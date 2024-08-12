Крутая экскурсия, огромное спасибо гиду Евгению, который видно, что обожает свою работу и свой край, все показал, рассказал, отвез-привез, было интересно, в общем советую!

В Вена

Евгений очень интересный гид. Если вы с детьми Вам точно нужен именно он. Очень внимателен и заботлив на протяжении всего пути. Нам помешал туман но он бонусами нас завяз на сопки. Наша семья осталась в восторге.