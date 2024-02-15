Встречайте рассвет на берегу Тихого океана, где чёрный песок сливается с бирюзой воды, а квадрокоптер запечатлеет каждый момент
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию к одному из самых живописных мест Камчатки - Халактырскому пляжу.
Вас ожидает не только удивительное сочетание чёрного вулканического песка и бирюзовых волн Тихого океана, но и профессиональная видеосъёмка вашего путешествия с воздуха.
Мы расскажем о геологической истории этого места, поделимся историями местных жителей и покажем, почему Халактырский пляж стал излюбленным местом сёрферов.
Ваш личный гид позаботится о комфортном трансфере на автомобилях Honda CR-V или Honda Vezel, а также организует приятный перекус на свежем воздухе.
И, конечно, вы получите смонтированный мини-фильм и все материалы, снятые с квадрокоптера, чтобы ваше путешествие осталось с вами навсегда
Вас ожидает не только удивительное сочетание чёрного вулканического песка и бирюзовых волн Тихого океана, но и профессиональная видеосъёмка вашего путешествия с воздуха.
Мы расскажем о геологической истории этого места, поделимся историями местных жителей и покажем, почему Халактырский пляж стал излюбленным местом сёрферов.
Ваш личный гид позаботится о комфортном трансфере на автомобилях Honda CR-V или Honda Vezel, а также организует приятный перекус на свежем воздухе.
И, конечно, вы получите смонтированный мини-фильм и все материалы, снятые с квадрокоптера, чтобы ваше путешествие осталось с вами навсегда
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Халактырский пляж — визитная карточка Петропавловска-Камчатского и один из самых необычных пляжей в мире. Вы полюбуетесь местными красотами и полакомитесь перекусом, который я для вас приготовлю. Я расскажу, за что это место так любят сёрферы, как вообще появился чёрный песок и что находилось здесь в 1980 году. И сделаю атмосферную видеосъёмку на квадрокоптер.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, перекус, видеосъёмка
- Поездка проходит на автомобилях Honda CR-V или Honda Vezel
- Через 3 дня после встречи вы получите смонтированный мини-фильм о вашем путешествии, снятый с квадрокоптера, и весь снятый материал
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид на Камчатке
Провёл экскурсии для 193 туристов
Меня зовут Иван. Я живу в Петропавловске-Камчатском с рождения. С радостью покажу вам наш прекрасный город на Дальнем Востоке и его фантастически живописные окрестности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Антон
15 фев 2024
Супер классный гид. Знает как удивить и порадовать. Все что нужно для отличного тура и экскурсии- это взять все экскурсии у этого человека. Никаких понтов, высокомерия, все по свойски. Видно, что человек знает свою местность, историю, любит свою работу. В любом вопросе поможет и идет на встречу. Дополнительные часы или не запланированные заезды? Так можно? Да. Когда вы попали на этого гида. Человек с большой буквы. В следующую поездку только к нему обратимся.
Н
Наталья
13 фев 2024
Замечательная экскурсия! Какое красивое место, дух захватывает! Океан, волны, черный песок, морской бриз. Океан был совсем даже не тихим))) Иван после прогулки по пляжу напоил нас вкусным горячим чаем, угостил блинами с рыбкой 😋. Блины кстати собственного изготовления были. На память получили фильм о нашей экскурсии. Обязательно будем рекомендовать Ивана друзьям! Успехов и процветания Камчатке❤️
М
Максим
12 фев 2024
На Камчатке я побывал впервые (по работе), и мне очень хотелось оставить приятные впечатления от этой поездки. Одним из мест, которые я собирался посетить, был Халактырский пляж, не смотря на холодное время года. При бронировании экскурсии Иваном было предложено скорректировать время поездки для того, чтобы встретить рассвет на берегу океана. Как итог, домой возвращаюсь с положительными эмоциями и качественными фото- и видеоматериалами, отснятыми во время посещения пляжа.
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