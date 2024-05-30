Гастрономические экскурсии Камчатки

Найдено 9 экскурсий в категории «Гастрономические» на Камчатке, цены от 9 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Пикник и купание в диких источниках»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800 за всё до 6 чел.
Камчатка: путешествие на край Евразии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Халактырский пляж и пикник на океане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500 за всё до 6 чел.
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида и пикник на побережье»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410 за всё до 5 чел.
Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«А после мы устроим маленький пикник на пляже с выпечкой, бутербродами с камчатскими деликатесами и травяным чаем»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000 за человека
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
«Вам будут предложены мясные или рыбные блюда, свежие овощи, десерт и горячий чай»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500 за человека
Автопутешествие к Козельскому вулкану + пикник
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану с пикником: незабываемое приключение
Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
«А пикник с красной рыбой дополнит приятные впечатления от поездки»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 28 000 за всё до 4 чел.
К подножию вулкана: лавовая падь + озеро Котельное
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
21 850 за всё до 7 чел.
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
«А ещё я обеспечу вас необычным гастросопровождением и познакомлю с фудпейрингом — искусством комбинировать еду и вино»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Крабовое сафари на Камчатке
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«А свежевыловленный краб — это настоящее гастрономическое удовольствие»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
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    стол! Все было вкусно. Валентин сделал нам много фотографий и видео, предлагал сделать за доп плату видео съемку с квадрокоптера. Сам пляж оставил незабываемые впечатления. Хочется гулять по нему часами. С удовольствием погуляли босиком по теплому вулканическому песку, шикарный пилинг! . Мы насладились прекрасным ужином с видом на Тихий океан по полной программе, мы были на нем ОДНИ! .

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
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    вы собираетесь на экскурсию с Сергеем и его командой Олегом и Андреем. Путешествие по снежной пустыне к Дачным источникам, переезд к Опасному каньону и парящему Мутковскому вулкану вас точно не оставят равнодушным. Минимум пеших переходов. Ребята позаботились и об обуви, и о перекусе с ароматный чаем. Все учтено, чтоб получить максимальное удовольствие. Отдельное спасибо Сергею за душевность и помощь в решении наших неурядиц.

  • И
    Илья
    10 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Интересная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Валентину за подробный рассказ об этом потрясающем регионе. Ужин на берегу океана был великолепен.
  • М
    Михаил
    4 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    Всем привет Расписывать много не буду,но то что получил море эмоций это да
    Всем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем приветВсем привет
  • В
    Валентина
    2 мая 2024
    Камчатка: путешествие на край Евразии
    В конце апреля 2024г. мы посетили Камчатку. Нашим гидом по этому необыкновенному краю Евразии был Валентин Мулюкин. С ним мы
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    увидели всю красоту Тихого океана, побывав на Халактырском пляже с черным песком вулканического происхождения. Поднимались на Вилючинский перевал, его высота 900 метров, над уровнем моря. К сожалению, из-за ветреной погоды, нам не удалось разглядеть всю гряду вулканов, но впечатления от увиденного, были незабываемые! А ещё, мы посетили дикие Верхне-Паратунские термальные источники, которые расположены на сопке Горячей. Там мы насладились не только купанием в тёплых водах, но и видами Паратунской низменности, которую обрамляют конусы вулканического происхождения. Мы посетили не одну смотровую площадку, поднимаясь на вершину Мишенной сопки, откуда открывается шикарный вид на Авачинскую бухту! Мы были во всех трех бухтах Авачинской губы. Сделали фотографии на фоне кекура Чертов палец. На протяжении всего нашего путешествия, Валентин фотографировал нас на свой телефон, кадры получались – огонь! Сами бы мы никогда не додумались до таких оригинальных снимков! По дороге к тому или иному объекту, заявленному в экскурсии, Валентин рассказывал нам об истории своего края, в общем, нам не приходилось скучать! На границе Авачинской бухты и Тихого океана, перед нами, во всей красе, на фоне заснеженного Вилючинского вулкана, стояли скалы Три брата-уникальное природное явление со своей легендой. За этой красотой мы наблюдали с благоустроенной смотровой площадки. Валентин накрывал нам шикарные столы, угощал вкусными местными деликатесами, выпечкой, сладостями, поил шампанским. На столе была скатерть, плетеные салфетки, стеклянные бокалы, горячий чай с шиповником и брусникой подавался в индивидуальных термокружках. Не обошлось и без оригинальной салфетницы!) Всем нам были предложены комфортные стулья для пикника, одеяла и пледы для комфортных посиделок, то на берегу моря, то у подножия вулкана. Валентин, мы не прощаемся с Вами, а говорим Вам - ДО СВИДАНИЯ! Спасибо за тёплый прием и радушие!!!

  • Д
    Дарт
    25 апреля 2024
    Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
    В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
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    меня неплохое знание матчасти, но Сергей помог мне расширить их и систематизировать. Помимо этого Сергей очень мобилен: в силу (отсутствия) своей физподготовки финальную часть маршрута я не стал проходить, дабы избежать проблем себе и гиду. Сергей предложил альтернативный вариант, а также пообещал указать этот момент в описании маршрута. Кроме того, Сергей подстраивался под наши хотелки прямо во время маршрута: нашли информацию в путеводители про геотермальную станцию - заедем, надо пофоткаться с елизовским монументов с мишками - да нет проблем. В итоге 7 часов превратились почти в 10, но стоимость не изменилась. В общем, если вы готовы получить дозу дофамина и серотонина без регистраций и СМС, а также закрыть мечту детства и покататься на монстер-траке - вам сюда. 10 Звезд Смерти из 10!

  • Д
    Дарт
    23 апреля 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Надежда и Валентин - потрясающая пара организаторов, которые по-настоящему влюблены в свою работу и передают свою энергетику гостям Камчатки. Хочу отметить
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    пунктуальность в начале экскурсии и полное отсутствие "счетчика времени" - наше приключение длилось пять с половиной часов. Вид шикарный, осознание себя песчинкой в этом огромном мире срывает мозг. Морепродукты прекрасны. И да, учтите, что помимо всего описанного в стоимость экскурсии включена шикарная фотосессия, а также пол-десятка сюрпризов, про которые я промолчу. Всем советую отказаться от игристого и выбрать вкусный и полезный напиток на основе шиповника и брусничного варенья

  • А
    Алексей
    18 марта 2024
    Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
    Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную организацию экскурсии. Очень много
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    интересного и нового мы увидели за проведенное время вместе. Интересные и познавательные места нам показал Валентин и Надежда, а так же рассказали истории про Петропавловск-Камчатский. В процессе поездки не было скучно, все прошло быстро и очень интересно, а главное вкусно 😋 Хочется поблагодарить за такое теплое и душевное приветствие было очень легко в общении ☺️ Отдельное спасибо за безумно вкусный и романтичный обед, очень сочный стейк из Нерки и вкусные морепродукты с костра 👍🏻🫶🏻 Очень приятно было получить маленькие подарочки и много классных фото с этой экскурсии. День прошел незаметно, мы в восторге и впечатлениях🏔️👍🏻🤩

    Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличнуюСвадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличнуюСвадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Чудеса вулкана Мутновский: каньон Опасный и Дачные термальные источники
  2. Камчатка: путешествие на край Евразии
  3. Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана
  4. Первый день на Камчатке: сопки, город и Тихий океан
  5. Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Халактырский пляж
  2. Самое главное
  3. Авачинская бухта
  4. Мыс Маячный
  5. Вулкан Мутновский
  6. Набережная
  7. Вилючинский водопад
  8. Долина Гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 9 000 до 70 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Камчатки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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