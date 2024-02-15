Супер классный гид. Знает как удивить и порадовать. Все что нужно для отличного тура и экскурсии- это взять все экскурсии у этого человека. Никаких понтов, высокомерия, все по свойски. Видно, что человек знает свою местность, историю, любит свою работу. В любом вопросе поможет и идет на встречу. Дополнительные часы или не запланированные заезды? Так можно? Да. Когда вы попали на этого гида. Человек с большой буквы. В следующую поездку только к нему обратимся.