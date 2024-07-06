Сабраж на берегу Тихого океана с гидом-сомелье (18+)
Научиться открывать бутылку игристого по-гусарски и попробовать невероятные сочетания еды и вина
Это будет уникальное мини-путешествие.
Я отвезу вас на берег Тихого океана, где хочется мечтать, думать о прекрасном и выпить хорошего вина. Проведу вам мастер-класс по сабражу — со специальной безопасной саблей. И познакомлю с фудпейрингом. Мы выйдем за рамки классических комбинаций продуктов, чтобы вы испытали необычные вкусовые эмоции.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Берег Тихого океана. Лучшей локации для наших мастер-классов и не придумать! Бескрайняя водная стихия, чёрный песок и три домашних вулкана на горизонте. Место заворожит вас с первой минуты, как вы туда ступите.
Мастер-класс по сабражу. Вы научитесь эффектно, по-гусарски, открывать бутылку игристого. Для этого у меня есть профессиональная, тупая и безопасная сабля, которую я привезла из Крыма. Мы будем использовать особое шампанское для сабража и соблюдать экологические правила, чтобы не оставить после себя мелкие осколки. Горлышко бутылки можно будет легко найти и забрать с собой.
Мастер-класс по винам. За пару часов я научу вас разбираться в винах, расскажу много исторических и современных фактов — про историю появления игристых вин, разные виды и отличия между ними.
Мастер-класс по фудпейрингу. А ещё я обеспечу вас необычным гастросопровождением и познакомлю с фудпейрингом — искусством комбинировать еду и вино. Вы попробуете такие сочетания, которые в обычной жизни никогда бы не догадались совместить. Какие именно? Сохраню интригу до самой экскурсии.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер на джипе Toyota Land Cruiser 200 из города и обратно, мастер-классы по игристым винам, сабражу и фудпейрингу, игристое вино и закуски
К экскурсии не допускаются дети до 18 лет и лица, имеющие противопоказания для приёма алкоголя
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид на Камчатке
Я профессиональный винный гид, сомелье с международной квалификацией WSET2.
Живу на Камчатке больше 30 лет. Влюбляю в вино и свой родной край.