Две крайности – контраст двух мест, которые мы посетим за один день.
Для начала холодное побережье, где нас ждет насыщенная программа – мы успеем взобраться на крутую скалу, погулять по побережью и ощутить всю мощь и прохладу Тихого океана. Вторая часть экскурсии – купание в горячих природных лечебных термальных источниках.
Для начала холодное побережье, где нас ждет насыщенная программа – мы успеем взобраться на крутую скалу, погулять по побережью и ощутить всю мощь и прохладу Тихого океана. Вторая часть экскурсии – купание в горячих природных лечебных термальных источниках.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что вас ожидает:
- 1. Вулканы Арик, Ааг, Корякский, Авачинский, Козельский
- 2. Халактырский пляж, Халактырская скала, река Халактырка
- 3. Побережье самого большого в мире Тихого океана
- 4.Г. Петропавловск-Камчатский
- 5.Г. Елизово
- 6. Централизованная база для купания с целебными, природными водами
Описание экскурсии
В течение экскурсии вы сможете увидеть: 1. Вулканы Арик, Ааг, Корякский, Авачинский, Козельский 2. Халактырский пляж, Халактырская скала, река Халактырка 3. Побережье самого большого в мире Тихого океана 4. г. Петропавловск-Камчатский 5. г. Елизово 6. Централизованная база для купания с целебными, природными водами.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Вулканы Арик, Ааг, Корякский, Авачинский, Козельский
- 2. Халактырский пляж, Халактырская скала, река Халактырка
- 3. Побережье самого большого в мире Тихого океана
- 4.Г. Петропавловск-Камчатский
- 5.Г. Елизово
- 6. Централизованная база для купания с целебными, природными водами
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Две крайности - контраст двух мест
- Которые мы посетим за один день. Для начала холодное побережье
- Где нас ждет насыщенная программа - мы успеем взобраться на крутую скалу
- Погулять по побережью и ощутить всю мощь и прохладу Тихого океана. Вторая часть экскурсии - купание в горячих природных лечебных термальных источниках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Камчатки
Похожие экскурсии из Камчатки
Индивидуальная
3 часа
Халактырский пляж: уникальный закат у Тихого океана на Камчатке
Погрузитесь в мир камчатских природных чудес, где вулканические сопки и черный пляж создают неповторимую атмосферу
14 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Камчатка: от вулканических вершин до океанского заката
Захватывающее путешествие по Камчатке с панорамными видами и уникальными пейзажами, которые запомнятся на всю жизнь
14 июня в 08:30
17 июня в 08:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия на Камчатке: Вачкажец, Мишенная сопка и термальные источники
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
от 41 000₽ за всё до 4 чел.