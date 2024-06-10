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Две крайности – контраст двух мест, которые мы посетим за один день.



Для начала холодное побережье, где нас ждет насыщенная программа – мы успеем взобраться на крутую скалу, погулять по побережью и ощутить всю мощь и прохладу Тихого океана. Вторая часть экскурсии – купание в горячих природных лечебных термальных источниках.