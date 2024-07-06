Это будет уникальное мини-путешествие. Я отвезу вас на берег Тихого океана, где хочется мечтать, думать о прекрасном и выпить хорошего вина. Проведу вам мастер-класс по сабражу — со специальной безопасной саблей. И познакомлю с фудпейрингом. Мы выйдем за рамки классических комбинаций продуктов, чтобы вы испытали необычные вкусовые эмоции.

за 1-2 человека или 14000 руб. за человека, если вас больше

от 28 000 ₽ за 1-2 человека или 14000 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Берег Тихого океана. Лучшей локации для наших мастер-классов и не придумать! Бескрайняя водная стихия, чёрный песок и три домашних вулкана на горизонте. Место заворожит вас с первой минуты, как вы туда ступите.

Мастер-класс по сабражу. Вы научитесь эффектно, по-гусарски, открывать бутылку игристого. Для этого у меня есть профессиональная, тупая и безопасная сабля, которую я привезла из Крыма. Мы будем использовать особое шампанское для сабража и соблюдать экологические правила, чтобы не оставить после себя мелкие осколки. Горлышко бутылки можно будет легко найти и забрать с собой.

Мастер-класс по винам. За пару часов я научу вас разбираться в винах, расскажу много исторических и современных фактов — про историю появления игристых вин, разные виды и отличия между ними.

Мастер-класс по фудпейрингу. А ещё я обеспечу вас необычным гастросопровождением и познакомлю с фудпейрингом — искусством комбинировать еду и вино. Вы попробуете такие сочетания, которые в обычной жизни никогда бы не догадались совместить. Какие именно? Сохраню интригу до самой экскурсии.

Организационные детали