии какой-то качественный скачок произошел. Так что рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Популярные места»

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Сколько стоит экскурсия по Калязину в июле 2024
Сейчас в Калязине в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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