Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Камчатке: пляж, сопка и горячие источники
Путешествие на Камчатке: Халактырский пляж с черным песком, панорамы Авачинской бухты и купание в горячих источниках. Уникальные впечатления ждут вас
Начало: Петропавловск-Камчатский
Расписание: В любой день, любое время
14 апр в 09:00
15 апр в 09:00
24 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Мыс Маячный и скалы Три брата
Начало: По договоренности
14 апр в 08:00
15 апр в 08:00
27 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Малкинским термальным источникам
Начало: По договоренности, у вашего отеля
Расписание: В любое время, в любой день
14 апр в 09:00
15 апр в 09:00
25 000 ₽ за экскурсию
Водная прогулка
Поднимаясь над землёй: вертолётная экскурсия на Камчатке
Увидеть множество вулканов и насладиться спа-процедурами в термальной реке
Завтра в 10:00
10 апр в 10:00
244 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр12 августа 2024Крутая экскурсия, огромное спасибо гиду Евгению, который видно, что обожает свою работу и свой край, все показал, рассказал, отвез-привез, было интересно, в общем советую!
- ВВена23 июля 2024Евгений очень интересный гид. Если вы с детьми Вам точно нужен именно он. Очень внимателен и заботлив на протяжении всего пути. Нам помешал туман но он бонусами нас завяз на сопки. Наша семья осталась в восторге.
- ООлеся24 мая 2024Однозначно рекомендую гида Евгения. Помимо того, что просто - человек хороший, ещё и чуткий и интересный экскурсовод -водитель. Всё ваши
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Ходуткинские горячие источники»
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