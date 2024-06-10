Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники

Две крайности – контраст двух мест, которые мы посетим за один день.

Для начала холодное побережье, где нас ждет насыщенная программа – мы успеем взобраться на крутую скалу, погулять по побережью и ощутить всю мощь и прохладу Тихого океана. Вторая часть экскурсии – купание в горячих природных лечебных термальных источниках.
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Две крайности: холодный Тихий океан и горячие источники
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Что вас ожидает:

  • 1. Вулканы Арик, Ааг, Корякский, Авачинский, Козельский
  • 2. Халактырский пляж, Халактырская скала, река Халактырка
  • 3. Побережье самого большого в мире Тихого океана
  • 4.Г. Петропавловск-Камчатский
  • 5.Г. Елизово
  • 6. Централизованная база для купания с целебными, природными водами

Описание экскурсии

В течение экскурсии вы сможете увидеть: 1. Вулканы Арик, Ааг, Корякский, Авачинский, Козельский 2. Халактырский пляж, Халактырская скала, река Халактырка 3. Побережье самого большого в мире Тихого океана 4. г. Петропавловск-Камчатский 5. г. Елизово 6. Централизованная база для купания с целебными, природными водами.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Вулканы Арик, Ааг, Корякский, Авачинский, Козельский
  • 2. Халактырский пляж, Халактырская скала, река Халактырка
  • 3. Побережье самого большого в мире Тихого океана
  • 4.Г. Петропавловск-Камчатский
  • 5.Г. Елизово
  • 6. Централизованная база для купания с целебными, природными водами
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Две крайности - контраст двух мест
  • Которые мы посетим за один день. Для начала холодное побережье
  • Где нас ждет насыщенная программа - мы успеем взобраться на крутую скалу
  • Погулять по побережью и ощутить всю мощь и прохладу Тихого океана. Вторая часть экскурсии - купание в горячих природных лечебных термальных источниках
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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