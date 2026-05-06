Легкий морской бриз, солёный воздух и виды, которые завораживают.
Камчатка знает, чем удивить! Вы проедете вдоль Авачинской губы, подойдёте к кекуру Чёртов палец, увидите самый старый маяк на Дальнем Востоке, попробуете местные угощения и окажетесь на краю Евразии.
Камчатка знает, чем удивить! Вы проедете вдоль Авачинской губы, подойдёте к кекуру Чёртов палец, увидите самый старый маяк на Дальнем Востоке, попробуете местные угощения и окажетесь на краю Евразии.
Описание экскурсии
- Вы увидите Авачинскую губу и остановитесь у бухт Малая и Большая Лагерные
- Во время отлива сможете подойти вплотную к кекуру Чёртов палец, исследовать приливно-прибойные ниши и дотронуться до палеовулкана Завойковского
- Полюбуетесь великолепным видом на скалы Три Брата, а затем подниметесь на самую высокую смотровую площадку горы Маячной
- Увидите старейший действующий маяк Дальнего Востока и узнаете его историю
- Полюбуетесь океаном, Авачинским заливом, видом на остров Старичков и мысом Вертикальным
- Сможете буквально свесить ноги с края земли
- Попробуете камчатские деликатесы, полакомитесь десертом и чаем с шиповником, собранным на Халактырском пляже
А ещё узнаете:
- как образовались Авачинская бухта и многочисленные озёра
- что произошло с палеовулканом Завойковским, посёлком Большая Океанская и почему бухты называются Лагерными
- как маячная команда встречала англо-французскую эскадру и спасала единственный в мире действующий оптический прибор Френеля во время русско-японской войны
- какие легенды связаны со скалами Три Брата
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд
9:30 — бухта Малая Лагерная
10:00 — мыс Первенец
11:00 — бухта Большая Лагерная
12:00 — смотровая площадка
12:30 — смотровая гора Маячная
13:00 — мыс Маячный
14:30 — обед, бухта Лагерная
15:30–16:30 — возвращение
Организационные детали
- Трансфер из других населённых пунктов в стоимость не входит
- С вами буду я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 1504 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были на экскурсии с Алексеем. Организация путешествия очень хорошая! Нам не повезло с погодой - снег и дождь помешали нам в полной мере насладиться всей красотой. Но зато получили кучу
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