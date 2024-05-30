1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: каньон Опасный и Дачные термальные источники на Камчатке
Путешествие к вулкану Мутновский, каньону Опасный и Дачным термальным источникам. Увидите водопады, фумарольные поля и отдохнёте в горячих ваннах
Начало: В месте вашего проживания в Петропавловске-Камчатс...
«Пикник и купание в диких источниках»
Завтра в 08:00
11 июня в 14:00
70 800₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Камчатка: путешествие на край Евразии
Халактырский пляж, мыс Маячный, скалы Три брата, сопка Мишенная и пикник на океане за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Халактырский пляж и пикник на океане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 6500058 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Гастроэкскурсия на берегу Тихого океана: Халактырский пляж и морепродукты
Погрузитесь в атмосферу Камчатки: мощные волны, чёрный песок, морские деликатесы и бокал игристого. Халактырский пляж и виды на вулканы ждут вас
Начало: У вашего отеля
«В стоимость экскурсии включены трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида и пикник на побережье»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 5490049 410₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Первый день на Камчатке: от сопок до Тихого океана
За один день познакомьтесь с красотами Камчатки: вулканами, сопками и берегом Тихого океана. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«А после мы устроим маленький пикник на пляже с выпечкой, бутербродами с камчатскими деликатесами и травяным чаем»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 23 000₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Медвежий угол на реке Авача: конная прогулка
Заняться верховой ездой, увидеть уникальную природу и устроить пикник на острове
Начало: от места вашего проживания
«Вам будут предложены мясные или рыбные блюда, свежие овощи, десерт и горячий чай»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
14 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Автопутешествие к Козельскому вулкану с пикником: незабываемое приключение
Покорите Козельский вулкан на комфортабельном автомобиле. Вас ждут впечатляющие виды, чистый воздух и пикник со свежей красной рыбой
«А пикник с красной рыбой дополнит приятные впечатления от поездки»
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
от 28 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия к вулканам Камчатки: лавовая падь и озеро Котельное
Погрузитесь в мир вулканических пейзажей Камчатки: от застывшей лавы до берегов Тихого океана и уютного перекуса у озера
Начало: У вашего места проживания в Петропавловске-Камчатс...
22 июня в 09:00
23 июня в 09:00
21 850₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
«А ещё я обеспечу вас необычным гастросопровождением и познакомлю с фудпейрингом — искусством комбинировать еду и вино»
6 июля в 11:00
7 июля в 11:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
5 часов
Крабовое сафари на Камчатке
На надувном тримаране - в Авачинскую бухту к местам ловли моллюсков и ракообразных (в группе)
Начало: В Петропавловске-Камчатском
«А свежевыловленный краб — это настоящее гастрономическое удовольствие»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
9 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Надежда и Валентин организовали нам красивый отдых на Халактырском пляже, продумали все до мелочей. Был очень красиво, со вкусом засервирован
- ЕЕлена12 мая 2024Профессиональная команда водителей на подготовленных автомобилях, интересный рассказ о достопримечательностях, квалифицированный инструктаж по безопасности - все это вас ждет, если
- ИИлья10 мая 2024Интересная экскурсия. Большое спасибо нашему гиду Валентину за подробный рассказ об этом потрясающем регионе. Ужин на берегу океана был великолепен.
- ММихаил4 мая 2024Всем привет Расписывать много не буду,но то что получил море эмоций это да
- ВВалентина2 мая 2024В конце апреля 2024г. мы посетили Камчатку. Нашим гидом по этому необыкновенному краю Евразии был Валентин Мулюкин. С ним мы
- ДДарт25 апреля 2024В любой сфере всегда приятно работать с профессионалом - сегодня мы встретили не просто водителя-экскурсовода, а педагога, помощника и наставника. У
- ДДарт23 апреля 2024Надежда и Валентин - потрясающая пара организаторов, которые по-настоящему влюблены в свою работу и передают свою энергетику гостям Камчатки. Хочу отметить
- ААлексей18 марта 2024Свадебное путешествие Волков Алексей и Диана❤️ Все было отлично. Больше спасибо Надежде и Валентину за отличную организацию экскурсии. Очень много
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Сейчас на Камчатке в категории "Гастрономические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 9 000 до 70 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Камчатки, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024